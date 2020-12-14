RSS
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 23:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А что с подачей воды от водоканала в периоды отключений по 7 часов ЭЭ выше какого то этажа, куда она сама доходит(от насосов самого водоканала, там и 3Атм могут быть на входе в дом, и одна с дробями), и собственно самими лифтами? Где диз.генераторы выполняют свои функции как часы и на какую сумму бреют и побриои инвесторов?
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 23:41

  Vadim_ написав:
  kingkongovets написав:Майстри на вагу золота: київські плитковики та електрики заробляють до 70 000 грн і відмовляються від VIP-замовлень
Мобілізація призвела до колосального дефіциту кадрів у сфері ремонту, змусивши ціни злетіти до «космічного» рівня. Фахівці розповіли, як майстри диктують умови, а клієнти тижнями чекають на візит.

https://tsn.ua/amp/exclusive/maystry-na ... 80160.html

Я же вроде бы писал недавно , плиточник за месяц работы насчитал 70 штук , квартира 50 м.кв.,пол в кафеле ,но качество, я удивился , за такое не жалко. Да дорого но я такое не сделаю

Сколько метров он положил и куда? Обычный кафель? Это в Маяке или Дайтоне(на победе нахрен не надо суперкачество для арендаторов)? Месяц пахал от 8ми до 8ми только на вашем обьекте?
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 04:44

  BIGor написав:
  kingkongovets написав:а стосовно «влаштуватись на роботу по блату» - спробуй взагалі десь у світі знайти нормальну роботу без знайомств і рекомендацій

про тред юніони та просто работу на конвейєрах відомих підприємств взагалі мовчу - там робочі місця передаються в спадок і ніякій блат не допоможе

час вже позбавлятися цієї звичної української меншовартості і трезвіше дивитися на оточуючий світ і це стосується всього і корупціі до речі теж, я це тут пишу вже майже 10 років і все одно не доходить, ну попитайте хоча б наших заробітчан, біженців та емігрантів, які за минулі роки вже встигли наїстися цього «щастя» західного світу по повній

Може досить цієї топорної пропаганди? Якщо ти такий "спеціаліст" який ніколи в житті не працював, то ти дійсно нуль на Заході. Всі нормальні спеціалісти влаштовуються без всякого блату і непотизму.


По США.
Знакомства и рекомендации - очень важно.
Если хорошая позиция.
Просто без них на эту позицию будет несколько тысяч резюме и шанс что из этой тысячи выберут прочитать хотя-бя именно твое - очень небольшой.
Именно поэтому, если не работа такая, что на ней никто не хочет работать и берут всех подряд, то надо резюме рассылать десятками в день. И в течении нескольких месяцев и до года можно найти работу.
Есть еще вариант идти на низкую позицию и дальше пытаться двигаться вверх.
Если говорить о коррупции с трудоустройством в трейд юнионах - может и есть, но стандартно это выглядит так - проходишь подготтовку к экзамену, апплаишься на экзамен, ждешь своей очереди, сдаешь экзамен, попадаешь в вейтинг лист, потом (это может быть несколько месяцев или несколько лет) тебя приглашают на работу.
Есть еще такой сценарий, например, человек (типа меня) имеет эвалюированный диплом инженера строителя. С точки зрения бенефитов метрополитен (плюс автобусы) НЙка МТА - крутой работодатель. Но на позицию Сивил инжинир можно апплаиться до новых веников. Но на сайте МТА есть две опции - аплаиться как левый чувак или как работник МТА. И там уже нет разницы кто именно.
Примитивный путь - сначала устроиться в МТА как уборщик или хэлпер (типа разнорабочий, но в целом это как помощник при квалифицированном работнике), получить свой МТА айди и уже после этого апплаиться на позицию ту что надо.
Да, придется поработать на не очень приятной позиции, но как вариант.
И где тут коррупция, которую так нежно любит и защищает ККЦ?
Вариант взятия "по знакомству" - в одну огромную компанию нужен был человек.
Прищла от нужного человека барышня, которая никакого опыта не имела в данной сфере. Ее отфутболили. Пришла другая, ей было несколько уровней интервью, после чего ее допустили на интервью с СЕО. И после прохожднния оного она была взята на трайал период. То есть, протеже важно, но одного его мало, надо быть квалифицированным работником.
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 05:48

