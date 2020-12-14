|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Нед 07 гру, 2025 11:59
Faceless написав:
а квартира куплена - в іпотеку. й з цінами, які тут озвучують, ця іпотека - надовго навіть з зп 10 куо. звісно є кияни, в яких квартира від батьків - цим простіше. вони звісно не розуміють цих понаїхів...
штамп - про штампи. є статистика розвинених країн - й найманих працівників більше. вести власний бізнес - це склад характеру, далеко не всі це можуть. я знаю декількох бізнесменів 30-35 років - у всіх бізнес - дали батьки. а батьки заробили самі так, але починали в ті самі 90ті роки.
ще раз - скільки потрібно на життя сім'ї в Києві? й так, якщо є вже власне житло (а де воно взялося?) - то так, цю суму в теорії можна відкладати додатково. а якщо ми розглядаємо варіант квартира є, машина є, ще й живе в батьків, й зп 10 куо, й витрати лише на себе - так можна відкладати - в теорії. бо тоді виникає стаття витрат на жінок
Якщо й в іпотеку, то цю іпотеку брали задовго до того, як вийшли на рівень доходів в 10к, і скоріш за все давно вже закрили. Навіть заробляючи 5к перші роки та іпотека гаситься за кілька років, якщо вона взагалі потрібна.[/quote]
й знову слова й не цифри. вартість квартири 200 куо, ставка 10% - нормальні цифри?. який щомісячний платіж на 10 років? на 20 років? рахували? на 10 років - 2 640 дол, на 20 років - 1 930 дол.
про яку виплату іпотеки за кілька років йде мова? ви про що? ви ж наче фінансист. ви не беріть прикладів 90х чи 00х років, коли квартири коштували дешево - й можна було купити, якщо зп була 2000 куо. вже в 10х-20х роках зовсім інше співвідношення зп-вартість квартири. це проблема зараз й в розвинених країнах... навіть під 5% іпотека.
Shaman
Повідомлень: 10888
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 795 раз.
- Подякували: 1687 раз.
Профіль
Додано: Нед 07 гру, 2025 17:24
Vadim_ написав: Faceless написав:
Vadim_ написав:[quote="5913260:Damien"]
Есть еще судебная практика, которая тебе неведома. Просто запомни - 3 года
Маладой человек(с) , я пятнадцать лет ходив у суди як на роботу и сам изучал КК і адвокатам платил, вирішував проблему з нерухомістю, Ви просто сами посмотрите КК і ЦК прежде чем делать умозаключения и надеяться на тоо нотариуса...
До чого тут кримінальний кодекс?
Не у? , возьмите меня на єту работу ,неужели модератору тако,о форума надо обьяснять шо твою хату три ,ода назад продал кто то с тем нотариусом, без твое.о ведома и со.ласия, ферштейн?
Липовая расписка...
которую не перепроверила "случайно" судья, а потом исполнительная служба.
маладой человек (с), ві только на забанить навчені? Или есть ум понимать шо в жизни не вс' так прямолинейно?, медленно шевеля .убами (ДС)[/quote]Суддя, виконавча служба, якась розписка... В звичайній угоді купівлі-продажу ні суддя ні виконавча служба ніяким чином не залучені, а якщо ви купували щось з примусової реалізації то геть інша справа
Faceless
Модератор
Повідомлень: 37056
З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8278 раз.
Профіль
Додано: Нед 07 гру, 2025 17:28
Shaman написав:
там важливий нюанс, що квартиру повернули, а гроші ні - влетів доброчесний покупець. чому не повернули гроші - не вникав. але чому це судове рішення почали масово тиражувати - теж питання.
гадаю в нас навіть якщо буде щось схоже, повернення коштів буде - хоча є нюанси з вартістю та курсами.
В рашці схема, що нібито гроші з продажу виманили шахраї, і сама угода була здійснена під впливом шахраїв, і таких кейсів вже тисячі, і з якихось причин суди там ставали на сторону "жертв шахраїв", які повертали право власності, і не повертали гроші (бо їх нібито виманили шахраї).
Були в них ще варіації коли отакі продавці чекали, поки покупець зробить ремонт, і відбирали назад з ремонтом.
Там все досить дивно, в першу чергу позиція судів, тож навряд чи це може бути повторено в інших країнах
Faceless
Модератор
Повідомлень: 37056
З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8278 раз.
Профіль
Додано: Нед 07 гру, 2025 17:42
Shaman написав: Faceless написав:
ЗП ніяких особливих зобовʼязань не накладає. Обовʼязку оновлювати айфон щороку також. Як і купувати якусь особливу тачку. І наявність чи відсутність другого авто теж.
Оренда? Ви всерйоз розглядаєте ситуацію, що сімʼя, де хоч одна людина заробляє кілька тисяч доларів (нехай тоді ще не 10), зважилася завести двох дітей не маючи власного житла? І це питання явно закрите задовго до того, як хтось вийшов на такий заробіток.
Не перекручуйте до Флаєвських 150 баксів. Навіть 1000 баксів на людину (якщо казати про сімʼю з дітьми) це вже цілком непоганий рівень життя, і жодного зобовʼязання кидати понти при подальшому росту доходів він не накладає. Хоч і не забороняє.
І ще раз - ніде не було мови, що інший член подружжя не заробляє нічого
закриємо й цей гешьтальт. що бачимо - 1 куо на людину, на сім'ю - 4 куо. плюс оренда 1 куо - 5 куо, як я й кажу. я не знаю, чого ви чіпляєтесь до слів, але коли доходимо до цифр - ви самі наводите мої цифри.
