|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 гру, 2025 19:08
UA написав:
В інтернеті пишуть про новий закон, що обкладе всю без винятку оренду квартир податком 23%.
Який ще новий закон? В чому саме новина? Фізособи і так мають платити 23% від здачі в оренду, якщо вони не здійснюють цю діяльність як ФОПи.
-
Natt
-
-
- Повідомлень: 2045
- З нами з: 09.08.15
- Подякував: 620 раз.
- Подякували: 517 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 09 гру, 2025 20:48
UA написав: BIGor написав: UA написав:
В інтернеті пишуть про новий закон, що обкладе всю без винятку оренду квартир податком 23%.
Українські орендарі (особливо біженці) напевно радуються, що оренда здорожчає (думаю на 10-15%) та всі витрати по поточному ремонту тепер на них.
В усьому світі Витрати сплачуює кінцевий споживач.
Україна не стане винятком.
Мої поздоровлення всім хто вспів продати.
Правило попиту-пропозиції не вчили? Нащо писати тут цю тупню?
Ти хочешь зі мною помірятись в цій сфері?
Так.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 10375
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1490 раз.
- Подякували: 1896 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Вів 09 гру, 2025 21:37
BIGor написав: UA написав:
Ти хочешь зі мною помірятись в цій сфері?
Так.
Напиши ціну яку сплачуєш за оренду в польському райцентрі.
Які умови договору?
В Україні робити ремонт коштує дорожче ніж в Польщі.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9936
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1886 раз.
- Подякували: 2369 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
1
Додано: Вів 09 гру, 2025 22:24
UA написав: BIGor написав: UA написав:
Ти хочешь зі мною помірятись в цій сфері?
Так.
Напиши ціну яку сплачуєш за оренду в польському райцентрі.
Які умови договору?
В Україні робити ремонт коштує дорожче ніж в Польщі.
в польше на ремонт 2к (42 м2 это у них 2к)) я потратил 40куе в 24 году, вроде
Учитывая, что проводка была, стяжка, водоснабжение и так далее.
Это больше, чем в Киеве. Ремонт в Польше дорогой
Качество не видел, чувствую - дерьмо полное. эх костя костя)), твои рабочие с половиной лёгких - такое себе. налог PPE - 8,5%.
23% в Украине никто платить не будет
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5781
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 470 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
2
2
Додано: Сер 10 гру, 2025 10:35
Бетон написав:
23% в Украине никто платить не будет
У нас зараз воєнний стан і повна мобілізація ресурсу 25-60 років, а найбагатша еліта не хоче заплатити трохи грошей з надлишкових активів? Якщо так, то для еліти в мене пагані новини.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 10375
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1490 раз.
- Подякували: 1896 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Сер 10 гру, 2025 10:50
BIGor написав: Бетон написав:
23% в Украине никто платить не будет
У нас зараз воєнний стан і повна мобілізація ресурсу 25-60 років, а найбагатша еліта не хоче заплатити трохи грошей з надлишкових активів? Якщо так, то для еліти в мене пагані новини.
То всі лендлорди то вже "найбагатша еліта"?
Платити мали б і без будь-яких спеціальних законів, є ПК, але наразі це абсолютно нереально ні проконтролювати ні адмініструвати, і якщо вже йти на вивід цієї сфери економіки з тіні, то необхідно трохи ліберальніше, 23% з обороту це реально дофіга для орендного доходу
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37065
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8279 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Сер 10 гру, 2025 11:54
Faceless написав: BIGor написав: Бетон написав:
23% в Украине никто платить не будет
У нас зараз воєнний стан і повна мобілізація ресурсу 25-60 років, а найбагатша еліта не хоче заплатити трохи грошей з надлишкових активів? Якщо так, то для еліти в мене пагані новини.
То всі лендлорди то вже "найбагатша еліта"?
Платити мали б і без будь-яких спеціальних законів, є ПК, але наразі це абсолютно нереально ні проконтролювати ні адмініструвати, і якщо вже йти на вивід цієї сфери економіки з тіні, то необхідно трохи ліберальніше, 23% з обороту це реально дофіга для орендного доходу
А проконтролювати в цифрову епоху прибуток людини?
І зробити так, що безробітні і отримувачі субсидій не могли нічого купити з нерухомості - 34 роки слабо?
Чомусь українська Ыліта вважає свою державу - дойною коровою та інструментом для дерибану СССРівського спадку. Насправді ж держава - це інструмент для насилля.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23296
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1783 раз.
- Подякували: 2582 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 10 гру, 2025 12:22
Бетон написав: UA написав:
в польше на ремонт 2к (42 м2 это у них 2к)) я потратил 40куе в 24 году, вроде
Учитывая, что проводка была, стяжка, водоснабжение и так далее.
Это больше, чем в Киеве. Ремонт в Польше дорогой
Качество не видел, чувствую - дерьмо полное. эх костя костя)), твои рабочие с половиной лёгких - такое себе. налог PPE - 8,5%.
23% в Украине никто платить не будет
В Україні в твої власні раби ремонти роблять, а в Польщі ти наймав по ринковим цінам.
(я зараз відчуваю різницю між майстрами яких по 10-15 років знаєш, та майстрами по ринку. Які без предоплати мне погано розуміють. А з переоплатою стається лінгвістичне диво).
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9936
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1886 раз.
- Подякували: 2369 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
1
Додано: Сер 10 гру, 2025 12:24
BIGor написав: Бетон написав:
23% в Украине никто платить не будет
У нас зараз воєнний стан і повна мобілізація ресурсу 25-60 років, а найбагатша еліта не хоче заплатити трохи грошей з надлишкових активів? Якщо так, то для еліти в мене пагані новини.
В мене для всіх хто має "активи" в Україні погані новини.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9936
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1886 раз.
- Подякували: 2369 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
1
Додано: Сер 10 гру, 2025 12:49
см далее
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 10 гру, 2025 12:54, всього редагувалось 3 разів.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23296
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1783 раз.
- Подякували: 2582 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|25354
|17350444
|
|
|1380
|6812251
|
|
|3
|83648
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|