Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 04:48

  flyman написав:
  Investor_K написав:Якщо все буде ок, скоро не буде потреби ходити

дадуть першу групу?

Это мы можем жителю кампуса устроить
Чтоб больше просторы батькивщыны не покидал
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 06:44

  барабашов написав:
  flyman написав:
  Investor_K написав:Якщо все буде ок, скоро не буде потреби ходити

дадуть першу групу?

Это мы можем жителю кампуса устроить
Чтоб больше просторы батькивщыны не покидал

Хто «ми» і коли?

Свиноматка вже встала з хворих суглобів на ноги? Вага в норму прийшла?
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 06:59

  Hotab написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:Что купить 45 м2 причал 8, это за грейтом или перфект таун на теремках. Цена одинакова

Они еще не сданы в эксплуатацию?
Как там по генераторам, отоплению? То что пишут про НА как бы вообще не впечатляет.
Может самое время строить небольшие халабуды с газом и ТТ котлом, предлагаю вязанку дров в подарок покупателю?

Які ще генератори? Хто буде шукати на них паливо, чергувати біля нього під час роботи, , проводити мейтененси і шукати для цього витратні матеріали?
Інвертори + батареї. Скинулись по 3.5 т грн (60% квартир відгукнулось) і цього достатньо на 1 з трьох ліфтів і насоси для води на 7-10 годин. Так, 1 з трьох ліфтів ( їх загалом по 3 на кожну секцію/підізд ) мало, будуть черги
Але краще ніж ходити
І без гуркоту генератора


Липинка?
Не?
Уже не в фаворе?
Низкая этажность, газофицированная, кирпичные стены.
То есть, подняться и без лифта не проблема, приготовить будет на чем и без люстричества, вода и без повысительного насоса дойдет на последний этаж.
И кирпич все-таки намного лучше в плане тепловой инерции.
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 07:00

  Бетон написав:
  fler написав:
  Бетон написав:Что купить 45 м2 причал 8, это за грейтом или перфект таун на теремках. Цена одинакова

Бетон, ти ж казав, що "війна закінчиться у 1 кварталі 26 року, закупайтесь", а "я виїду з друзями/знайомими за кордон", тому "мені зараз все продати треба". :D

От закінчиться тоді й поїду.
Я гроші вивезу тільки свіфтом, як і колишня дружина, як і більшість знайомих.
А поки я буду стригти вас на бабло)


Так жена-ж выезжала уже во время войны.
Каким свифтом?
Или уже включили?
