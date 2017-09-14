|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 23 гру, 2025 10:06
_hunter написав:
Легко объясняется: в стране за 30 лет своего не сделали, и только относительно недавно разрешили гражданам на мировой выходить
WTF ???
на форуме до 2014 самая топовая ветка была "Идеи, потрфель"
Я сюда из-за нее попал
копийчину на пифах можно было сделать легко
что там сейчас открыли - хз, пару висюлек на птичьих правах под пермаментной угрозой прикрытия
револют вот прикрыли - граждане, держите деньги в сберегательных учреждениях северного сектора газы
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4966
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 427 раз.
- Подякували: 209 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 23 гру, 2025 10:21
fox767676 написав: _hunter написав:
Легко объясняется: в стране за 30 лет своего не сделали, и только относительно недавно разрешили гражданам на мировой выходить
WTF ???
на форуме до 2014 самая топовая ветка была "Идеи, потрфель"
Я сюда из-за нее попал
копийчину на пифах можно было сделать легкочто там сейчас открыли - хз, пару висюлек на птичьих правах под пермаментной угрозой прикрытия
револют вот прикрыли - граждане, держите деньги в сберегательных учреждениях северного сектора газы
Я про лицензию НБУ. То, что нарид налом деньги возил тихонечко - то понятно...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11176
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Вів 23 гру, 2025 10:36
_hunter написав:
Я про лицензию НБУ
Я наверное не в курсе. кому лицензия ? И как было до полномасштаьной, деньги свифтовочкой можно было свободно перекинуть ?
Думаю револют кикнули чтобы не в буржуйские золото\шерз инвестили, а в отечественные овдп, бо гроши дуже потрибни
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4966
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 427 раз.
- Подякували: 209 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 23 гру, 2025 10:42
fox767676 написав: _hunter написав:
Я про лицензию НБУ
Я просто не в курсе. кому лицензия ? И как было до полномасштаьной, деньги свифтовочкой можно было свободно перекинуть ?
......
Лицензия - пэрэсичному. Ну вот незадолго до (лет 5, вроде) - эту бадягу наконец-то порешали (не прошло и 30ти лет, как говорится).
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11176
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Вів 23 гру, 2025 11:05
SATAN написав:
Каждый новый президент загонял Украину во все большую ОПу
Один из моих любимых сериалов "Слуга народу".
Раскрыты все причины происходящего и невозможность изменить будущее, т.к. оно обосновано менталитетом простого народа.
Любой простой гражданин, активист в борьбе с коррупцией, получая Должность - становится коррупционером!
Система устроена так, что никакой Президент - не сможет изменить ход событий, он зависит от своего окружения, от спонсоров и от СМИ!
ОПа - это не следствие плохой власти, это мы такие.
Смотрите сериал "Слуга народа"! Вдумчиво! И на себя поглядывайте.
Зеленский, став президентом, сделал больше, чем мог!
Выложился на полную, защищая наши Идеалы, если что.
Вот так вот.
Знову гоніво, спочатку було на селян, тепер "любой".
Та "любому" оно не надо ото ваше "актівістъ" чи "большєвікъ".
"Любой" не равно "актівістъ".
Не надо отой іпсошной пропаганди про те що винний "селян" і "любой"
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41879
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2871 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Вів 23 гру, 2025 12:00
Banderlog написав: Hotab написав:
По темі:
«везельвул», якщо прийде Залужний, то лейтенанта з хворими суглобами раздуплить на нормальне ВЛК? Вручать йому взвод? А то якось негарно, дитячі малюнки в шпиталь бійцям - це не те що очікують від лейтенанта запасу, он абирвалг не дасть збрехати 😅
Кулемет ржавий вручать
Ото читаю цю єресь
Військова омбудсменка Ольга Решетилова наголосила, що вимоги до стану здоров’я військовозобов’язаних значно знижені через дефіцит особового складу. Сьогодні до війська можуть потрапляти люди з проблемами зі здоров’ям, а ВЛК здійснює лише поверхневий огляд, тож відповідальність за своєчасне оновлення медичних даних лежить на самих військовозобов’язаних. Про це омбудсменка розповіла в інтерв’ю «Главкому».
