|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 гру, 2025 17:06
Damien написав: Vadim_ написав:
Три года не с момента подписания договора а с момента когда кто то докажет в суде что по прошествии десяти лет он на той неделе узнал что нарушили его права, с того момента как узнал начинается отсчёт
Раз десять уже перечитал, смысла не уловил.
Не знаю, я доверялся своему нотариусу(очень грамотный дядька), он твердил про 3 года с момента подписания договора.
Медленно , шевеля губами , как учил ДС. Срок исковой давности (3) начинается не с той даты календаря когда нотариус оформил сделку. Могут внезапно спустя 10.... лет появиться родственник, дети и оспорить в суде сделку так как он имел какие то права на эту недвижимость и не был уведомлен належним чином про это, я незнаю как ещё написать у меня буквы закончились и отот нотариус ничем не поможет
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4084
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 624 раз.
- Подякували: 510 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 05 гру, 2025 19:26
Vadim_ написав: Damien написав: Vadim_ написав:
Три года не с момента подписания договора а с момента когда кто то докажет в суде что по прошествии десяти лет он на той неделе узнал что нарушили его права, с того момента как узнал начинается отсчёт
Раз десять уже перечитал, смысла не уловил.
Не знаю, я доверялся своему нотариусу(очень грамотный дядька), он твердил про 3 года с момента подписания договора.
Медленно , шевеля губами , как учил ДС..... я незнаю как ещё написать у меня буквы закончились и отот нотариус ничем не поможет
Есть еще судебная практика, которая тебе неведома. Просто запомни - 3 года
-
Damien
-
-
- Повідомлень: 1039
- З нами з: 28.04.20
- Подякував: 793 раз.
- Подякували: 854 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Суб 06 гру, 2025 09:45
Damien написав:
Есть еще судебная практика, которая тебе неведома. Просто запомни - 3 года
Маладой человек(с) , я пятнадцать лет ходив у суди як на роботу и сам изучал КК і адвокатам платил, вирішував проблему з нерухомістю, Ви просто сами посмотрите КК і ЦК прежде чем делать умозаключения и надеяться на тоо нотариуса...
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4084
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 624 раз.
- Подякували: 510 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 06 гру, 2025 10:01
Vadim_ написав: Damien написав:
Есть еще судебная практика, которая тебе неведома. Просто запомни - 3 года
Маладой человек(с) , я пятнадцать лет ходив у суди як на роботу и сам изучал КК і адвокатам платил, вирішував проблему з нерухомістю, Ви просто сами посмотрите КК і ЦК прежде чем делать умозаключения и надеяться на тоо нотариуса...
До чого тут кримінальний кодекс?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37052
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8277 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Суб 06 гру, 2025 12:24
Faceless написав: Vadim_ написав: Damien написав:
Есть еще судебная практика, которая тебе неведома. Просто запомни - 3 года
Маладой человек(с) , я пятнадцать лет ходив у суди як на роботу и сам изучал КК і адвокатам платил, вирішував проблему з нерухомістю, Ви просто сами посмотрите КК і ЦК прежде чем делать умозаключения и надеяться на тоо нотариуса...
До чого тут кримінальний кодекс?
У рєкєтірав жизь тяжьолая)
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5761
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 470 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 2587715
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|25354
|17346883
|
|
|1380
|6810415
|
|
|3
|83450
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|