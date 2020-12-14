|
Додано: Вів 25 лис, 2025 09:49
Додано: Вів 25 лис, 2025 15:55
суміш істерики, дилетантства і типового міського фольклору рівня “сусідка тьотя Галя сказала, що Печерськ сповзає в Дніпро”. Людина, яка це писала, очевидно, не має жодного розуміння ні гідрогеології, ні конструктивних рішень київських схилів, ні реальних причин локальних зсувів.
Паніка про “Печерські схили, які сповзають на будинки”, — це рівень журналістики, де кожна калюжа перетворюється на “катастрофу століття”. Прорив труби в місті з багатокілометровими мережами — не апокаліпсис, а рутинна аварійна ситуація, яка трапляється скрізь — від Мюнхена до Торонто
Додано: Сер 26 лис, 2025 09:30
Я вас очень прошу быть толерантным к моим соседям. Благодаря ему, моя бывшая жена живёт сейчас с двумя детьми в кайф и ездит отдыхать на острова
Додано: Сер 26 лис, 2025 09:42
есть такое(
посмотрим как быстро востановят.
но из позитивного: моментально администрация города прислала рабочих, инструменты, пленку, фанеру, контейнеры строительные и все что необходимо.
еще 2-3 месяца назад все держалось на руках волонтеров
осбб дома уже на связи с каном, работают над планом востановления
Додано: П'ят 28 лис, 2025 06:02
В США при продаже платится налог на прибыль (кэпитэл гэйн) как налог на разницу между покупкой и продажей. За вычетом расходов на ремонт (при определенных условиях). Причем, если жилье было основным местом проживания (праймари резиденс) на протяжении как минимум 2-х последних лет перед продажей или если продавец прожил там минимум 2 года и продает, то для одинокого человека кэпитэл гейн до 250 куе (для семьи 500 куе) не облагается налогом.
Если-же продается инвестиционная/арендная недвига или не место основного проживания (праймари резиденс), то такой шары нет.
Но зато для такого рода недвиги есть интересная опция.
А именно.
Если инвестиционная/аредная/недвига не основного проживания (напр, секондари и тд резиденс)продается с прибылью, то если в течениии определенного срока (кажется до 3-х месяцев) на всю сумму продажи предыдущей недвиги (или дороже) купить еще недвижимость, то налог на кэпитэл гейн не платится, то есть, если купить за (условно) 300 куе дом, продать его через неважно сколько (но если это не для следующей продажи, то минимальные налоги после 3-х лет владения, в течении первого года они около 40%).
Также, крупные рентал бизнесы направляют всю прибыль на покупку новой недвиги, избегая вывода налоговых платежей из бизнеса.
Кстати, платежи по мортгиджу (в части части %%, когда-то были полностью) тоже списываются с налогов, если это арендная недвига. Для купленнной для собственного проживания это не работает.
Додано: П'ят 28 лис, 2025 15:57
на жаль це свято не буде вічним, ремонт має досить обмежений термін дії, яким би дизайнерським він початково б не був
зи: я тут зараз іноді підживаю в будинку кента на Звіринці з дизайном від Славка Балбека, який 15 років тому я вважав шедевром та вінцем комфорту і паралельно та неспішно переглядаю інші будинки в Києві та поруч і бачу як за 15 років той ремонт і наповнення морально і візуально застаріло
ззи: а от «класика» з натуральними масивами і паркетами хоча і важко, але має попит і продається - іноземці з Турціі та Близького Сходу та навіть забезпечені українські пенси таке досі полюбляють
Додано: П'ят 28 лис, 2025 19:12
новий шляхопровід на Дарниці сьогодні запустили, наступною під реконструкцію йде розвʼязка на Чернігівській, де буде новий міст з 4ма полосами замість нинішніх 2х
ліньки шукати посилання, а по дарницькому шляхопроводу сьогодні проїхав - сподобалось
#неначасі, #нічогонеробиться, #кличковсевкрав
Додано: П'ят 28 лис, 2025 19:19
Без сумніву.
Саме тому всі Macdonalds періодично закриваються на реновацію, як нещодавно на осокорках.
Епіцентри, різні ТРЦ, заправки тощо.
Квартири - не виключення.
За три роки ремонт повністю відібється. Ще через три можна робити косметику. А взагалі, через три роки, коли зникають податки, треба продавати і купувати нове
Додано: П'ят 28 лис, 2025 19:21
Щоб не казали на Кличка, в тому числі і я, такої кількості реконструкцій мостових переходів, розв'язок, парків тощо не було ніколи
Додано: П'ят 28 лис, 2025 19:28
Макдональдс взагалі заробляє не з франшизи, а з оренди нерухомості - знав?
а з урахуванням вартості косметики прибуток з оренди відчутно припадає
а продати і знову зайти в такий же по рівню локаціі обʼєкт буде практично неможливо