  BIGor написав:
  maniachello написав:Зображення

Апарат, секретаріат, управління... І це все може займати і 500 тис. чиновників! Країна вже зменшилась по населенню з 52 млн до 35 млн., стільки так високооплачуваних дармоїдів вже не треба.


Официально перепись населения была в 2001 году и по ней в Украине было 48 млн.
Это с Донбассом и Крымом.
Ежегодная "естественная" убыль, то есть превышение смертности над рождаемостью, на середину 2010-х была около 250 тысяч в год.
То есть, если взять интерполяцию что на начало 00-х она была меньше, а к настоящему моменту больше, то по этому фактору население сократилось на грубо 6 млн человек.
Население Крыма в 2013 году примерно 2 млн. Население Донбасса примерно 6,5 млн на 2013 год. Грубо, по мнению Бига (если кто помнит его) на Донбассе примерно 80% на момент Майдана были за рашу и соответственно остались там или уехали в рашу. Ок, 5,5 млн. Крым - ситуация еще хуже, там еше до Майдана было большинство с двухголовой курицей параллельно с паспортом Украины.
Можно спорить о пределах, давайте грубо возьмем 7млн минуса после 2014 года. Тут надо сделать оговорку, что до начала большой войны не весь Донбасс был захвачен и часть населения поменяла свою "ориентацию" на проукраинскую с тридвараской. Поэтому оптимистично для Украины "потеряно" пусть будет 4 млн. Остальные переместились на неоккупированную часть.
Дальше абсолютно труднооцениваемый фактор - эмиграция.
Официально из Украины на ПМЖ (когда-то попадалась цифИрь) уезжало примерно 2600 человек в год. Что явный гон. Для того, чтобы попасть в эту стату, человек должен был пройти 3-х месячную тягомотину бюрократии и получить в паспорт штамп "выезд на ПМЖ". Реально практически никто это не делал. Просто выезжали. И государство Украина их "видит" "туристами", которые временно выехали.
Самое интересное, что если эти люди уже стали гражданами других стран или даже умерли, то украинский госстат об этом не в курсе.
Я ради интереса в середине 2010-х вводил в поиске людей, которые давным давно уехали и уже имели паспорта США. Они оказывает все еше граждане Украины и даже зарегистрированы по своим киевским адресам.
Так что украиская статистика - это гон.
Чисто наугад, могу прикинуть, что после Майдана и до начала большой войны из Украины как на заработки так и в эмиграцию (в обоих случаях они перестали фактически быть резидентами Украины)могло уехать 4-6 млн. Пусть будет среднее - 5млн. Кто-то может называть любые другие цифры, они все непроверяемые. Равно как и моя.
По временно-постоянному выезду после начала войны трудно говорить, называется и 6 и 10 млн. Давайте возьмем 6 млн.
Про потери от военных действий морально тяжело говорить, поэтому в этом контексте не будем их упоминать.
48-6-4-5-6= 27 млн - оптимистичное число населения Украины на данный момент.
Пессимистичное - 22 млн.
Все очень прикидочно, спорить нет смысла, потому как недоказуема никакая точка зрения.
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 05:55

  BIGor написав:
  kingkongovets написав:на нормальну роботу - не можуть

Тобто в мене ненормальна робота зараз?


Конечно нет.
Нормальная - это когда ты "ходишь на работу чтобы получать откаты".
:mrgreen:
Это по ККЦу.
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 06:30

  барабашов написав:А что с подачей воды от водоканала в периоды отключений по 7 часов ЭЭ выше какого то этажа, куда она сама доходит(от насосов самого водоканала, там и 3Атм могут быть на входе в дом, и одна с дробями), и собственно самими лифтами? Где диз.генераторы выполняют свои функции как часы и на какую сумму бреют и побриои инвесторов?