Решетилова уточнила, що військово-лікарська комісія (ВЛК) не є глибинною діагностикою. Вона здійснює лише поверхневий огляд стану здоров’я на момент проходження комісії. Якщо немає явних ознак захворювання, військовозобов’язаного визнають придатним до служби.
«Якщо військовозобов'язаний має проблеми зі здоров'ям, про які він знає, його завдання полягає в тому, щоб ці проблеми були зафіксовані в облікових даних. ВЛК здійснює поверхневий огляд стану здоров'я на даний момент. Якщо немає явних ознак захворювання, військовослужбовця визнають придатним до служби. Тому ті військовозобов'язані, які скаржаться на ВЛК, насамперед повинні скаржитися самі на себе. Чому у них не оновлені облікові дані щодо стану їхнього здоров'я?», – додала омбудсменка.
За словами омбудсменки, ті, хто має проблеми зі здоров’ям, несумісні зі службою, повинні заздалегідь подбати про їхнє відображення у військовому квитку та Єдиному державному реєстрі призовників. Це можна зробити через територіальні центри комплектування або онлайн, завантаживши відповідний лікарський висновок. Після внесення змін інформація відображається у військовому квитку та у застосунку «Резерв+».
Омбудсменка зазначила, що нинішня редакція наказу №402 значно знизила вимоги до стану здоров’я придатного до служби, що викликано дефіцитом особового складу та необхідністю залучення якомога більшої кількості людей. Внаслідок цього до війська потрапляють люди з різним станом здоров’я, а фізичне навантаження та стреси під час служби часто погіршують їхній стан.
«Тому – так, на сьогоднішній день до війська потрапляють далеко не всі здорові люди. І ясно, що фізичне навантаження, стресові ситуації дуже часто погіршують стан їхнього здоров'я», – додала Решетилова.
Військова омбудсменка Ольга Решетилова висловилася щодо питання причин СЗЧ (самовільного залишення частини). Вона пояснила, які фактори частіше стають чинниками СЗЧ. За словами Решетилової, про причини СЗЧ частіше говорять, але не працюють над ними. Серед головних причин СЗЧ вона називає низьку вмотивованість новобранців, а також загрозу життю.
Також Решетилова вважає, що урядовий дозвіл на виїзд 18–22-річних чоловіків за кордон не був помилкою: він допоміг зняти соціальну напругу, а з молоддю, яка виїхала, слід працювати, щоб забезпечити її повернення до України
і тєрзають мене смутні сомнєнія
воно ніби написано , що ухилянтів будуть заганяти а насправді це, щоб з армії поношені не списувались по влк бо хрін хто тут ті документи збере, якщо не полковник)
цирк на дроті, на влк докажи врачам шо ти хворий?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4140
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 629 раз.
- Подякували: 511 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 23 гру, 2025 12:13
АндрейМ написав: andrijk777 написав:
Ви не знаєте мети рф(мети путіна) і я не знаю. Тому давайте не будемо "з цього виходити".
Так, особисто він мені не розповідав, але ця мета для мене очевидна вже давно - рф намагається досягнути грубою силою те, чого не може досягти м'якою силою.
Звичайно. Війна - це продовження дипломатії. - це факт.
"ця мета" - це яка? "Збільшити сферу впливу"? - це дуже розмите формулювання. Я думаю путін має досить конкретні цілі а не такі розмиті.
АндрейМ написав:
НАТО, захист російськомовних і т.д. - маячня. рф прагне сферу впливу, але нічого собою не уявляє, до чого б тягнулись інші країни.
НАТО - можливо маячня, а можливо одна з цілей - розвал НАТО. Так чи інакше НАТО захищає Європу щоб там хто не говорив.
захист російськомовних - конкретно це формулювання звичайно маячня. Але я думаю путін поділяє території України на "етнічно російські", "змішані" і "етнічно українські". І мова одна з ключових характеристик цього поділу.
