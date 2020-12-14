|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Суб 29 лис, 2025 18:54
посетитель написав:Точно.Як раз по такій "вкрай необхідній " НОВІЙ розвязці за більше ніж мільярд гривень(1.32 якщо точніше )їжджу майже кожен день.Нє, ну воно канєшна зручно і всьо такоє, але особисто мене дивує така необхідність.Ну і коли як не зараз будувати нові стадіони - теж картина перед очима.В той час як діти вчаться часткова онлайн так як укриття не підготовано і всі за розкладом на можуть бути присутні в школі.
не зрозумів до кінця сенс цього посту - під час війни обовʼязки по розвитку та підтримування нормального стану столиці і її інфраструктури треба відмінити, а на КМДА навісити функціі МО?
так ми їх не для того обирали
ви транспортний експерт типу «інженера» Петрука? чи вмієте будувати дешеві і якісні розвʼязки краще?
ви достатньо комфортно живете в доглянутому місті під час війни, яке постійно піддається безпрецедентним обстрілам, ще не баченим в світовій історіі і все ще чим то незадоволені?
моя вам порада - не гневіть бога
зи: за власну брехню, що мости і розвʼязки почали будувати і реконструювати тільки після початку війни вибачитись бажання нема?
ззи: функціі КМВА вже погуглили, чи ви вище цього, головне - накинути з дивану гівнеця?
2
Додано: Суб 29 лис, 2025 19:05
kingkongovets написав:
знаю одного з їх місцевих топів, який раніше працював в кока-колі
часом нє Олександром звуть?
Додано: Суб 29 лис, 2025 19:21
Прохожий написав: kingkongovets написав:
знаю одного з їх місцевих топів, який раніше працював в кока-колі
часом нє Олександром звуть?
Олександром)
Додано: Суб 29 лис, 2025 19:45
kingkongovets написав: Прохожий написав: kingkongovets написав:
знаю одного з їх місцевих топів, який раніше працював в кока-колі
часом нє Олександром звуть?
Олександром)
Ф......о?)))
Додано: Суб 29 лис, 2025 20:06
Прохожий написав: kingkongovets написав:
Прохожий написав:[quote="5911514:kingkongovets"]знаю одного з їх місцевих топів, який раніше працював в кока-колі
часом нє Олександром звуть?
Олександром)
Ф......о?)))[/quote]Г….т)
Додано: Суб 29 лис, 2025 20:20
kingkongovets написав: Прохожий написав:
Прохожий написав:часом нє Олександром звуть?
Олександром)
Ф......о?)))
Г….т)[/quote]
тоді маку щастя бо Ф....о після коли у кінці 90х на початку 00х став гендіром та привів потужну компанію заліза та ІТ до колапсу у 2015му та був гвнебно вигнан власником(запізно)...
Додано: Суб 29 лис, 2025 23:04
kingkongovets написав:
посетитель написав:Точно.Як раз по такій "вкрай необхідній " НОВІЙ розвязці за більше ніж мільярд гривень(1.32 якщо точніше )їжджу майже кожен день.Нє, ну воно канєшна зручно і всьо такоє, але особисто мене дивує така необхідність.Ну і коли як не зараз будувати нові стадіони - теж картина перед очима.В той час як діти вчаться часткова онлайн так як укриття не підготовано і всі за розкладом на можуть бути присутні в школі.
не зрозумів до кінця сенс цього посту - під час війни обовʼязки по розвитку та підтримування нормального стану столиці і її інфраструктури треба відмінити, а на КМДА навісити функціі МО?
так ми їх не для того обирали
ви транспортний експерт типу «інженера» Петрука? чи вмієте будувати дешеві і якісні розвʼязки краще?
ви достатньо комфортно живете в доглянутому місті під час війни, яке постійно піддається безпрецедентним обстрілам, ще не баченим в світовій історіі і все ще чим то незадоволені?
моя вам порада - не гневіть бога
зи: за власну брехню, що мости і розвʼязки почали будувати і реконструювати тільки після початку війни вибачитись бажання нема?
ззи: функціі КМВА вже погуглили, чи ви вище цього, головне - накинути з дивану гівнеця?
Те що я бачу і по чому я їжджу до війни не було.І так, я дійсно не розумію яка така нагальна потреба будувати ці багатомільярдні розв'язки, естакади, стадіони і т.п.Будь це в мирний час я б перший говорив би що дивіться як все правильно роблять.У військовий час я це не розумію.Ну або у нас усі військові потреби повністю закриті і стільки грошей що їх можна пустити на таке будівництво.
Один просто гроші роздає, інший дороги будує.І в той же час розповідають про те що грошей на дронову програму не вистачає.Парадокс.
посетитель написав:Те що я бачу і по чому я їжджу до війни не було.І так, я дійсно не розумію яка така нагальна потреба будувати ці багатомільярдні розв'язки, естакади, стадіони і т.п.Будь це в мирний час я б перший говорив би що дивіться як все правильно роблять.У військовий час я це не розумію.Ну або у нас усі військові потреби повністю закриті і стільки грошей що їх можна пустити на таке будівництво.
