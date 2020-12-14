Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ми старалися максимально охопити питання, які будуть корисні і на часі. На нашому телеграм-каналі порівняли рейтинги за рік, можете почитати там ще інші матеріали: Київ та передмістя, Львів та передмістя
Чернігів увійшов до рейтингу міст із найшвидшим зростанням цін на житло. За 2025 рік у нашому місті середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку зросла на 11%. Цей показник зростання ціни ідентичний до Києва. Якщо ж брати двокімнатні квартири на вторинному ринку, то в Чернігові їхня ціна зросла на 18%. Цей показник розділяє разом з Одесою третє місце в рейтингу після Тернополя та Чернівців
Чернігів увійшов до рейтингу міст із найшвидшим зростанням цін на житло. За 2025 рік у нашому місті середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку зросла на 11%. Цей показник зростання ціни ідентичний до Києва. Якщо ж брати двокімнатні квартири на вторинному ринку, то в Чернігові їхня ціна зросла на 18%. Цей показник розділяє разом з Одесою третє місце в рейтингу після Тернополя та Чернівців