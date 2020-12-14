|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Вів 23 гру, 2025 22:21
Хомякоид
ну Израилю с 7 млн как-то ж получается. придется убирать халяву и популизм, раздачу инвалидностей всем подряд и броней, повышать рождаемость, придумывать какую-то идею, за которую люди пойдут воевать или которую захотят защищать, запускать масштабную пропаганду трезвости и не курения, чтоб здоровье было получше у народа, и многое другое. короче все то, что и так надо делать ради будущего. а так конечно рассчитывать, что все пойдут добровольно в армию защищать страну с самыми низкими зарплатами в Европе, как-то самонадеянно, мягко говоря.
ну и конечно, делать ядерное оружие, наплевав на все писки из-за границы, чтоб сюда не совали свое рыло всякие черти с востока.
Додано: Вів 23 гру, 2025 22:31
Frant написав: Хомякоид написав: smdtranz написав:rjkz
населения много и не надо.
ну будет не 50 млн а 5. и что? в Исландии 300 тыс и хорошо живут, в Израиле миллионов 7 и стоят против всех соседей нормально.
тысячи сел будут перепаханы в поля или заростут лесом. не нужно будет содержать всю эту инфраструктуру.
вопрос лишь в качестве оставшегося населения. чтобы это были не алкаши и дармоеды, а приличные образованные люди. ну и государство должно поощрять это.
давно уже пора поощрять экономически переезд из сел в города. а не возиться с популистским «возрождением села»
Исландия на острове и на нее никто не нападает.
Если США или другая сторона будет обеспечивать Украину авиацией и другим вооружением как обеспечивают Израиль США тогда можно и с 10 млн. жить.
Ну и Израиль в 20 раз меньше Украині по площади.
Если сейчас с 30 млн. солдатов набрать не получеться, то с 10 млн. как набрать вояк ?
Очень просто. Все чиновники, начиная с Верховной рады, должны воевать. По ротации.
За 4 года все керманычи должны пройти через войну. За исключением м тех, кто уже воевал.
Тогда все будет отлично.
Закончится эпоха популизма и дерибана
тут я Вам аплодирую стоя
