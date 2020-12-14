RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12595125961259712598
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 09:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://censor.net/ua/blogs/3586747/pec ... entr-ki-va
Freza
 
Повідомлень: 2275
З нами з: 03.12.13
Подякував: 457 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 15:55

  Freza написав:https://censor.net/ua/blogs/3586747/pechersk-shili-spovzayut-meshkants-poperedjayut-pro-zagrozu-katastrofi-v-tsentr-ki-va

суміш істерики, дилетантства і типового міського фольклору рівня “сусідка тьотя Галя сказала, що Печерськ сповзає в Дніпро”. Людина, яка це писала, очевидно, не має жодного розуміння ні гідрогеології, ні конструктивних рішень київських схилів, ні реальних причин локальних зсувів.

Паніка про “Печерські схили, які сповзають на будинки”, — це рівень журналістики, де кожна калюжа перетворюється на “катастрофу століття”. Прорив труби в місті з багатокілометровими мережами — не апокаліпсис, а рутинна аварійна ситуація, яка трапляється скрізь — від Мюнхена до Торонто
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5726
З нами з: 17.12.22
Подякував: 203 раз.
Подякували: 467 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 09:30

UA
Я вас очень прошу быть толерантным к моим соседям. Благодаря ему, моя бывшая жена живёт сейчас с двумя детьми в кайф и ездит отдыхать на острова
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5726
З нами з: 17.12.22
Подякував: 203 раз.
Подякували: 467 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 09:42

  Бетон написав:Тринити жалко и централ парк

есть такое(
посмотрим как быстро востановят.

но из позитивного: моментально администрация города прислала рабочих, инструменты, пленку, фанеру, контейнеры строительные и все что необходимо.
еще 2-3 месяца назад все держалось на руках волонтеров

осбб дома уже на связи с каном, работают над планом востановления
Олежан
 
Повідомлень: 1442
З нами з: 01.12.20
Подякував: 24 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 06:02

  Faceless написав:
  Бетон написав:США

Германия

Великобритания

Канада

Австралия

Франция

Нидерланды

Бельгия

Испания

Италия

Португалия

Швеция

Норвегия

Дания

Ирландия

....

а вот список аборигенов

Украина

Россия

Беларусь

Казахстан

Узбекистан

Азербайджан

Туркменистан

Ви реально досліджували оподаткування продажу, чи це просто список?
Мені реально цікаво якщо є таке дослідження і порівняння


В США при продаже платится налог на прибыль (кэпитэл гэйн) как налог на разницу между покупкой и продажей. За вычетом расходов на ремонт (при определенных условиях). Причем, если жилье было основным местом проживания (праймари резиденс) на протяжении как минимум 2-х последних лет перед продажей или если продавец прожил там минимум 2 года и продает, то для одинокого человека кэпитэл гейн до 250 куе (для семьи 500 куе) не облагается налогом.
Если-же продается инвестиционная/арендная недвига или не место основного проживания (праймари резиденс), то такой шары нет.
Но зато для такого рода недвиги есть интересная опция.
А именно.
Если инвестиционная/аредная/недвига не основного проживания (напр, секондари и тд резиденс)продается с прибылью, то если в течениии определенного срока (кажется до 3-х месяцев) на всю сумму продажи предыдущей недвиги (или дороже) купить еще недвижимость, то налог на кэпитэл гейн не платится, то есть, если купить за (условно) 300 куе дом, продать его через неважно сколько (но если это не для следующей продажи, то минимальные налоги после 3-х лет владения, в течении первого года они около 40%).
Также, крупные рентал бизнесы направляют всю прибыль на покупку новой недвиги, избегая вывода налоговых платежей из бизнеса.
Кстати, платежи по мортгиджу (в части части %%, когда-то были полностью) тоже списываются с налогов, если это арендная недвига. Для купленнной для собственного проживания это не работает.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18082
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8807 раз.
Подякували: 5541 раз.
 
