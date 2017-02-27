RSS
Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 18:32

Revolut закриває рахунки українців через вимоги законодавства, – Forbes. (https://forbes.ua/news/revolut-zakrivae ... _medium=tg)
Протягом 60 днів користувачам радять вивести кошти. Після закриття вони вже не зможуть поповнювати рахунок, здійснювати карткові платежі, знімати готівку в банкоматах. :cry:
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 06:54

  Shaman написав:вже не збирався звертати увагу на рух курсу до 20 коп :oops:

але... 22 грудня курс під час торгової сесії підвищився від 42,215 до 42,295. але о 15:00 в гру вступає НБУ, й під кінець дня курс майже 42... вони таки хочуть показати зміну курсу за рік 0%?.. :shock: а зростання цін на 30-50% - то таке?..

євро до речі рухався схоже й зменшився за день з 49,51 до 49,45

спостерігаємо...

Цікаво, можете сказати, а що вам особисто з того, що долар припав на 20 коп, що ви так сильно переймаєтеся ? Чи так, просто "за дєржаву абідно"? Чи все ж якісь власні меркантильні речі - наприклад -бо застрягли в дорогому доларі і тепер просто жаба душить, що хтось наприклад в гривневих ОВДП весь рік отримує 16%+ дохідність у доларах? І тепер вам доводиться лише рахувати "зростання цін на 30-50%", а хтось рахує доларовий кеш, який отримав з обміну купонів по гривневим ОВДП 🙂
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 08:19

Bloomberg: Fitch вивів Україну зі стану «обмеженого дефолту»

Агентство Fitch Ratings підвищило кредитний рейтинг України завдяки успішному обміну державних боргів. Понад 99% власників ВВП-варантів погодилися конвертувати свої папери у звичайні облігації.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings офіційно підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України в іноземній валюті до рівня «CCC». Це сталося після того, як офіційний Київ оголосив про згоду кредиторів на обмін боргу, прив’язаного до економічного зростання, на традиційні облігації. Такий крок став ключовим етапом у відновленні кредитоспроможності держави, повідомляє Bloomberg.
Деталі обміну та нові умови

За даними Міністерства фінансів України, пропозицію про конвертацію підтримала переважна більшість інвесторів. У межах угоди папери на суму майже 2,6 мільярда доларів будуть обміняні на нові облігації номіналом 3,5 мільярда доларів. Нові боргові зобов’язання отримали від Fitch рейтинг на один ступінь вищий за загальнодержавний, що відображає покращений механізм захисту кредиторів.

Аналітики Fitch на чолі з Ганною Дімпкер зазначили, що підвищення рейтингу відображає успішне врегулювання суперечок із комерційними кредиторами. Це дозволяє Україні знизити невизначеність щодо майбутніх виплат, які раніше залежали від темпів зростання ВВП.

Хоча поточний рейтинг «CCC» залишається на вісім ступенів нижче інвестиційного рівня, він сигналізує про вихід із зони технічного дефолту. Експерти наголошують, що нормалізація відносин із міжнародними ринками капіталу є критично важливою для подальшого фінансування дефіциту бюджету та відновлення країни.

Раніше міжнародне рейтингове агентство Moody’s підтвердило кредитний рейтинг України на рівні «Ca» із прогнозом «стабільний», пояснивши це тривалим впливом повномасштабної війни на економіку та фінанси країни, а також невизначеністю щодо можливих мирних переговорів із Росією.
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 14:26

  1finanсier написав:
  Shaman написав:вже не збирався звертати увагу на рух курсу до 20 коп :oops:

але... 22 грудня курс під час торгової сесії підвищився від 42,215 до 42,295. але о 15:00 в гру вступає НБУ, й під кінець дня курс майже 42... вони таки хочуть показати зміну курсу за рік 0%?.. :shock: а зростання цін на 30-50% - то таке?..

євро до речі рухався схоже й зменшився за день з 49,51 до 49,45

спостерігаємо...

Цікаво, можете сказати, а що вам особисто з того, що долар припав на 20 коп, що ви так сильно переймаєтеся ? Чи так, просто "за дєржаву абідно"? Чи все ж якісь власні меркантильні речі - наприклад -бо застрягли в дорогому доларі і тепер просто жаба душить, що хтось наприклад в гривневих ОВДП весь рік отримує 16%+ дохідність у доларах? І тепер вам доводиться лише рахувати "зростання цін на 30-50%", а хтось рахує доларовий кеш, який отримав з обміну купонів по гривневим ОВДП 🙂

особисто мені нічого. але коли виходячи з економічних чинників потрібно хоч трохи девальвувати, НБУ впевнено укріплює курс гривні - то це трохи нонсенс. й яка причина - щоб продемонструвати стабільність? то таке...

заробляти 16%+ в доларах - це економічний "вічний" двигун, за що рано чи пізно доведеться доплатити. й судячи з вашого коментаря, ви якраз з тих, хто по вуха в ОВДП, й звісно не хоче девалу. а я просто коментую як мало б бути, й як робить НБУ. єдине, що так - оплата буде трохи пізніше - у вигляді чергового кратного девалу...

а за "державу абідно" тому що це ще одна ознака непрофесійних дій влади заради популізму...

по цифрах - вчора інтервенції склали 364 млн дол (це частково з п'ятниці, але для розуміння масштабу). держава вкинула в банківську систему 28 ярдів грн, й скоро банківська ліквідність перевищить 900 ярдів грн (а в 3 кварталі була лише 700 ярдів грн). але головне так, стригти 16%+ на ОВДП - а все інше окремих пересічних не хвилює 8)

й до речі вчорашні 20 коп міжбанк вже відіграв поки що - навіщо було зменшувати курс?..
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11142
З нами з: 29.09.19
Подякував: 800 раз.
Подякували: 1697 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 14:40

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Продаж валюти НБУ наблизився до рекордного рівня цього року
