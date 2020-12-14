вул. Олександра Олеся, 9А
ЖК «Варшавський 2»
Подільський район
1 кімната | 48 м² | 9 поверх
126 000 $
ого. золоті унітази?
Додано: Пон 01 гру, 2025 10:16
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 01 гру, 2025 10:40
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
ну таке, симпатичненьке
Додано: Пон 01 гру, 2025 12:55
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 01 гру, 2025 12:56
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
от же йобана мерзота
чим менше від людини користі - тим більше вона пи**, критикує та бідкається
модери, та прибийте ви вже нарешті цього говнаря, у нього ж 100% дописів це суцільний оффтоп
Додано: Пон 01 гру, 2025 13:09
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
риба гниє з живота, а смердіти починає крізь зябра, мудло ти неосвічене
і ось в цьому ти весь, тупесдень безграмотна
Додано: Пон 01 гру, 2025 13:21
прикольна хата. молодці
