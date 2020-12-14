там далеко не одна паникерша, це схоже на масштабну інформаційну кампанію, я це вже чув від 3х рилів
Додано: Вів 23 гру, 2025 08:32
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
там далеко не одна паникерша, це схоже на масштабну інформаційну кампанію, я це вже чув від 3х рилів
Додано: Вів 23 гру, 2025 09:05
ККЦ - основний проповідник корупції і непотизму (кумовства) - тут.
Він настільки звикся з цими ганебними явищами, що навіть їх не помічає і вважає нормою.
Додано: Вів 23 гру, 2025 09:30
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
рыл:
Грейт 7 жт, [23.12.2025 09:21]
Ця квартира продається в евро,рахуйте скільки буде в доларах сьогодні
Грейт 7 жт, [23.12.2025 09:21]
Плюс податки та моі 2,5% відсотків
Грейт 7 жт, [23.12.2025 09:22]
Крос курс сьогодні 1.175/1.182
с ума посходили
