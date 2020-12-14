Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ремонт не менше 800 баксів на метрів, а то і 900... Хз скільки за голі метри заплатили, ну нехай 55К та плюс ремонт десь 42К+. Крч, десь 97-100К на все про все і за 126К продали. Ну нехай заплатили комісійних Революшн. Десь 20К чистими на залишку на руках. Правильно рахую?
голі стіни - 70 - там практично 50 м2. з ремонтом вона 115 десь. прикручено 10к. це стандартна маржа але рік життя якщо б робили ви самі того варте.
Я розумію що зараз особливо права голосу не маю. Але мені не все одно що відбувається. Тому скажу, що для мене це виглядає ніби як фортеця в осаді. На стінах вмирають вояки ледь стримуючи навалу штурмуючої орди, якій пообіцяли місто на 3 доби на пограбуванння. Стіни міста вже сильно побиті і хитаються. Є вже дірки. Ворог копає підкоп - закласти бімбу. Кожної ночі і дня обстрілює місто з катапульт. А тим самим часом в місті ремонтують дороги, розбивають нові парки, перекладють плитку тротуарну, будують нові красиві будинки, по яких час від часу вже прилітає. Я хз скільки ще ця фортеця протримається. Фортеця, звісно що не в повному оточенні і багато хто з містян спокійно фортецю покидає і постачання всього необхідного для оборони в фортецю поки що не припинилося. Але ж все одне: якось Британія під час Другої Світової собі такого не дозволяла. При тому що була непорівняно потужніша у порівнянні із Німеччіною, ніж Україна у порівнянні з Росією. І жодного метру безпосередньо британської землі німці не окупували.
Правовой режим Британии во время Второй мировой войны отличался от украинского сегодня тем, что Великобритания была страной, ведущей войну, и применяла законы военного времени, такие как закон о защите Великобритании (Defence of the Realm Act).
Украина же сегодня является суверенным государством в мирное время, и ее правовой режим регулируется конституционным правом мирного времени, при этом некоторые правовые нормы могут быть изменены или ограничены из-за войны.