Один просто гроші роздає, інший дороги будує.І в той же час розповідають про те що грошей на дронову програму не вистачає.Парадокс.
а все ж таки трохи подумати - нє, ніяк?
ну ви ж ніби не такий упоротий неадекват як франт?
ви різницю між державним та київським муніципальним бюджетами розумієте?
процес та час голосування і затвердження бюджетів міста на його нагальні потреби уявляєте? ну хоча б навскидку, нє?
процедуру проведення тендерів, обирання підрядників, решту передбачених законом та бюрократичним протоколом підготовчих робіт - на все це теж потрібен час
а це все - прямі обовʼязки влади міста, які з неї ніхто не знімав і до яких під час війни додалося ще безліч завдань, навіть не буду починати їх перераховувати, і ті хто на власному досвіді з цим стикався, або бачив цю роботу на власні очі вам підтвердять, що робиться це доволі чітко, швидко і організовано - я вже зрозумів що ви бачите лише те, що вам потрапляє в очі по дорозі на роботу - ну так поспілкуйтесь, попитайте у людей як це відбувається
і навіть при всьому цьому київська влада знаходить можливість надавати відчутню допомогу бойовим підрозділам, можу це підтвердити особисто - навесні 22го наш підрозділ, працюючий по комунікаціям ворога під Києвом, був майже повністю
забезпечений вантажним транспортом владою міста, київпастрансівські крази-тягачі та маршрутні богдани нас тоді врятували
та й не тільки транспортом
про нарікання на розвиток та підтримування в належному стані транспортної інфраструктури столиці країни, яка веде війну, від дорослої та ніби притомної людини взагалі якось дивно чути
особливо якщо згадати роль Києва як загальнодержавного транспортного хабу та те, що київські мости через Дніпро практично безальтернативні
це як нарікання диванних зрадойобів та ухилянтів на ремонт доріг біля лбз - той хто ними користувався, або був по ним евакуйований, не роздумуючи зарядить диванним критиканам в табло за цей гнилий базар, повірте
з пропержених диванів та зза керма по дорозі на роботу в Києві це не відчути
зи: і хоча це явний оффтоп тут, але якщо вже ви затронули тему фінансування дронів - на етапі теперішньої стрімкої динаміки розвитку даних технологій стандартне планування і фінансування цього напрямку просто неможливе - все занадто швидко змінюється і розвивається щоб використовувати звичайну бюрократичну процедуру згідно існуючих законів і термінів - бпла неможливо наробити завчасно і з запасом, бо вони застарівають за місяці а то і тижні, це не снаряди і міни
те ж саме стосується і сфери реб/рер - кажу все це як людина, яка трохи дотична до теми
kingkongovets написав:
посетитель написав:Те що я бачу і по чому я їжджу до війни не було.І так, я дійсно не розумію яка така нагальна потреба будувати ці багатомільярдні розв'язки, естакади, стадіони і т.п.Будь це в мирний час я б перший говорив би що дивіться як все правильно роблять.У військовий час я це не розумію.Ну або у нас усі військові потреби повністю закриті і стільки грошей що їх можна пустити на таке будівництво.
Один просто гроші роздає, інший дороги будує.І в той же час розповідають про те що грошей на дронову програму не вистачає.Парадокс.
а все ж таки трохи подумати - нє, ніяк?
ну ви ж ніби не такий упоротий неадекват як франт?
ви різницю між державним та київським муніципальним бюджетами розумієте?
процес та час голосування і затвердження бюджетів міста на його нагальні потреби уявляєте? ну хоча б навскидку, нє?
процедуру проведення тендерів, обирання підрядників, решту передбачених законом та бюрократичним протоколом підготовчих робіт - на все це теж потрібен час
а це все - прямі обовʼязки влади міста, які з неї ніхто не знімав і до яких під час війни додалося ще безліч завдань, навіть не буду починати їх перераховувати, і ті хто на власному досвіді з цим стикався, або бачив цю роботу на власні очі вам підтвердять, що робиться це доволі чітко, швидко і організовано - я вже зрозумів що ви бачите лише те, що вам потрапляє в очі по дорозі на роботу - ну так поспілкуйтесь, попитайте у людей як це відбувається
і навіть при всьому цьому київська влада знаходить можливість надавати відчутню допомогу бойовим підрозділам, можу це підтвердити особисто - навесні 22го наш підрозділ, працюючий по комунікаціям ворога під Києвом, був майже повністю
забезпечений вантажним транспортом владою міста, київпастрансівські крази-тягачі та маршрутні богдани нас тоді врятували
та й не тільки транспортом
про нарікання на розвиток та підтримування в належному стані транспортної інфраструктури столиці країни, яка веде війну, від дорослої та ніби притомної людини взагалі якось дивно чути
особливо якщо згадати роль Києва як загальнодержавного транспортного хабу та те, що київські мости через Дніпро практично безальтернативні
це як нарікання диванних зрадойобів та ухилянтів на ремонт доріг біля лбз - той хто ними користувався, або був по ним евакуйований, не роздумуючи зарядить диванним критиканам в табло за цей гнилий базар, повірте
з пропержених диванів та зза керма по дорозі на роботу в Києві це не відчути
зи: і хоча це явний оффтоп тут, але якщо вже ви затронули тему фінансування дронів - на етапі теперішньої стрімкої динаміки розвитку даних технологій стандартне планування і фінансування цього напрямку просто неможливе - все занадто швидко змінюється і розвивається щоб використовувати звичайну бюрократичну процедуру згідно існуючих законів і термінів - бпла неможливо наробити завчасно і з запасом, бо вони застарівають за місяці а то і тижні, це не снаряди і міни
те ж саме стосується і сфери реб/рер - кажу все це як людина, яка трохи дотична до теми
Ккц, ты имеешь крайне примитивное представление и про дроны, и про ракеты, про БПЛА.
