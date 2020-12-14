RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 15:32

  airmax78 написав:
  fox767676 написав:
  airmax78 написав:Рассчитывать на певрспективы Ужгорода или там Мукачево против перспектив Киева - это примерно то же самое что рассчитывать на перспективы какого-нибудь Болеславца или Легницы против перспектив Варшавы.


провинциальные понаехи типа вас с бетоном и примкнувшие к вам киевляне поглупее начисто убили переспективы Киева 12 лет назад.
Даже если бы не война, западные регионы и Ужгород в часности, получили преимущества перед центром и востоком, т.к. ближе к фактической метрополии

Ужгород >> Винница >> иная цивилизация. Читал что оба города собираются размещать евробонды в Лондоне и требуют от рейтинговых агентств рейтинговать их 5 нотчей выше Украины. Ужгород вообще требует инвестиционный рейтинг. Австрия - 2-3 нотча максимум. А чего, говорят, это наша метрополия.


Как там Рібальский поживает ? Запустили каналі между домами ?
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 15:41

  Бетон написав: о ходе мыслей
Вы его не знаете. Я здесь пишу не философию XIV века,а логику текущей экономики, реальных процессов и прогнозов рынка. У меня нет задачи доказывать, что Киев — вершина цивилизации. Я знаю десятки городов, которые объективно комфортнее, богаче и стабильнее. Но я тут не туризм обсуждаю пытаюсь зарабатывать на недвиге


Кстати для Киева 14 век ето біла катастрофа.
Городок 10 тис. сидел баскак - Моя твоя не понимай, давай танга судай :shock:
Зато набирали обороті литовці. Захватили кстати Киев во второй половине 14 века.
Так что разное бівало :shock:
Востаннє редагувалось Хомякоид в Вів 09 гру, 2025 17:40, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 15:55

В інтернеті пишуть про новий закон, що обкладе всю без винятку оренду квартир податком 23%.
Українські орендарі (особливо біженці) напевно радуються, що оренда здорожчає (думаю на 10-15%) та всі витрати по поточному ремонту тепер на них.
В усьому світі Витрати сплачуює кінцевий споживач.
Україна не стане винятком.
Мої поздоровлення всім хто вспів продати.
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 16:49

  UA написав:В інтернеті пишуть про новий закон, що обкладе всю без винятку оренду квартир податком 23%.
Українські орендарі (особливо біженці) напевно радуються, що оренда здорожчає (думаю на 10-15%) та всі витрати по поточному ремонту тепер на них.
В усьому світі Витрати сплачуює кінцевий споживач.
Україна не стане винятком.
Мої поздоровлення всім хто вспів продати.

Правило попиту-пропозиції не вчили? Нащо писати тут цю тупню?
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 17:58

  UA написав:В інтернеті пишуть про новий закон, що обкладе всю без винятку оренду квартир податком 23%.
Українські орендарі (особливо біженці) напевно радуються, що оренда здорожчає (думаю на 10-15%) та всі витрати по поточному ремонту тепер на них.
В усьому світі Витрати сплачуює кінцевий споживач.
Україна не стане винятком.
Мої поздоровлення всім хто вспів продати.

Как проконтролировать факт сдачи в аренду он(Гє) собираются?
Контрольные сдачи гЄтьманцевские риэлторы будут осуществлять?
Востаннє редагувалось барабашов в Вів 09 гру, 2025 18:04, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 18:04

  UA написав:В інтернеті пишуть про новий закон, що обкладе всю без винятку оренду квартир податком 23%.
Українські орендарі (особливо біженці) напевно радуються, що оренда здорожчає (думаю на 10-15%) та всі витрати по поточному ремонту тепер на них.
В усьому світі Витрати сплачуює кінцевий споживач.
Україна не стане винятком.
Мої поздоровлення всім хто вспів продати.


На заборі багато чого пишуть ... посилання на новий законопроект ...

PS. У тебе класичний варіант, коли ти своє рішення "продати все" виправдовуєшь будь-чим.
Здається, ти вже не впевнений в своєму рішенні ...

PPS. на моій пам"яті, таких потуг було безліч. Закінчувалось все ... пшиком
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 18:39

  BIGor написав:
  UA написав:В інтернеті пишуть про новий закон, що обкладе всю без винятку оренду квартир податком 23%.
Українські орендарі (особливо біженці) напевно радуються, що оренда здорожчає (думаю на 10-15%) та всі витрати по поточному ремонту тепер на них.
В усьому світі Витрати сплачуює кінцевий споживач.
Україна не стане винятком.
Мої поздоровлення всім хто вспів продати.

Правило попиту-пропозиції не вчили? Нащо писати тут цю тупню?

Ти хочешь зі мною помірятись в цій сфері?
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 18:47

  pesikot написав:
  UA написав:В інтернеті пишуть про новий закон, що обкладе всю без винятку оренду квартир податком 23%.
Українські орендарі (особливо біженці) напевно радуються, що оренда здорожчає (думаю на 10-15%) та всі витрати по поточному ремонту тепер на них.
В усьому світі Витрати сплачуює кінцевий споживач.
Україна не стане винятком.
Мої поздоровлення всім хто вспів продати.


На заборі багато чого пишуть ... посилання на новий законопроект ...

PS. У тебе класичний варіант, коли ти своє рішення "продати все" виправдовуєшь будь-чим.
Здається, ти вже не впевнений в своєму рішенні ...

PPS. на моій пам"яті, таких потуг було безліч. Закінчувалось все ... пшиком

Пшиком воно закінчувалось щоб не створювати зайву соціальну напругу.
Зараз система пішла в рознос.
Як каже Флер - Гроші берутся з тумбочки і не ...
Хоча, може ти правий.
Що податковий інспектор зробить проти черги з АК, чи проти дрона в вікно?
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 18:50

  барабашов написав:
  UA написав:В інтернеті пишуть про новий закон, що обкладе всю без винятку оренду квартир податком 23%.
Українські орендарі (особливо біженці) напевно радуються, що оренда здорожчає (думаю на 10-15%) та всі витрати по поточному ремонту тепер на них.
В усьому світі Витрати сплачуює кінцевий споживач.
Україна не стане винятком.
Мої поздоровлення всім хто вспів продати.

Как проконтролировать факт сдачи в аренду он(Гє) собираются?
Контрольные сдачи гЄтьманцевские риэлторы будут осуществлять?

Була б людина, стаття знайдеться...
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 19:02

  UA написав:В інтернеті пишуть про новий закон, що обкладе всю без винятку оренду квартир податком 23%.
Українські орендарі (особливо біженці) напевно радуються, що оренда здорожчає (думаю на 10-15%) та всі витрати по поточному ремонту тепер на них.
В усьому світі Витрати сплачуює кінцевий споживач.
Україна не стане винятком.
Мої поздоровлення всім хто вспів продати.


Абсолютно нереально что-то проконтролировать по аренде. Ничего не поменяется. Если уж хочется быть абсолютно спокойным, то заключаешь договор на месяц, а дальше только наличка. Но не думаю, что этим будут заморачиваться многие
