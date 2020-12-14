RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 23:24

  Хомякоид написав:Людина щось знає ? Або власники бізнесу щось знають ?
Продає близько 10 бізнесів.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... shop_basic
На інших агрегатах продає також комерційну нерухомість в центрі.



характерно, что на ОЛХ в разделе готовый бизнес-кофейни продаются уютные заведения с ремонтом и в культурном состоянии
в то время как несколько лет назад под видом кофеен продавали задрыпанные мафы с орендованой кофе-машиной, стоящие на кирпичах около перекрестков)
так что конкуренция конская и клиентура более требовательная стала. чего не скажешь о росте прибыльности
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 23:35

На перекрёстке воровского и гоголевской тоже продавалась. Понаблюдал пару дней, фигня это всё.
Хорошее проходное место, где не натыкано десяток такого же хлама, продавать никто не собирается
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 23:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Так накліпали їх мамкіни бізнемени тонами. Я хз як вони виживають. В мене в радіусі 500м можу нарахувати десяток