Что такое цикл Карно - знаешь? Чем отличается марганцевая сталь от хромистованадмевой - в курсе? А как их производить и обрабатывать?
Как изготавливать гексоген или тнт - знаешь? Из какого материала делаются рули для ракет? Основной компонент твердого ракетного топлива - известен 200 лет, а керманычи дерибанычи доныне не в состоянии его производить!
Ккц, ты думаешь, что все это просто?
Это тебе не в цирке по арене бегать, и не кривляться на видеокамеру.
Нужны десятилетия упорного труда, научные коллективы, финансирование. А не пшеница с олией и щебенкой.
Ещё раз.
Если бы не деструкция СССР, ты бы работал шофером, сантехником или токарем на заводе. Это твой уровень, как и подавляющего большинства украинской Ылиты.
Ладно, давай я в качестве гуманитарной помощи.
1) Кто утверждает бюджет Киева
Бюджет Киева утверждает Киевский городской совет (Київська міська рада).
Основа — Бюджетний кодекс України (БКУ), статьи 75–77.
1. Проект бюджета готовит КМДА (госадминистрация).
2. Передает в Киевсовет.
3. Киевсовет голосует — утверждает.
4. После утверждения отвечает за исполнение КМДА.
2) Как распределяется бюджет
По Бюджетному кодексу, все расходы делятся на:
защищённые статьи (зарплаты, коммуналка учреждений, медицина, образование, соцвыплаты) — ст. 55 БКУ;
капитальные расходы (строительство дорог, мостов, садиков, школ);
другие местные программы.
Распределение идёт через програмно-цільовий метод — каждая гривна привязана к конкретной программе (дороги, транспорт, благоустройство, ЖКХ и т.д.).
Главное:
Город НЕ может просто взять деньги с дорог и перекинуть на «что захотел мэр».
Эти деньги привязаны к конкретным бюджетным программам по закону.
3) Почему Киев строит мосты и дороги даже во время войны
Потому что:
А) Деньги на дороги — это ДРУГОЙ карман бюджета
Бюджет — не одна куча денег. Есть:
общий фонд — зарплаты, коммуналка, соцзащита;
специальный фонд — капстроительство, дороги, инфраструктура.
Деньги из спецфонда нельзя просто взять и отдать армии.
Это прямое нарушение Бюджетного кодекса: ст. 13 — целевое использование средств.
Б) Часть денег — это ЦЕЛЕВЫЕ средства
Например:
государственные субвенции на дороги,
кредиты под инфраструктурные проекты,
международные деньги (EBRD, EIB) — только на конкретный объект.
Ты не можешь взять кредит ЕИБ на мост, а потом купить на него дроны.
Это уголовка.
В) Город должен функционировать
Правительство прямо указало: громады обязаны продолжать обеспечивать жизнедеятельность.
Это:
транспортные развязки,
аварийная инфраструктура,
мосты (особенно после разрушений),
водоснабжение, теплосети, укрытия.
Если город тупо всё заморозит — он развалится.
4) Почему местная власть НЕ может тратить бюджет напрямую на оборону
Это регулируют:
Бюджетний кодекс України
Ст. 89: полномочия местных бюджетов — нет права финансировать ВСУ.
Ст. 91: перечень расходов местных бюджетов, которые МОГУТ финансироваться — оборона отсутствует.
Ст. 23: запрещено менять целевое назначение бюджетных средств.
Закон «Про місцеве самоврядування»
Ст. 30–31: полномочия городов — коммунальное хозяйство, дороги, благоустройство, транспорт, соцуслуги.
Нет полномочий по военной обороне страны.
Логика закона
ВСУ финансируются из:
Державного бюджету (Министерство обороны),
а не из местных.
Чтобы город мог тратить на оборону, нужно изменить закон. Пока такого изменения нет.
5) Что город МОЖЕТ финансировать для обороны
Только то, что прямо НЕ является военными расходами:
оборудование укрытий;
ремонт критической инфраструктуры;
охрану объектов;
территориальную оборону в части материально-технического обеспечения коммунальных задач (ст. 91 БКУ позволяет).
Но: Покупать оружие, технику, БПЛА, аммуницию — город НЕ имеет права.
Поэтому:
дороги и мосты идут по бюджетным программам, которые нельзя отменить;
на оборону город тратить не может по закону;
мэрия помогает армии только тем, что разрешено: укрытия, генераторы, беспилотные центры как гражданская инфраструктура, связь, техника для коммунальных задач
