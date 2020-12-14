Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Дюрі-бачі написав:Ще раз звернувся за єОселею і мені запропонували 70+% першого внеску. Остаточно розчарувався в державі після того, як співробітник банку сказав: "На що Ви розраховували? У Вас дохід значно менше 200 тис. грн. в місяць, а це програма не для бідних..."
То може банк тупий попався. Взагалі е-оселю видають 3 банки: Ощад, Приват, Укргаз. Інші - це одиничні випадки.
Дюрі-бачі, мені якраз в Ужгороді погодили. Але я поставив 2,5 млн грн. із 500 тис. першого внеску. Тобто близько 60 тис. дол. вартість квартири. Проте я сам не дуже орієнтуюся по цінам в Ужгороді, зараз живу на 2 міста (Київ, Мукачево). Перелопатив всі сайти нерухомості і не знайшов по такій ціні квартиру, щоб підходила під програму. Бо там є обмеження по сумі, обмеження по строку введення в експлуатацію (потрібно максимум 3-роки), а також обмеження по площі. Ну і мені потрібна вже з ремонтом. Мінімум знайшов за 80 тис. І то відчуття, що якась проблемна. Підкажи плз, чи можливо в Ужгороді щось взяти за 60 тис? Бо так само в Києві влітку мені вже погодили, але нічого нормального не знайшов з ремонтом під програму
Пс. Може ще би спробував без ремонту, але вже здану і з документами. Може щось є там по 60 тис? Бо я вже повернувся в Київ і забив, а вчора з Привата запитали, чому я зупинив заявку
Сайти по нерухомості мегатупі в Україні. Ні флетфай, ні ріелтор, ні олх не мають можливості відфільтрувати ЗДАНУ новобудову. Це ж саме елементарне, що тільки може бути
Просто я так порахував... який сенс брати кредит на нерухомість, що будується? Розумію, що програму задумували в т.ч. для стимулювання будівельної галузі. Але вже легше тоді взяти в розстрочку від забудовника, є програми від 30% першого внеску, а думаю можна домовитися/знайти і під 20%. Буде той же кредит, лише без біганини з банками, страховками, нотаріусом і тп. Я в Мукачево домовився взагалі по фіксованій ціні, тобто аналог безпроцентного кредиту, але правда розстрочка лише на півроку
The_Rebel написав:Ну і мені потрібна вже з ремонтом
З ремонтом нереально знайти. Я більше орієнтувався на голий бетон новобудов. Газ і Ощад мені просто відмовили. В Приват не звертався, бо там, на відміну від інших банків, не фіксовані відсотки, що робить програму для мене безглуздою.
The_Rebel написав:який сенс брати кредит на нерухомість, що будується?
Для мене сенс в тому, що кредит в гривні, а вона може девальвувати за 20 років.
Там зараз такі параметри, що важко знайти готове. В мене не вийшло поки ні в Києві, ні в Ужгороді. А особливо якщо хочеться з ремонтом, то думаю нереально. Для 1-2 осіб площа до 52 м2 (якщо більше треба покрити першим внеском), а це найбільш ходове. Так само ціна одного м2 обмежена, що мало яке готове підпадає. Це також можна покрити першим внеском, але нафіг тоді такий кредит, вийде як у Дюрі-бачі на 70% першого внеску😏 Більше мороки
The_Rebel Насправді там ще багато підводних каменів і стопорів на всіх етапах програми, але є перший найголовніший стопор: тих, для кого декларують програму (бідних ВПО, військових, вчителів без власного житла) банки не дають. P.S. От кум продав свій будинок по програмі, але купила дочка начальника ДПС. Ще знаю, що сини нашого проректора купили по квартирі, от вони реальна цільова аудиторія...