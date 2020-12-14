Бетон написав:

Ладно, давай я в качестве гуманитарной помощи.1) Кто утверждает бюджет КиеваБюджет Киева утверждает Киевский городской совет (Київська міська рада).Основа — Бюджетний кодекс України (БКУ), статьи 75–77.1. Проект бюджета готовит КМДА (госадминистрация).2. Передает в Киевсовет.3. Киевсовет голосует — утверждает.4. После утверждения отвечает за исполнение КМДА.2) Как распределяется бюджетПо Бюджетному кодексу, все расходы делятся на:защищённые статьи (зарплаты, коммуналка учреждений, медицина, образование, соцвыплаты) — ст. 55 БКУ;капитальные расходы (строительство дорог, мостов, садиков, школ);другие местные программы.Распределение идёт через програмно-цільовий метод — каждая гривна привязана к конкретной программе (дороги, транспорт, благоустройство, ЖКХ и т.д.).Главное:Город НЕ может просто взять деньги с дорог и перекинуть на «что захотел мэр».Эти деньги привязаны к конкретным бюджетным программам по закону.3) Почему Киев строит мосты и дороги даже во время войныПотому что:А) Деньги на дороги — это ДРУГОЙ карман бюджетаБюджет — не одна куча денег. Есть:общий фонд — зарплаты, коммуналка, соцзащита;специальный фонд — капстроительство, дороги, инфраструктура.Деньги из спецфонда нельзя просто взять и отдать армии.Это прямое нарушение Бюджетного кодекса: ст. 13 — целевое использование средств.Б) Часть денег — это ЦЕЛЕВЫЕ средстваНапример:государственные субвенции на дороги,кредиты под инфраструктурные проекты,международные деньги (EBRD, EIB) — только на конкретный объект.Ты не можешь взять кредит ЕИБ на мост, а потом купить на него дроны.Это уголовка.В) Город должен функционироватьПравительство прямо указало: громады обязаны продолжать обеспечивать жизнедеятельность.Это:транспортные развязки,аварийная инфраструктура,мосты (особенно после разрушений),водоснабжение, теплосети, укрытия.Если город тупо всё заморозит — он развалится.4) Почему местная власть НЕ может тратить бюджет напрямую на оборонуЭто регулируют:Бюджетний кодекс УкраїниСт. 89: полномочия местных бюджетов — нет права финансировать ВСУ.Ст. 91: перечень расходов местных бюджетов, которые МОГУТ финансироваться — оборона отсутствует.Ст. 23: запрещено менять целевое назначение бюджетных средств.Закон «Про місцеве самоврядування»Ст. 30–31: полномочия городов — коммунальное хозяйство, дороги, благоустройство, транспорт, соцуслуги.Нет полномочий по военной обороне страны.Логика законаВСУ финансируются из:Державного бюджету (Министерство обороны),а не из местных.Чтобы город мог тратить на оборону, нужно изменить закон. Пока такого изменения нет.5) Что город МОЖЕТ финансировать для обороныТолько то, что прямо НЕ является военными расходами:оборудование укрытий;ремонт критической инфраструктуры;охрану объектов;территориальную оборону в части материально-технического обеспечения коммунальных задач (ст. 91 БКУ позволяет).Но: Покупать оружие, технику, БПЛА, аммуницию — город НЕ имеет права.Поэтому:дороги и мосты идут по бюджетным программам, которые нельзя отменить;на оборону город тратить не может по закону;мэрия помогает армии только тем, что разрешено: укрытия, генераторы, беспилотные центры как гражданская инфраструктура, связь, техника для коммунальных задач