Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
  #<1 ... 12632126331263412635>
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 15:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

а шо там таке трапилось біля Галактики, хтось в курсі? ледь не потонув там
kingkongovets
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 15:11

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

kingkongovets написав:а шо там таке трапилось біля Галактики, хтось в курсі? ледь не потонув там
Біля колій на БВР прорвало водогін ніби.

Біля житлового комплексу «Галактика» у напрямку Березняків утворилося масштабне підтоплення. За словами очевидців, ще годину тому проїзд був повністю сухим, однак за короткий час дорогу залило водою.

Причини різкого підняття рівня води наразі з’ясовуються. Попередньо, це може бути спричинено проривом системи водовідведення.

Рух транспорту значно ускладнений, водіїв закликають бути обережними та за можливості оминати ділянку.

R&B News│ Форум│ Чат
Faceless
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 16:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

якраз потрапив на момент коли вода стрімко прибувала, навіть трохи очканув
kingkongovets
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 17:00

  Бетон написав:
  Hotab написав:
  Бетон написав:В первом квартале война кончится.
Все готовы к этому?закупайтесь

Якого? Року.

Друзенко сказал в 26м

А Соскін казав і каже, що на 10 років, то десь до 32го
flyman
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 17:37

Шановні форумчани!

Вийшов новий Рейтинг забудовників західного регіону України: всі особливості місцевих новобудов

Ми старалися максимально охопити питання, які будуть корисні і на часі. На нашому телеграм-каналі порівняли рейтинги за рік, можете почитати там ще інші матеріали: Київ та передмістя, Львів та передмістя

Забудовники України та світу
Ірина_
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 18:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Чернігів – у топі міст із найшвидшим зростанням цін на житло: квартири подорожчали до 18% за рік (Відео)
Чернігів увійшов до рейтингу міст із найшвидшим зростанням цін на житло. За 2025 рік у нашому місті середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку зросла на 11%. Цей показник зростання ціни ідентичний до Києва. Якщо ж брати двокімнатні квартири на вторинному ринку, то в Чернігові їхня ціна зросла на 18%. Цей показник розділяє разом з Одесою третє місце в рейтингу після Тернополя та Чернівців


Якщо вже не тільки про КРЖН ...
pesikot
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 18:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

pesikot написав:Чернігів – у топі міст із найшвидшим зростанням цін на житло: квартири подорожчали до 18% за рік (Відео)
Чернігів увійшов до рейтингу міст із найшвидшим зростанням цін на житло. За 2025 рік у нашому місті середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку зросла на 11%. Цей показник зростання ціни ідентичний до Києва. Якщо ж брати двокімнатні квартири на вторинному ринку, то в Чернігові їхня ціна зросла на 18%. Цей показник розділяє разом з Одесою третє місце в рейтингу після Тернополя та Чернівців


Якщо вже не тільки про КРЖН ...
ефект низької бази
kingkongovets
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 20:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В Україні врегулюють діяльність ріелторів на законодавчому рівні

https://delo.ua/news/v-ukrayini-vreguly ... ni-457096/
kingkongovets
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 20:18

Проходя мимо........., кафельщик 70000 .600 мкв
єто пра то шо так дорага аренда . падлы?
будь ласка ,прохаю не звездеть....
особливо пана Франта , якщо. то тоді..., гутаперчевый или в ОЗК ?
Vadim_
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 21:04

хтось калькулятор узяв? пане Франте увізміть у руки шось важче чим фалос сусіда
Vadim_
