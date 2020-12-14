RSS
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 08:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  flyman написав:
  Бетон написав:С инсты паникерша просто недовольна мокрой мочалкой на башке.

У них и столица плохая и дим9000 и все на свете, кроме тех, кто занимается энергетикой страны и обстрелами


там далеко не одна паникерша, це схоже на масштабну інформаційну кампанію, я це вже чув від 3х рилів
kingkongovets
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 09:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/1k-k ... ZxygB.html

рыл:

Грейт 7 эт, [23.12.2025 09:21]
Ця квартира продається в евро,рахуйте скільки буде в доларах сьогодні

Плюс податки та моі 2,5% відсотків
Крос курс сьогодні 1.175/1.182

93 куе. ввбще ненормальная
Бетон
Вів 23 гру, 2025 12:08

kingkongovets

kingkongovets
в Днепре в одном очень большом жк вообще цирк на дроті , тп яке будувалось застройщиком для жк , методом напёрстков тп оказалась в третьих руках, афилированных с застройщиком, и теперь платят собственники квартир за пользование тп
Vadim_
Вів 23 гру, 2025 13:17

трансмісія спадщини

трансмісія спадщини

  rjkz написав:
  Damien написав:
  Vadim_ написав:Три года не с момента подписания договора а с момента когда кто то докажет в суде что по прошествии десяти лет он на той неделе узнал что нарушили его права, с того момента как узнал начинается отсчёт

Раз десять уже перечитал, смысла не уловил.
Не знаю, я доверялся своему нотариусу(очень грамотный дядька), он твердил про 3 года с момента подписания договора.


Возможно по аналогии...
В Украине надо в течении полугода предъявить свои права на наследство.
Но...если это не было сделано в срок, то можно через суд восстановить это право позднее.
Например - чел не знал о печальном событии, был не в стране, был болен, был в недееспособном состоянии, был дезинформирован.
Это из практики украинского юриста.
Иными словами, если нельзя, но очень надо, то можно "порешать вопрос".
:mrgreen:

є таке тема "трансмісія", тобто достатньо доказати пряму лінію успадкування, тоді без судів і подачі заяв за півроку, тобто передача автоматично спадщини
flyman
Вів 23 гру, 2025 13:18

  Бетон написав:https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/1k-kvartira-zhk-greyt-osokorki-IDZxygB.html

рыл:

Грейт 7 эт, [23.12.2025 09:21]
Ця квартира продається в евро,рахуйте скільки буде в доларах сьогодні

Плюс податки та моі 2,5% відсотків
Крос курс сьогодні 1.175/1.182

93 куе. ввбще ненормальная

там двушку на Троещине за 120 продали :shock:
