Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Нед 14 гру, 2025 01:19
Дюрі-бачі написав:
Ще раз звернувся за єОселею і мені запропонували 70+% першого внеску. Остаточно розчарувався в державі після того, як співробітник банку сказав: "На що Ви розраховували? У Вас дохід значно менше 200 тис. грн. в місяць, а це програма не для бідних..."
То може банк тупий попався. Взагалі е-оселю видають 3 банки: Ощад, Приват, Укргаз. Інші - це одиничні випадки.
Дюрі-бачі, мені якраз в Ужгороді погодили. Але я поставив 2,5 млн грн. із 500 тис. першого внеску. Тобто близько 60 тис. дол. вартість квартири. Проте я сам не дуже орієнтуюся по цінам в Ужгороді, зараз живу на 2 міста (Київ, Мукачево). Перелопатив всі сайти нерухомості і не знайшов по такій ціні квартиру, щоб підходила під програму. Бо там є обмеження по сумі, обмеження по строку введення в експлуатацію (потрібно максимум 3-роки), а також обмеження по площі. Ну і мені потрібна вже з ремонтом. Мінімум знайшов за 80 тис. І то відчуття, що якась проблемна. Підкажи плз, чи можливо в Ужгороді щось взяти за 60 тис? Бо так само в Києві влітку мені вже погодили, але нічого нормального не знайшов з ремонтом під програму
2
1
Додано: Нед 14 гру, 2025 01:29
Пс. Може ще би спробував без ремонту, але вже здану і з документами. Може щось є там по 60 тис? Бо я вже повернувся в Київ і забив, а вчора з Привата запитали, чому я зупинив заявку
Сайти по нерухомості мегатупі в Україні. Ні флетфай, ні ріелтор, ні олх не мають можливості відфільтрувати ЗДАНУ новобудову. Це ж саме елементарне, що тільки може бути
Просто я так порахував... який сенс брати кредит на нерухомість, що будується? Розумію, що програму задумували в т.ч. для стимулювання будівельної галузі. Але вже легше тоді взяти в розстрочку від забудовника, є програми від 30% першого внеску, а думаю можна домовитися/знайти і під 20%. Буде той же кредит, лише без біганини з банками, страховками, нотаріусом і тп. Я в Мукачево домовився взагалі по фіксованій ціні, тобто аналог безпроцентного кредиту, але правда розстрочка лише на півроку
