Freza написав:
https://censor.net/ua/blogs/3586747/pechersk-shili-spovzayut-meshkants-poperedjayut-pro-zagrozu-katastrofi-v-tsentr-ki-va
Там клятий радянський спадок, всі ті хрущовки та сталінки. Вони вже 40-50 років відстояли. Пора їх зносити, а мешканців переселяти в сучасні великі комфортині 25-поверхівки. Можна в Ірпінь чи Бучу чи Вишгород.
З СССРівскькою спадщиною - пора кінчати.Всі ці мости, атомні станції, порти - все це лишнє у пшенично-олійній державі.
Дайош каждому работнику - деревянную соху и коня!