Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
kingkongovets в Днепре в одном очень большом жк вообще цирк на дроті , тп яке будувалось застройщиком для жк , методом напёрстков тп оказалась в третьих руках, афилированных с застройщиком, и теперь платят собственники квартир за пользование тп
Vadim_ написав:Три года не с момента подписания договора а с момента когда кто то докажет в суде что по прошествии десяти лет он на той неделе узнал что нарушили его права, с того момента как узнал начинается отсчёт
Раз десять уже перечитал, смысла не уловил. Не знаю, я доверялся своему нотариусу(очень грамотный дядька), он твердил про 3 года с момента подписания договора.
Возможно по аналогии... В Украине надо в течении полугода предъявить свои права на наследство. Но...если это не было сделано в срок, то можно через суд восстановить это право позднее. Например - чел не знал о печальном событии, был не в стране, был болен, был в недееспособном состоянии, был дезинформирован. Это из практики украинского юриста. Иными словами, если нельзя, но очень надо, то можно "порешать вопрос".
є таке тема "трансмісія", тобто достатньо доказати пряму лінію успадкування, тоді без судів і подачі заяв за півроку, тобто передача автоматично спадщини