Додано: Вів 23 гру, 2025 14:48

1. Президент - повинен виконувати свої передвиборчi обiцянки.Якби кандидат пропонував увести податки на житло в залежностi вiд вартiстi, обгрунтував - чому це потрiбно та його пiдтримали виборцi, Рада не змогла би блокувати процес. Але, повiрте менi, якби щось подiбне хтось озвучив, його би не обрали!Якби вже обраний президет таке запропонував на розгляд(чи його партiя) - його би просто знесли! Менталiтет!2. Народ, через своє вiдношення - впливає на Закони!Не треба Майданiв! Була змога просто писати на форумах.Але, однi мовчать, iншi кричать. Тих, хто кричить - чують!Все логiчно. Якби хтось був проти, то не мовчав би.3. Щодо ПФ. У нас 10 мiльйонiв пенсiонерiв та "солiдаристский" фонд, фактично.А буде - ще бiльше пенсiонерiв, вiйськових з великими пенсiями.Де взяти грошi? Пiдвищити податки?I якi Захiднi iнвестори будуть iнвестувати у створення робочих мiсць, якщо у нас податки будуть вищi, нiж у Китаї чи Iндiї а можливо й у ЕС?А якщо й енергоносiї будуть по евроцiнам та зарплата плюс податки, то нiмцям вигiднiше буде розвивати свої пiдприємства а не створювати у нас.Якщо ж Захiд не буде створювати у нас робочi мiсця, просто всi емiгрують, хто щось може робити!4.Щодо Вкрадуть.Якби ще тодi, зараз пiзно, увели податок на житло в задежностi вiд вартiстi, люди бiльше б несли на депо. Банки - iнвестували би у виробництво!А так, грошi текли й будуть текти туди, де комфортно та бiльший профiт!Сьогоднi й зараз а не через 20 рокiв!Крiм того, у нас навiть не створили Культуру особистого iнвестування, аналiзу механiзмiв тощо!Просто, запитайти знайомих, чому вони не iнвестували у iноземнi фонди чи навiть не створили приватнi ферми з майнингу у 2011-2022 роках?Так... вони "непаэтимделам"!Незрозумiло це все для пересiчного!Ось.. доляр, золото, житло... Тесла нова, це "ясно й понятно"А то акцiї там, фонди...ще опцiони скажiть, то "непоньятно".Ось, наше всьо!Що, брехня? Та нi - реальнiсть!Фонда чи опцiони, там треба мiзки вмикати!А "ставки на спорт", просто... тискай та вiруй, що тобi Пощастить!