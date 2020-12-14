RSS
  #<1 ... 12639126401264112642
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 08:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  flyman написав:
  Бетон написав:С инсты паникерша просто недовольна мокрой мочалкой на башке.

У них и столица плохая и дим9000 и все на свете, кроме тех, кто занимается энергетикой страны и обстрелами


там далеко не одна паникерша, це схоже на масштабну інформаційну кампанію, я це вже чув від 3х рилів
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12089
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2762 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 09:05

  rjkz написав:
  BIGor написав:
  kingkongovets написав:на нормальну роботу - не можуть

Тобто в мене ненормальна робота зараз?


Конечно нет.
Нормальная - это когда ты "ходишь на работу чтобы получать откаты".
:mrgreen:
Это по ККЦу.

ККЦ - основний проповідник корупції і непотизму (кумовства) - тут.
Він настільки звикся з цими ганебними явищами, що навіть їх не помічає і вважає нормою.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23296
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1783 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 09:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/1k-k ... ZxygB.html

рыл:

Грейт 7 жт, [23.12.2025 09:21]
Ця квартира продається в евро,рахуйте скільки буде в доларах сьогодні

Грейт 7 жт, [23.12.2025 09:21]
Плюс податки та моі 2,5% відсотків

Грейт 7 жт, [23.12.2025 09:22]
Крос курс сьогодні 1.175/1.182

с ума посходили
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5834
З нами з: 17.12.22
Подякував: 207 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
