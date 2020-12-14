|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 25 гру, 2025 04:48
flyman написав: Investor_K написав:
Якщо все буде ок, скоро не буде потреби ходити
дадуть першу групу?
Это мы можем жителю кампуса устроить
Чтоб больше просторы батькивщыны не покидал
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5548
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 364 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 25 гру, 2025 06:44
барабашов написав: flyman написав: Investor_K написав:
Якщо все буде ок, скоро не буде потреби ходити
дадуть першу групу?
Это мы можем жителю кампуса устроить
Чтоб больше просторы батькивщыны не покидал
Хто «ми» і коли?
Свиноматка вже встала з хворих суглобів на ноги? Вага в норму прийшла?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17426
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 401 раз.
- Подякували: 2554 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
Додано: Чет 25 гру, 2025 06:59
Hotab написав: Господар Вельзевула написав: Бетон написав:
Что купить 45 м2 причал 8, это за грейтом или перфект таун на теремках. Цена одинакова
Они еще не сданы в эксплуатацию?
Как там по генераторам, отоплению? То что пишут про НА как бы вообще не впечатляет.
Может самое время строить небольшие халабуды с газом и ТТ котлом, предлагаю вязанку дров в подарок покупателю?
Які ще генератори? Хто буде шукати на них паливо, чергувати біля нього під час роботи, , проводити мейтененси і шукати для цього витратні матеріали?
Інвертори + батареї. Скинулись по 3.5 т грн (60% квартир відгукнулось) і цього достатньо на 1 з трьох ліфтів і насоси для води на 7-10 годин. Так, 1 з трьох ліфтів ( їх загалом по 3 на кожну секцію/підізд ) мало, будуть черги
Але краще ніж ходити
І без гуркоту генератора
Липинка?
Не?
Уже не в фаворе?
Низкая этажность, газофицированная, кирпичные стены.
То есть, подняться и без лифта не проблема, приготовить будет на чем и без люстричества, вода и без повысительного насоса дойдет на последний этаж.
И кирпич все-таки намного лучше в плане тепловой инерции.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18128
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8820 раз.
- Подякували: 5554 раз.
-
-
Профіль
-
-
11
6
7
Додано: Чет 25 гру, 2025 07:00
Бетон написав: fler написав: Бетон написав:
Что купить 45 м2 причал 8, это за грейтом или перфект таун на теремках. Цена одинакова
Бетон, ти ж казав, що "війна закінчиться у 1 кварталі 26 року, закупайтесь", а "я виїду з друзями/знайомими за кордон", тому "мені зараз все продати треба".
От закінчиться тоді й поїду.
Я гроші вивезу тільки свіфтом, як і колишня дружина, як і більшість знайомих.
А поки я буду стригти вас на бабло)
Так жена-ж выезжала уже во время войны.
Каким свифтом?
Или уже включили?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18128
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8820 раз.
- Подякували: 5554 раз.
-
-
Профіль
-
-
11
6
7
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25354
|17388945
|
|
|1380
|6831337
|
|
|3
|85333
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|