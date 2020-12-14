UA написав:
В мене для всіх хто має "активи" в Україні погані новини.
Які саме новини?
Додано: Сер 10 гру, 2025 12:49
Додано: Сер 10 гру, 2025 12:55
Перспективы
Damien
"😡росія легалізувала масову конфіскацію житла на окупованих територіях
На болотах був прийнятий закон, який дозволяє окупаційним властям оголошувати житло "безгосподарним" і потім передавати його новим користувачам. Цей механізм буде діяти до 2030 року.
Квартири та будинки планують розподілити серед російських військових, силовиків і чиновників, яких завозять у регіон."
Украинские чиновники и бызнесмены - первые, первейшие кандидаты.
Маетки в Конче Заспе, Козине, Петрушках - очень жирные!
Укро чиновники уже готовят гуталин и крем для обуви, чтобы чистить сапоги новым хазяям.
На большее, чем чистильщики сапог и солдаты для особождения Польши от поляков, а Прибалтики от прибалтов, пусть не рассчитывают.
Самостийное государство должно бы конфисковать недвижимость у ухилянтов и неплательщиков налогов. Можно было бы еще одну армию создать, за счет эмигрантов. Но украинское тупое ворье не согласится у самих себя отобрать что либо.
Оно и за границу выпустило молодежь 18-22 года, абы скорее конвертировать территории в деньги и проиграть войну.
Додано: Сер 10 гру, 2025 13:03
Чого це дофіга? І чого з обороту? Думаю, якби приняли це підвищення з оренди в 22 році коли російські війська були під Києвом - то всі б платили і мовчали в трубочку. Зараз бачу війна в еліти десь далеко в Дніпропетровській/Донецькій області - можна не платити?
Додано: Сер 10 гру, 2025 13:04
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