Це завдання генератора
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 06:36

flyman

В ЖК Славутич така сама проблема, забудовник BUD, будинок на будівельному трансформаторі досі, хоч здався майже 5 років тому


А як будівельний трансформатор впливає на графік відключень?
Хіба що там потужність на грані , без запасу, і в перші хвилини після блекауту всі одночасно навалюються і кладуть його на лопатки.. І як вихід , УК ще додатково включає не весь будинок одночасно, а по секціям ..
Таке один раз після перших потужних блеквутів було на Кампусі пару років тому. Хоч трансформатори там не будівельні. Виявилось якесь криворуке підключення до фаз, нерівномірне навантаження секцій на лінії. . Переробили і більше таких питань не було з тих пір. Хоча видно що половина будинку вже з деями/блюетті, і очевидно в першу годину навалюються на трансформатор підзаряджати їх (помимо всіх бойлерів , які одночасно стартують після появи світла).
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 23 гру, 2025 06:39, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 06:38

  Damien написав:
  Vadim_ написав:Три года не с момента подписания договора а с момента когда кто то докажет в суде что по прошествии десяти лет он на той неделе узнал что нарушили его права, с того момента как узнал начинается отсчёт

Раз десять уже перечитал, смысла не уловил.
Не знаю, я доверялся своему нотариусу(очень грамотный дядька), он твердил про 3 года с момента подписания договора.


Возможно по аналогии...
В Украине надо в течении полугода предъявить свои права на наследство.
Но...если это не было сделано в срок, то можно через суд восстановить это право позднее.
Например - чел не знал о печальном событии, был не в стране, был болен, был в недееспособном состоянии, был дезинформирован.
Это из практики украинского юриста.
Иными словами, если нельзя, но очень надо, то можно "порешать вопрос".
:mrgreen:
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 06:43

Іноді це непогана новина
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 07:56

  flyman написав:
  Бетон написав:Продать сложно, купить ещё сложнее.
В грейте одна квартира. До весны продажу откладывают. На подоле тётка тоже передумала.
Что они все знают, чего не знаем мы?

ЖК Грейт пишуть що 3й місяць біда з е.е.

Навіть в наш домовий чат нахалбуду кинули посилання на інстасамку @all_albina, де пише, що додаткових 5-7 год. поза графіком:
"Йшла 10 година без світла, а через годину нове відключення"

Чи то не про інший Грейт?

Кінконг випередив
  kingkongovets написав:чув шо в Грейті якісь проблеми з електрикою окрім стабілізаційних відключень, правда чи ні?


update:
ось знайшов повідомлення
https://www.instagram.com/reel/DSfo8sACMHA/

камєнти агонь:
dotsenko_oleksandr
В ЖК Славутич така сама проблема, забудовник BUD, будинок на будівельному трансформаторі досі, хоч здався майже 5 років тому

artkostrov95
Те саме ЖК Парадайз Авеню

vita_life22
ЖК Окланд аналогічна ситуація((

andreievairina
Столиця груп і DIM9000 - дно. Ми у Варшавському плюс теж по 10 -19 годин можемо сидіти без світла. А ліфти - то окрема історія. Керуюча компанія тільки гроші бере, а ліфти не обслуговує. Виводить гроші через підрядника. Жодного ТО за три роки. Результат - ліфти ламаються по 2-3 резина день.

olena_koval777
Висновок з усіх коментарів: @stoltsagroup справжнє лайно

З.І.
якийсь парад овнобудів

Я сиджу в грейт, але ти вмовляєш, що мене тут немає.

Згоден, це паралельний всесвіт з закону Шредингера, де ти віщуєш з роісі в паралельному грейті.

Такі ж самі приколісти пишуть теж саме про липки, хоча я сидів в офісі прямо в ту мить


Зображення Зображення
