Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 гру, 2025 21:23
Damien написав: UA написав:
Инвестиционные квартиры пойдут на продажу. Деньги от продажи за границу.
Наследные хрущи таки да.
Под выращивание марихуаны и шампиньонов пойдут.
там налог платить не надо.
У меня такое чувство, что Вы вообще все сдавали раньше исключительно в черную и очень далеки от реальности. Сегодняшняя страшилка о 23% преследует единственную цель - чтоб те, кто занимается этим более-менее профессионально (имеет не одну-две квартиры) открыли ФОП и платили хоть что-нибудь.
На цену аренды это вообще никак не повлияет, ну вот вообще никак.
Частники с 1-2 квартирами как не платили налогов, так и не будут платить, будут сдавать исключительно тем, кому надо подешевле и оф. договор не нужен.
Те, у кого, например, 5 квартир - откроют ФОП, эти несчастные 4-5 тыс.грн погоды не сделают для арендодателя с 5 или 10 квартирами, собирающего в месяц 100 или 200тыс грн
Щас оборот 6 млн хотят понизить до 1 млн.
Группа гле до 100 метров это 2 квартиры или 3 гостинки.
Ну и самое главное - У большинства лендлордов 1 квартира.
Им что 23 процента что ФОП убивает всякий стимул покращувать арендую квартиру.
Сейчас в Украине перед жизнью в ЕС есть только одно преимущество - дешевая аренда относительно качественных квартир пригодных для жизни с первого дня заселения арендатора.
Аренда станет дорогой и качество квартир рухнет - дополнительный стимул на выезд.
UA
Повідомлень: 9940
З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1886 раз.
- Подякували: 2370 раз.
Додано: Чет 11 гру, 2025 21:40
Freza
Повідомлень: 2276
З нами з: 03.12.13
- Подякував: 457 раз.
- Подякували: 339 раз.
Додано: Чет 11 гру, 2025 21:58
барабашов написав:
можете мне купить футболку известнейшей австрийской группы "BELPHEGOR" да пострашнее, чтоб гопота в пикселе при моём явлении перед ними в ней со страхом и визгом забивалась под днище бусика?
Группа из Зальцбурга, но давно они живут в Вене.
Конечно в идеале купить её в шопе фанклуба и с личным автографрм Хельмута Ленера, возможно так?
XXXXXL расклєшоні донизу там не продають.
Хельмут Ленер на чохлах для Леопард-2 підписи не ставив
Hotab
Повідомлень: 17311
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 2551 раз.
Додано: Чет 11 гру, 2025 22:03
Freza написав:https://m.youtube.com/watch?v=HjDGeR9gO7A
Достатньо побачити автора, "урист", щоб навіть не відкривати цю маячню
Faceless
Повідомлень: 37070
З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8279 раз.
Додано: Чет 11 гру, 2025 23:41
Господар Вельзевула написав: барабашов написав:
Быть крушам и по 25кгрн, но нескоро, писля пэрэмогы.
В Маяке сняли 50м2 за штукарь , при том что отопления, горячей воды и генератора на лифт пока нет.
При вложении 110 итого хата+ремонт.
Нах бы тот Киев впался, с таким же вложением и отдачей 500, если бы не одно но.
Хата знакомого инвестора,если что. Я так,мимо проходил.
Дороговато шото
В гривнах именно 42500?
Офисник снял?
Почём там 1К в Небо или Q2?
Аналогичное
барабашов
Повідомлень: 5515
З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 364 раз.
Додано: П'ят 12 гру, 2025 03:16
UA написав: Damien написав:
Сегодняшняя страшилка о 23% преследует единственную цель - чтоб те, кто занимается этим более-менее профессионально (имеет не одну-две квартиры) открыли ФОП и платили хоть что-нибудь.На цену аренды это вообще никак не повлияет, ну вот вообще никак. Частники с 1-2 квартирами как не платили налогов, так и не будут платить
, будут сдавать исключительно тем, кому надо подешевле и оф. договор не нужен.
Те, у кого, например, 5 квартир - откроют ФОП, эти несчастные 4-5 тыс.грн погоды не сделают для арендодателя с 5 или 10 квартирами, собирающего в месяц 100 или 200тыс грн
Щас оборот 6 млн хотят понизить до 1 млн.
Группа гле до 100 метров это 2 квартиры или 3 гостинки. Ну и самое главное - У большинства лендлордов 1 квартира.
Им что 23 процента что ФОП убивает всякий стимул покращувать арендую квартиру
.
Сейчас в Украине перед жизнью в ЕС есть только одно преимущество - дешевая аренда относительно качественных квартир пригодных для жизни с первого дня заселения арендатора.
Аренда станет дорогой и качество квартир рухнет - дополнительный стимул на выезд.
Капец, вроде ж расписал почему именно аренда не поднимется. Но тут безо всяких аргументов "да не согласен я(С)
Damien
Повідомлень: 1044
З нами з: 28.04.20
- Подякував: 794 раз.
- Подякували: 855 раз.
Додано: П'ят 12 гру, 2025 09:55
sergey_stasyuk555 написав: Frant написав:
Польша и самостийная Украина.
Путь за 34 года.
Перспективы сами подумайте
🇵🇱🇺🇸 Номинальный ВВП Польши, по данным Международного валютного фонда, в сентябре 2025 года пересек символическую отметку в 1 трлн долларов (860 млрд евро), закрепив место страны среди 20 крупнейших экономик мира.
За последние два десятилетия страна превратилась из среднеразвитого посткоммунистического государства в одну из самых быстрорастущих экономик Европы.
колись давно напевно при пасічнику було дуже модно обговорювати коли ми "догонім і пєрєгонім Польщу", докладні аналітичні статті в умовній газеті бізнес писались ))
зараз щось вже не пишуть про таке ))
Зараз питания стоїть так: укро-чинрвники хочуть уповільнити швидкість деструкції самостійної анархічної території, але так, щоб не зменшувати корупцію, непотизм і казнокрадство чиновничої звіздобратії. .Голобородько ж офіційно сказав, що боротись з корупцією під час війни - не на часі. Дерибан до побєдного конца!
Frant
Повідомлень: 23294
З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1783 раз.
- Подякували: 2581 раз.
