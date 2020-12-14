Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
kingkongovets написав:Майстри на вагу золота: київські плитковики та електрики заробляють до 70 000 грн і відмовляються від VIP-замовлень Мобілізація призвела до колосального дефіциту кадрів у сфері ремонту, змусивши ціни злетіти до «космічного» рівня. Фахівці розповіли, як майстри диктують умови, а клієнти тижнями чекають на візит.
ну да. Тот же Волоско заявляет о 160 000 гр дохода в месяц. Думаю, там поболе. А Бетон рассказывает что работа руками-путь вникуда. Волоско прикольно смотрится на этом фоне,спокойно рассекающий по всей стране, лыбящийся рагульской улыбкой в камеру и строящий дом под Киевом. Времена меняются. У меня есть пару ручных таких волосок,которые без меня никуда по определенным причинам, уже и отсрочки ребята получили, приехать в Киев ломануть рынок флиппинга,что ли? Бетон,я шуткую
Волоско больше языком киздмт, чем руками работает.
kingkongovets написав:в мене теж є питання, хоча маю дуже великі сумніви, що тут є хтось, хто може дати на нього адекватну відповідь, проте менше з тим:
якщо б ви мали можливість продати вашу квартиру за суму, якої цілком вистачить на пристойний будинок під Києвом, то що б ви зробили?
1) продали б і купили будинок? 2) продали б і жили в оренді? 3) не продавали?
Это особый талант, обосрать других и возвысить себя уже даже в самом вопросе.
Якщо опустити тему персоналії, то продати і купити вже передбачає двічі вліт на транзакційних витратах (нотаріуси, рили і т.п.), а ще податки, а ще два переїзди (не думаю що вийде за один), а ще хз які там будуть скриті дефекти, а ремонт під себе. Поза боком залишено тема динаміки ціни будинку в переспективі. Та і в запитанні сам будинок якийсь "сферичний кінь у вакуумі".
камєнти агонь: dotsenko_oleksandr В ЖК Славутич така сама проблема, забудовник BUD, будинок на будівельному трансформаторі досі, хоч здався майже 5 років тому
artkostrov95 Те саме ЖК Парадайз Авеню
vita_life22 ЖК Окланд аналогічна ситуація((
andreievairina Столиця груп і DIM9000 - дно. Ми у Варшавському плюс теж по 10 -19 годин можемо сидіти без світла. А ліфти - то окрема історія. Керуюча компанія тільки гроші бере, а ліфти не обслуговує. Виводить гроші через підрядника. Жодного ТО за три роки. Результат - ліфти ламаються по 2-3 резина день.
olena_koval777 Висновок з усіх коментарів: @stoltsagroup справжнє лайно
З.І. якийсь парад овнобудів
