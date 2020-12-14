Додано: Нед 30 лис, 2025 10:33

посетитель написав: Те що я бачу і по чому я їжджу до війни не було.І так, я дійсно не розумію яка така нагальна потреба будувати ці багатомільярдні розв'язки, естакади, стадіони і т.п.Будь це в мирний час я б перший говорив би що дивіться як все правильно роблять.У військовий час я це не розумію.Ну або у нас усі військові потреби повністю закриті і стільки грошей що їх можна пустити на таке будівництво.



Один просто гроші роздає, інший дороги будує.І в той же час розповідають про те що грошей на дронову програму не вистачає.Парадокс.

а все ж таки трохи подумати - нє, ніяк?ну ви ж ніби не такий упоротий неадекват як франт?ви різницю між державним та київським муніципальним бюджетами розумієте?процес та час голосування і затвердження бюджетів міста на його нагальні потреби уявляєте? ну хоча б навскидку, нє?процедуру проведення тендерів, обирання підрядників, решту передбачених законом та бюрократичним протоколом підготовчих робіт - на все це теж потрібен часа це все - прямі обовʼязки влади міста, які з неї ніхто не знімав і до яких під час війни додалося ще безліч завдань, навіть не буду починати їх перераховувати, і ті хто на власному досвіді з цим стикався, або бачив цю роботу на власні очі вам підтвердять, що робиться це доволі чітко, швидко і організовано - я вже зрозумів що ви бачите лише те, що вам потрапляє в очі по дорозі на роботу - ну так поспілкуйтесь, попитайте у людей як це відбуваєтьсяі навіть при всьому цьому київська влада знаходить можливість надавати відчутню допомогу бойовим підрозділам, можу це підтвердити особисто - навесні 22го наш підрозділ, працюючий по комунікаціям ворога під Києвом, був майже повністюзабезпечений вантажним транспортом владою міста, київпастрансівські крази-тягачі та маршрутні богдани нас тоді врятувалита й не тільки транспортомпро нарікання на розвиток та підтримування в належному стані транспортної інфраструктури столиці країни, яка веде війну, від дорослої та ніби притомної людини взагалі якось дивно чутиособливо якщо згадати роль Києва як загальнодержавного транспортного хабу та те, що київські мости через Дніпро практично безальтернативніце як нарікання диванних зрадойобів та ухилянтів на ремонт доріг біля лбз - той хто ними користувався, або був по ним евакуйований, не роздумуючи зарядить диванним критиканам в табло за цей гнилий базар, повіртез пропержених диванів та зза керма по дорозі на роботу в Києві це не відчутизи: і хоча це явний оффтоп тут, але якщо вже ви затронули тему фінансування дронів - на етапі теперішньої стрімкої динаміки розвитку даних технологій стандартне планування і фінансування цього напрямку просто неможливе - все занадто швидко змінюється і розвивається щоб використовувати звичайну бюрократичну процедуру згідно існуючих законів і термінів - бпла неможливо наробити завчасно і з запасом, бо вони застарівають за місяці а то і тижні, це не снаряди і міните ж саме стосується і сфери реб/рер - кажу все це як людина, яка трохи дотична до теми