Профіль
 
11
6
7
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 15:57

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:UA
Я вас очень прошу быть толерантным к моим соседям. Благодаря ему, моя бывшая жена живёт сейчас с двумя детьми в кайф и ездит отдыхать на острова
на жаль це свято не буде вічним, ремонт має досить обмежений термін дії, яким би дизайнерським він початково б не був

зи: я тут зараз іноді підживаю в будинку кента на Звіринці з дизайном від Славка Балбека, який 15 років тому я вважав шедевром та вінцем комфорту і паралельно та неспішно переглядаю інші будинки в Києві та поруч і бачу як за 15 років той ремонт і наповнення морально і візуально застаріло

ззи: а от «класика» з натуральними масивами і паркетами хоча і важко, але має попит і продається - іноземці з Турціі та Близького Сходу та навіть забезпечені українські пенси таке досі полюбляють
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12020
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2758 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 19:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

новий шляхопровід на Дарниці сьогодні запустили, наступною під реконструкцію йде розвʼязка на Чернігівській, де буде новий міст з 4ма полосами замість нинішніх 2х

ліньки шукати посилання, а по дарницькому шляхопроводу сьогодні проїхав - сподобалось

#неначасі, #нічогонеробиться, #кличковсевкрав
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12020
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2758 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 19:19

  kingkongovets написав:
Бетон написав:UA
Я вас очень прошу быть толерантным к моим соседям. Благодаря ему, моя бывшая жена живёт сейчас с двумя детьми в кайф и ездит отдыхать на острова
на жаль це свято не буде вічним, ремонт має досить обмежений термін дії, яким би дизайнерським він початково б не був

зи: я тут зараз іноді підживаю в будинку кента на Звіринці з дизайном від Славка Балбека, який 15 років тому я вважав шедевром та вінцем комфорту і паралельно та неспішно переглядаю інші будинки в Києві та поруч і бачу як за 15 років той ремонт і наповнення морально і візуально застаріло

ззи: а от «класика» з натуральними масивами і паркетами хоча і важко, але має попит і продається - іноземці з Турціі та Близького Сходу та навіть забезпечені українські пенси таке досі полюбляють

Без сумніву.
Саме тому всі Macdonalds періодично закриваються на реновацію, як нещодавно на осокорках.
Епіцентри, різні ТРЦ, заправки тощо.
Квартири - не виключення.
За три роки ремонт повністю відібється. Ще через три можна робити косметику. А взагалі, через три роки, коли зникають податки, треба продавати і купувати нове
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5726
З нами з: 17.12.22
Подякував: 203 раз.
Подякували: 467 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 19:21

  kingkongovets написав:новий шляхопровід на Дарниці сьогодні запустили, наступною під реконструкцію йде розвʼязка на Чернігівській, де буде новий міст з 4ма полосами замість нинішніх 2х

ліньки шукати посилання, а по дарницькому шляхопроводу сьогодні проїхав - сподобалось

#неначасі, #нічогонеробиться, #кличковсевкрав

Щоб не казали на Кличка, в тому числі і я, такої кількості реконструкцій мостових переходів, розв'язок, парків тощо не було ніколи
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5726
З нами з: 17.12.22
Подякував: 203 раз.
Подякували: 467 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 19:28

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:Саме тому всі Macdonalds періодично закриваються на реновацію, як нещодавно на осокорках.
Епіцентри, різні ТРЦ, заправки тощо.
Квартири - не виключення.
За три роки ремонт повністю відібється. Ще через три можна робити косметику. А взагалі, через три роки, коли зникають податки, треба продавати і купувати нове
Макдональдс взагалі заробляє не з франшизи, а з оренди нерухомості - знав?

а з урахуванням вартості косметики прибуток з оренди відчутно припадає

а продати і знову зайти в такий же по рівню локаціі обʼєкт буде практично неможливо
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12020
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2758 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 12595125961259712598
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25354 17337794
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 00:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6806116
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 82812
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1603)
28.11.2025 19:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.