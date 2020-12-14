RSS
Суб 13 гру, 2025 15:36

  Hotab написав:pesikot
У мене колеги по службі в 22-23 роках взяли кредит в 25 році. Саме є-оселю. І під нормальний % першого внеску. Щоправда не Київ і світла з/п біля 70 т грн
Можливо Дюр бачив захоче відкрити деталі, якщо не суму зп, то хоч %% помісячного платежу від розміру світлого доходу. Який він просив і на який банк погодився. Щоб зрозуміти все ж.

І я про це ...
pesikot
Суб 13 гру, 2025 16:45

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

pesikot написав:
  Дюрі-бачі написав:Ще раз звернувся за єОселею і мені запропонували 70+% першого внеску. Остаточно розчарувався в державі після того, як співробітник банку сказав: "На що Ви розраховували? У Вас дохід значно менше 200 тис. грн. в місяць, а це програма не для бідних..."

А можно без емоцій ? а більше конкретики ... якщо тобі запропонували 70% першого внеску, то у тебе білий, гарантований заробіток дуже невеликий ..
+ завжди правило - всі внески по кредиту, не більше 50% від заробітку
Менше, наразі я так бачу що не більше 30% беруть в розрахунок
Ну добре, не прям зараз, в 21 році рахували то виходило що близько третини
Faceless
Суб 13 гру, 2025 16:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Hotab написав:Можливо Дюр бачив захоче відкрити деталі, якщо не суму зп, то хоч %% помісячного платежу від розміру світлого доходу. Який він просив і на який банк погодився. Щоб зрозуміти все ж

Сума ~ 3 млн, відповідно, платіж мав виходити ~ 20 тис., з яких держава має компенсувати ~ 7 тис. Кажуть, що для таких платежів потрібно мінімум 150 тис. грн доходу мати в місяць.
Одна особливість мого кейсу, яка суттєво впливає на розмір кредиту: 2/3 доходу йде через ФОП.
Дюрі-бачі
Суб 13 гру, 2025 16:48

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Дюрі-бачі написав:
  Hotab написав:Можливо Дюр бачив захоче відкрити деталі, якщо не суму зп, то хоч %% помісячного платежу від розміру світлого доходу. Який він просив і на який банк погодився. Щоб зрозуміти все ж

Сума ~ 3 млн, відповідно, платіж мав виходити ~ 20 тис., з яких держава має компенсувати ~ 7 тис. Кажуть, що для таких платежів потрібно мінімум 150 тис. грн доходу мати в місяць.

Це якась повна дурня виходить. Можливо, ви показуєте доходи, як ФОП, а це ж по суті обороти, і для них враховують дуже низьку частину.
П.С. 3 лями це саме сума кредиту? З урахуванням, що хочуть 70% вашого внеску, ви що, за 10млн хочете щось взяти?
Faceless
Суб 13 гру, 2025 16:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Faceless написав:П.С. 3 лями це саме сума кредиту? З урахуванням, що хочуть 70% вашого внеску, ви що, за 10млн хочете щось взяти?

Ні, я просив з 20% першого внеску. Погодили кредит менше мільйону, щоб були платежі ~ 7 тис в місяць, з яких 2 тис. компенсує держава. Тобто 1/2 від голої зарплати, або 10% від загального доходу.
Звісно, враховуючи всі переплати, я не бачу змісту брати кредит, якщо початковий внесок не 20%.
Дюрі-бачі
Суб 13 гру, 2025 17:08

  Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:П.С. 3 лями це саме сума кредиту? З урахуванням, що хочуть 70% вашого внеску, ви що, за 10млн хочете щось взяти?

Ні, я просив з 20% першого внеску. Погодили кредит менше мільйону, щоб були платежі ~ 7 тис в місяць, з яких 2 тис. компенсує держава. Тобто 1/3 від зарплати, або 10% від загального доходу.
Звісно, враховуючи всі переплати, я не бачу змісту брати кредит, якщо початковий внесок не 20%.

Ти освітянин, то ж, скоріше, враховувалась твоя зарплата, як освітянина, а не як + ФОП

Де в е-оселі сказано, що враховуються доходи як ФОПа ?
pesikot
Суб 13 гру, 2025 17:14

  Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:П.С. 3 лями це саме сума кредиту? З урахуванням, що хочуть 70% вашого внеску, ви що, за 10млн хочете щось взяти?

Ні, я просив з 20% першого внеску. Погодили кредит менше мільйону, щоб були платежі ~ 7 тис в місяць, з яких 2 тис. компенсує держава. Тобто 1/2 від голої зарплати, або 10% від загального доходу.
Звісно, враховуючи всі переплати, я не бачу змісту брати кредит, якщо початковий внесок не 20%.

Если вам будет нужно, я дам контакт нач отделения Ощада. Поможет
Бетон
Суб 13 гру, 2025 17:19

  Бетон написав:Если вам будет нужно, я дам контакт нач отделения Ощада. Поможет


Грейт смотрят или до весны замерло все?
Предполагаю, что до апреля все будет мертвым, в апреле оживет.
Господар Вельзевула
Суб 13 гру, 2025 17:36

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:П.С. 3 лями це саме сума кредиту? З урахуванням, що хочуть 70% вашого внеску, ви що, за 10млн хочете щось взяти?

Ні, я просив з 20% першого внеску. Погодили кредит менше мільйону, щоб були платежі ~ 7 тис в місяць, з яких 2 тис. компенсує держава. Тобто 1/2 від голої зарплати, або 10% від загального доходу.
Звісно, враховуючи всі переплати, я не бачу змісту брати кредит, якщо початковий внесок не 20%.
А, тепер трохи ясніше.
Вочевидь вони беруть до уваги саме зарплату.
Якщо у вас основний дохід це ФОП, то його або взагалі не взяли до уваги, або беруть буквально кілька відсотків - чого хз, але тоді принаймі зрозуміла логіка.
Ви колись розповідали, що на ФОП отримуєте всчкі гранти, тобто це не те щоб дуже стабільні надходження. Вочевидь в цьому причина
Faceless
