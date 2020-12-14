RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12637126381263912640
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 16:41

  kingkongovets написав:
smdtranz написав:kingkongovets

вчера видел объявление
набирают на обучение на водителя троллейбуса. ЗП 30-50тыс, обучение 3 месяца бесплатно,
ну и конечно — бронь, отпуск, белая зп, вся фигня.
там одна проблема — это график работы, или с раннего утра или до позднего вечера смены.
но всяко проще чем грузчиком каким и прятаться от ТЦК
а памʼятаєте як дехто тут глузував з прибутків «врозеточників»?
отож

без гарантии...
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4138
З нами з: 23.05.14
Подякував: 629 раз.
Подякували: 511 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 19:05

  kingkongovets написав:Майстри на вагу золота: київські плитковики та електрики заробляють до 70 000 грн і відмовляються від VIP-замовлень
Мобілізація призвела до колосального дефіциту кадрів у сфері ремонту, змусивши ціни злетіти до «космічного» рівня. Фахівці розповіли, як майстри диктують умови, а клієнти тижнями чекають на візит.

https://tsn.ua/amp/exclusive/maystry-na ... 80160.html


ну да. Тот же Волоско заявляет о 160 000 гр дохода в месяц. Думаю, там поболе.
А Бетон рассказывает что работа руками-путь вникуда. Волоско прикольно смотрится на этом фоне,спокойно рассекающий по всей стране, лыбящийся рагульской улыбкой в камеру и строящий дом под Киевом.
Времена меняются. У меня есть пару ручных таких волосок,которые без меня никуда по определенным причинам, уже и отсрочки ребята получили, приехать в Киев ломануть рынок флиппинга,что ли?
Бетон,я шуткую :mrgreen:
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1061
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 19:55

  Господар Вельзевула написав:
  kingkongovets написав:Майстри на вагу золота: київські плитковики та електрики заробляють до 70 000 грн і відмовляються від VIP-замовлень
Мобілізація призвела до колосального дефіциту кадрів у сфері ремонту, змусивши ціни злетіти до «космічного» рівня. Фахівці розповіли, як майстри диктують умови, а клієнти тижнями чекають на візит.

https://tsn.ua/amp/exclusive/maystry-na ... 80160.html


ну да. Тот же Волоско заявляет о 160 000 гр дохода в месяц. Думаю, там поболе.
А Бетон рассказывает что работа руками-путь вникуда. Волоско прикольно смотрится на этом фоне,спокойно рассекающий по всей стране, лыбящийся рагульской улыбкой в камеру и строящий дом под Киевом.
Времена меняются. У меня есть пару ручных таких волосок,которые без меня никуда по определенным причинам, уже и отсрочки ребята получили, приехать в Киев ломануть рынок флиппинга,что ли?
Бетон,я шуткую :mrgreen:

Волоско больше языком киздмт, чем руками работает.
Bolt
 
Повідомлень: 3793
З нами з: 09.11.17
Подякував: 24 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 20:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Bolt написав:Волоско больше языком киздмт, чем руками работает.

та да
он умный чувак
накуя руцями пахать если можно монетизировать просмотры лошков)))
Прохожий
 
Повідомлень: 14233
З нами з: 05.06.13
Подякував: 933 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 20:26

  kingkongovets написав:Майстри на вагу золота: київські плитковики та електрики заробляють до 70 000 грн і відмовляються від VIP-замовлень
Мобілізація призвела до колосального дефіциту кадрів у сфері ремонту, змусивши ціни злетіти до «космічного» рівня. Фахівці розповіли, як майстри диктують умови, а клієнти тижнями чекають на візит.

https://tsn.ua/amp/exclusive/maystry-na ... 80160.html

Я же вроде бы писал недавно , плиточник за месяц работы насчитал 70 штук , квартира 50 м.кв.,пол в кафеле ,но качество, я удивился , за такое не жалко. Да дорого но я такое не сделаю
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4138
З нами з: 23.05.14
Подякував: 629 раз.
Подякували: 511 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 22:02

  Damien написав:
  kingkongovets написав:в мене теж є питання, хоча маю дуже великі сумніви, що тут є хтось, хто може дати на нього адекватну відповідь, проте менше з тим:

якщо б ви мали можливість продати вашу квартиру за суму, якої цілком вистачить на пристойний будинок під Києвом, то що б ви зробили?

1) продали б і купили будинок?
2) продали б і жили в оренді?
3) не продавали?

Это особый талант, обосрать других и возвысить себя уже даже в самом вопросе. :D

Якщо опустити тему персоналії, то продати і купити вже передбачає двічі вліт на транзакційних витратах (нотаріуси, рили і т.п.), а ще податки, а ще два переїзди (не думаю що вийде за один), а ще хз які там будуть скриті дефекти, а ремонт під себе. Поза боком залишено тема динаміки ціни будинку в переспективі. Та і в запитанні сам будинок якийсь "сферичний кінь у вакуумі".
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41874
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2871 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 22:06

«маститий» рієлтор

  akurt написав:Це було би мабуть вірно, якщо би ви зараз жили за кордоном.
Це реально нормальна практика.
Але коли «маститий» рієлтор ставить так питання - виглядає зовсім несолідно.

так отож, якесь гоніво
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41874
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2871 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 22:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Продать сложно, купить ещё сложнее.
В грейте одна квартира. До весны продажу откладывают. На подоле тётка тоже передумала.
Что они все знают, чего не знаем мы?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5831
З нами з: 17.12.22
Подякував: 207 раз.
Подякували: 473 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 22:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:Продать сложно, купить ещё сложнее.
В грейте одна квартира. До весны продажу откладывают. На подоле тётка тоже передумала.
Что они все знают, чего не знаем мы?
чув шо в Грейті якісь проблеми з електрикою окрім стабілізаційних відключень, правда чи ні?
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12088
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2762 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 12637126381263912640
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25354 17379615
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 00:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6827094
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 84977
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6875)
22.12.2025 22:32
Ринок ОВДП (10392)
22.12.2025 21:55
Revolut (82)
22.12.2025 21:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.