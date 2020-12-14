|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Сер 24 гру, 2025 23:23
serg1974 написав: Hotab написав: Господар Вельзевула написав:
[quote="5917984:Бетон"]Что купить 45 м2 причал 8, это за грейтом или перфект таун на теремках. Цена одинакова
Они еще не сданы в эксплуатацию?
Как там по генераторам, отоплению? То что пишут про НА как бы вообще не впечатляет.
Может самое время строить небольшие халабуды с газом и ТТ котлом, предлагаю вязанку дров в подарок покупателю?
Які ще генератори? Хто буде шукати на них паливо, чергувати біля нього під час роботи, , проводити мейтененси і шукати для цього витратні матеріали?
Інвертори + батареї. Скинулись по 3.5 т грн (60% квартир відгукнулось) і цього достатньо на 1 з трьох ліфтів і насоси для води на 7-10 годин. Так, 1 з трьох ліфтів ( їх загалом по 3 на кожну секцію/підізд ) мало, будуть черги
Але краще ніж ходити
І без гуркоту генератора
А смета не сохранилась ? Управл компания на Оболони рисует 500к+ на башню в 120 квартир. По 8-10к нужно сдавать «живым» 50% от всей численности[/quote]Орієнтовно 15куо на один-два ліфта. А скільки з квартири дуже залежить від кількості тих, хто готовий брати участь, це зазвичай менше половини
4
9
3
Додано: Сер 24 гру, 2025 23:24
serg1974 написав:Hotab Спасибо. А реально подать на 70/30 если сдавать добровольно и без решения общего собрания ? И как собирали, налом ? Для последующей компенсации.
Неслабо квартир у вас. Это по 12 на этаже и три лифта ?
Неслабо квартир у вас. Это по 12 на этаже и три лифта ?
Можна, але на наступний рік треба було подавати цього року
Додано: Сер 24 гру, 2025 23:49
serg1974 написав:Hotab
Спасибо. А реально подать на 70/30 если сдавать добровольно и без решения общего собрания ? И как собирали, налом ? Для последующей компенсации.
Неслабо квартир у вас. Это по 12 на этаже и три лифта ?
Так, 10-12 квартир на поверх і 3 ліфти.
Загального рішення нема, але гроші зайшли на рахунки осбб , тобто в світлу. І витрати також з паперами. І подають 30/70 дійсно в цьому році, начебто. Щоб отримати в наступному. А от чи встигають, я не вникав.
Мене подальше питання (компенсація від держави, сонячні панелі) цікавить лише відносно, можливо в наступному році прийму рішення по Кампусу. Мені важливо в цю зиму закрити питання ліфтів і води. Навіть більше води . Я без проблем намотую 60-80 поверхів за день, мені навіть по кайфу. А от відсутність води напрягає.
Додано: Сер 24 гру, 2025 23:58
Hotab написав: serg1974 написав:Hotab
Спасибо. А реально подать на 70/30 если сдавать добровольно и без решения общего собрания ? И как собирали, налом ? Для последующей компенсации.
Неслабо квартир у вас. Это по 12 на этаже и три лифта ?
Так, 10-12 квартир на поверх і 3 ліфти.
Загального рішення нема, але гроші зайшли на рахунки осбб , тобто в світлу. І витрати також з паперами. І подають 30/70 дійсно в цьому році, начебто. Щоб отримати в наступному. А от чи встигають, я не вникав.
Треба було подати до середини грудня. Так можна наприклад внески на ліфти вписати в 30% і розрахувати на 70% від міста, може і на інвертори на інші секції
Додано: Чет 25 гру, 2025 00:20
Господар Вельзевула написав: Бетон написав:
Что купить 45 м2 причал 8, это за грейтом или перфект таун на теремках. Цена одинакова
Они еще не сданы в эксплуатацию?
Как там по генераторам, отоплению? То что пишут про НА как бы вообще не впечатляет.
Может самое время строить небольшие халабуды с газом и ТТ котлом, предлагаю вязанку дров в подарок покупателю?
якщо з НА гірше не буде, то нада брать, якраз морози допоможуть продавити панік сейл
Investor_K написав:
Якщо все буде ок, скоро не буде потреби ходити
дадуть першу групу?
foxluck написав: Бетон написав:
Что купить 45 м2 причал 8, это за грейтом или перфект таун на теремках. Цена одинакова
Какая-то аксиома Эскобара
А вы что знакомы лично с автором аксиомы(по месту проведения заседания группы товарищей-академиков)?
По теме - Тетрис продаётся сечас и по каким ценам?
Что с электрикой, или не отключают?
Hotab написав: Господар Вельзевула написав: Бетон написав:
Что купить 45 м2 причал 8, это за грейтом или перфект таун на теремках. Цена одинакова
Они еще не сданы в эксплуатацию?
Как там по генераторам, отоплению? То что пишут про НА как бы вообще не впечатляет.
Может самое время строить небольшие халабуды с газом и ТТ котлом, предлагаю вязанку дров в подарок покупателю?
Які ще генератори? Хто буде шукати на них паливо, чергувати біля нього під час роботи, , проводити мейтененси і шукати для цього витратні матеріали?
Інвертори + батареї. Скинулись по 3.5 т грн (60% квартир відгукнулось) і цього достатньо на 1 з трьох ліфтів і насоси для води на 7-10 годин. Так, 1 з трьох ліфтів ( їх загалом по 3 на кожну секцію/підізд ) мало, будуть черги
Але краще ніж ходити
І без гуркоту генератора
Липинка?
Не?
Уже не в фаворе?
Низкая этажность, газофицированная, кирпичные стены.
То есть, подняться и без лифта не проблема, приготовить будет на чем и без люстричества, вода и без повысительного насоса дойдет на последний этаж.
И кирпич все-таки намного лучше в плане тепловой инерции.
Бетон написав: fler написав: Бетон написав:
Что купить 45 м2 причал 8, это за грейтом или перфект таун на теремках. Цена одинакова
Бетон, ти ж казав, що "війна закінчиться у 1 кварталі 26 року, закупайтесь", а "я виїду з друзями/знайомими за кордон", тому "мені зараз все продати треба".
От закінчиться тоді й поїду.
Я гроші вивезу тільки свіфтом, як і колишня дружина, як і більшість знайомих.
А поки я буду стригти вас на бабло)
Так жена-ж выезжала уже во время войны.
Каким свифтом?
Или уже включили?
rjkz написав: Бетон написав: Бетон написав:
Что купить 45 м2 причал 8, это за грейтом или перфект таун на теремках. Цена одинакова
Бетон, ти ж казав, що "війна закінчиться у 1 кварталі 26 року, закупайтесь", а "я виїду з друзями/знайомими за кордон", тому "мені зараз все продати треба".
От закінчиться тоді й поїду.
Я гроші вивезу тільки свіфтом, як і колишня дружина, як і більшість знайомих.
А поки я буду стригти вас на бабло)
Так жена-ж выезжала уже во время войны.
Каким свифтом?
Или уже включили?
Знакомые и соседи по ЖК, в т.ч. бывшая, планируют продавать недвижимость и выводить средства за границу только после восстановления полноценного SWIFT-перевода. До этого момента объекты сдаются в аренду.
Пока средства остаются в украинской юрисдикции и работают внутри страны, это нельзя назвать эмиграцией капитала в полном смысле