з приводу зобов'язань. коли у вас висока зп, то хочеться, щоб й діти ходили в якісний садік/школу, й репетитори, й кружки - все це гроші. на Ланосі ні - не їздите? на якій машині має іздити людина з зп 10 куо? тому знову, просто подумайте, про що саме я пишу. й телефон все одно айфон чи самсунг, навряд чи щось інше. й як часто їх треба міняти - все одно раз на кілька років?
а якщо варіант - одинак, живе у власній квартирі, вже має машину (а звідки?) - то звісно зможе купити й 1ку під оренду, навіть за місяць - піде й скаже, тато дай 100 куо ще на одну квартиру
й ще раз - людей з зп 10 куо - реально мало. а бізнес - це окрема тема. скільки треба вкласти часу та грошей, щоб заробляти 10 куо на місяць? чи знову тато дав?
щось змушений погодитися з "багаті ще більше багатіють, а у бідним все складніше заробляти гроші"
"Ваші цифри" можна натягнути тільки з вашими окремим умовами:
- власної нерухомості немає
- інший партнер не працює
- є двоє дітей
І то тільки на нижню заявлену вами межу.
Якщо працюють обидва, є своє житло, дітей може бути менше або й не бути - вся бухгалтерія геть інша.
Щодо іншого. Якісні садки-школи це не обовʼязково приватні, і потреба в них не виникає з порогом доходів в 10к. І витрати залежать від кількості і віку дітей. З доходом 3к, 5к і 10к різниці тут особливо не буде. Тож тут мимо.
Авто ще смішніше. Людина в принципі вам взагалі не зобовʼязана мати авто. І чого пересмикувати одразу на ланос. Варіацій від бюджетних до середнього цінового діапазону авто безліч.
З телефоном то взагалі капець. По-перше, якщо нема мульки міняти їх щороку, то ці витрати взагалі в середньому мізерні. По-друге, це треба бути якимось закомплексованим лохом, щоб вважати, що твій телефон має відповідати якимось уявленням відповідно твого доходу, по марці чи флагман/не флагман.
Faceless
Модератор
Повідомлень: 37056
З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8278 раз.
Профіль
Додано: Нед 07 гру, 2025 18:04
Shaman написав: Faceless написав:
Якщо й в іпотеку, то цю іпотеку брали задовго до того, як вийшли на рівень доходів в 10к, і скоріш за все давно вже закрили. Навіть заробляючи 5к перші роки та іпотека гаситься за кілька років, якщо вона взагалі потрібна.
й знову слова й не цифри. вартість квартири 200 куо, ставка 10% - нормальні цифри?. який щомісячний платіж на 10 років? на 20 років? рахували? на 10 років - 2 640 дол, на 20 років - 1 930 дол.
про яку виплату іпотеки за кілька років йде мова? ви про що? ви ж наче фінансист. ви не беріть прикладів 90х чи 00х років, коли квартири коштували дешево - й можна було купити, якщо зп була 2000 куо. вже в 10х-20х роках зовсім інше співвідношення зп-вартість квартири. це проблема зараз й в розвинених країнах... навіть під 5% іпотека.
Невірно рахуєте відпочатку.
Якщо вартість квартири 200к, то за більшістю умов останні роки сума кредиту не може бути більшою за 140к (дві третини).
По-друге, не рахуйте платежі в доларі, кредит буде в гривні, і залишається в гривні, незалежно від росту курсу.
По третє, перший внесок не обовʼязково мінімальний.
Навіть якщо взяти мінімальний, то це 1350 дол екв на момент видачі кредиту. За погашення з випередженням графіку можливо ще й сам платіж зменшуватиметься (залежить від банку).
Уявімо, кредит взяли в 2020 році, внесли свої 100к дол, платіж на момент видачі був нехай 27кгрн
Нехай вони погашають по 40к грн в міс. Обовʼязковий платіж щомісяця зменшується. За пʼять років погасили тільки за рахунок дострокового погашення десь 800к грн + десь 250-300кгрн за графіком, кредит з 100к тодішніх "схуд" до трохи більше 40к дол на момент.
І це зауважимо ми взяли не дешевий обʼєкт і достроково погашати можна більше.
Faceless
Модератор
Повідомлень: 37056
З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8278 раз.
Профіль
Додано: Нед 07 гру, 2025 18:10
Shaman написав: Damien написав: Vadim_ написав:
Три года не с момента подписания договора а с момента когда кто то докажет в суде что по прошествии десяти лет он на той неделе узнал что нарушили его права, с того момента как узнал начинается отсчёт
Раз десять уже перечитал, смысла не уловил.
Не знаю, я доверялся своему нотариусу(очень грамотный дядька), он твердил про 3 года с момента подписания договора.
нюанс про дізнався є. доказувати це важко, але сама норма є. на практиці не так розповсюджено
Потому чьто высший пилотаж а это дор.о , - пострадавший , заказчик, судья, прокурор с ментами . исполнительная служба ,
но вы не в теме ,
есть статья в самом лучшем КК , если на двух пальцах то проданноэ на аукционе нельзя законно вернуть , такой закон
проданное на аукционе не возвратно или с спрострелами колен с .оловами... или с реальным обещанием и все это поняли и не быкуют а до.овариваться решили
п.с. я Вам тут озвучил одну из рейдерских схем с недв.ой в Україні
Vadim_
Повідомлень: 4091
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 627 раз.
- Подякували: 511 раз.
Профіль