Відповідно доля цих територій має бути різна:
"етнічно російські" - частина РФ
"змішані" - залежні від ФР
"етнічно українські" - пофіг.
Це "схема" озвучувалась не раз і не два до повноцінної війни(до провалу СВО).
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 7146
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 23 гру, 2025 12:18
fler написав: Banderlog написав:
воно ніби написано , що ухилянтів будуть заганяти а насправді це, щоб з армії поношені не списувались по влк ..
Заганяють, не сумнівайся. По дворах стоять бусики - чекають, щоб з дому вийшов і хапають, якщо не встиг зорієнтуватись. У нас так забрали мешканця нашого під'їзду, а з сусіднього будинку один втік. Вчора теж у дворі хлопець йшов десять метрів попереду мене, поруч з ним чорний мікроавтобус типу Віто зупинився, вискочили двоє - один у військовій формі, інший - у поліцейській. Шось спитали. Хлопець спокійно показав паспорт, вони не чіпали, залізли в бус і поїхали далі.
Расскажите как ваши мущины в свете таких зверств со стороны вашей партии по городу то передвигаются?
Бандерлогу - якый там кулемет иржавый, мой вус и диплом подразумевают не менее чем РВСН и удар Фламингами по всей уставленной йолками части Снигерии(на 31е декабря) с спиртоводочными народно-свошными гуляниями.
Кстати, румун - с прошедшим тебя праздником, сам энергомеханический факультет заканчивал, и когда то даже мечтал распилить на лом и цветмет заводы Ленина и Петровского!
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5545
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 364 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 23 гру, 2025 12:30
з просторів інтернету
Текст не мій а аналіз chat gpt , тому всі питання до ШІ, але аналіз вийшов цікавий.
Можу. Ось прогноз, без прикрас і з холодною логікою — що ймовірно чекає Україну, якщо жорстка мобілізація поєднується із завезенням трудових мігрантів з бідних країн.
Це формула соціального вибуху + деградації довіри до держави, а не «порятунку економіки».
1️⃣ Розрив суспільного договору
Держава фактично каже:
громадяни → фронт / примус / ризик смерті
мігранти → робота / зарплата / відносна безпека
📉 Наслідок:
зникає відчуття спільної долі
формується переконання: «ця держава не для своїх»
лояльність тримається лише на страху, не на згоді
2️⃣ Вибух тіньової економіки
Жорстка мобілізація + страх = ухиляння, робота «в тіні», корупція, шантаж через ТЦК
Додай сюди мігрантів:
демпінг зарплат, витіснення місцевих, зростання напруги на ринку праці
📌 Результат: рабська модель економіки, а не відновлення.
3️⃣ Соціальна агресія (горизонтальна)
Конфлікт не з владою, а між людьми:
«мобілізований» vs «не мобілізований»
місцевий vs мігрант
легальний працівник vs тіньовий
Це класична схема:
коли суспільству страшно — його ділять, щоб воно не дивилось вгору
4️⃣ Крах легітимності мобілізації
Мобілізація працює лише тоді, коли:
є справедливість, є рівність правил, є довіра
При паралельному завезенні дешевої робочої сили:
мобілізація сприймається як покарання за громадянство
служба = не честь, а програш у лотереї
📉 Це веде до:
саботажу, дезертирства, падіння бойового духу
5️⃣ Довгостроково — відкладений вибух
Навіть якщо зараз все «затиснуть»:
війна закінчиться, люди повернуться - питання несправедливості нікуди не зникне
І тоді:
різкий сплеск радикальних рухів, масова недовіра до інститутів, запит на жорсткий реванш або «сильну руку»
Висновок (жорстко)
Мобілізація + імпорт дешевої праці без чесних правил — це не стратегія перемоги,
це стратегія виживання системи за рахунок суспільства.
Держава, яка:
забирає життя у своїх і замінює їх чужою робочою силою — втрачає моральне право вимагати лояльності.
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2920
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|35
|174922
|
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
|
|1493
|371722
|
|
|6076
|1070020
|
|