Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: П'ят 05 гру, 2025 00:20
Як думаєте, ефект Доліной перекинеться на КРЖН?
flyman
Повідомлень: 41696
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 2870 раз.
1
3
Додано: П'ят 05 гру, 2025 09:21
Як думаєте, ефект Доліной перекинеться на КРЖН?
непременно...
а что за "эффект Долиной"?
и кто такая эта Долина?
maniachello
Повідомлень: 418
З нами з: 25.03.08
Подякував: 91 раз.
Подякували: 59 раз.
Додано: П'ят 05 гру, 2025 09:37
Вчера знакомый рассказывал, что в москве вторичка легла, потому что 2 тысячи дел уже отсудили квартиры обратно и 11 тысяч ещё на рассмотрении
Бетон
Повідомлень: 5758
З нами з: 17.12.22
Подякував: 206 раз.
Подякували: 470 раз.
3
2
2
Додано: П'ят 05 гру, 2025 09:42
Вчера знакомый рассказывал, что в москве вторичка легла, потому что 2 тысячи дел уже отсудили квартиры обратно и 11 тысяч ещё на рассмотрении
а нам какое дело до маасквы?
в болоте свои обычаи
maniachello
Повідомлень: 418
З нами з: 25.03.08
Подякував: 91 раз.
Подякували: 59 раз.
Додано: П'ят 05 гру, 2025 10:44
Вчера знакомый рассказывал, что в москве вторичка легла, потому что 2 тысячи дел уже отсудили квартиры обратно и 11 тысяч ещё на рассмотрении
а нам какое дело до маасквы?
в болоте свои обычаи
Ну во-первых, давайте порадуемся за них.
Во-вторых, я не чиновник, но они рассказывают, что многое наши чинуши копируют у кацапов прямо один в один
Бетон
Повідомлень: 5758
З нами з: 17.12.22
Подякував: 206 раз.
Подякували: 470 раз.
3
2
2
Додано: П'ят 05 гру, 2025 11:22
Схожі кейси бувають і в США
https://torontosun.com/entertainment/mu ... r-millions
Чувак продав будинок і через кілька років вирішив повернути назад. Правда, таки не вийшло, а в рашці доліна таку схему провернула
Faceless
Модератор
Повідомлень: 37049
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8277 раз.
4
9
3
Додано: П'ят 05 гру, 2025 11:23
завтра в приміщенні Бессарабського критого ринку відкриється оновлений фудкорт, але це тільки частина проєкту, загальну концепцію ринку обіцяють не змінювати
kingkongovets
Повідомлень: 12062
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2762 раз.
2
Додано: П'ят 05 гру, 2025 12:56
https://youtu.be/kFOe9mLfmqs?si=fwNESjmuRrp45Chz
Bolt
Повідомлень: 3758
З нами з: 09.11.17
Подякував: 24 раз.
Подякували: 288 раз.
1
Додано: П'ят 05 гру, 2025 13:21
нашо ви це гівно в наше інфополе тягнете?
kingkongovets
Повідомлень: 12062
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2762 раз.
2
Додано: П'ят 05 гру, 2025 13:39
kingkongovets написав:
нашо ви це гівно в наше інфополе тягнете?
Щоб тему розкрити.
Bolt
Повідомлень: 3758
З нами з: 09.11.17
Подякував: 24 раз.
Подякували: 288 раз.
1
