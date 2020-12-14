|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 25 гру, 2025 10:48
барабашов написав:
По теме - Тетрис продаётся сечас и по каким ценам?
Что с электрикой, или не отключают?
В "хотелках" продают по 5к/м2 примерно. На сколько продается - не знаю, мне продавать не надо.
Электрику отключают по графику как и всем. Есть генератор, который запитывает МОПы, насосы, лифты и все такое. Ночью с полуночи до 5 утра его договорились не включать чтобы было тише.
Так же на МОПы стоят зарядные станции, но они при выключеном генераторе лифты не тянут, а так - свет и всякую мелочь.
В квартире - уже сам себе если надо ставишь зарядную станцию. Я поставил еще несколько лет назад - можно жить.
-
foxluck
-
-
- Повідомлень: 572
- З нами з: 04.10.19
- Подякував: 1783 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 25 гру, 2025 10:54
Бетон написав:
Знакомые и соседи по ЖК, в т.ч. бывшая, планируют продавать недвижимость и выводить средства за границу только после восстановления полноценного SWIFT-перевода. До этого момента объекты сдаются в аренду.
Это вы не очень хотите выводить.
Да, SWIFT не работает.
Но есть P2P с комиссией порядка 1%, по 100к гривен в валютном эквиваленте на банк в месяц.
Условно говоря 10 банков = больше 20к баксов в месяц.
Причем в "Европе" это уже будут белые деньги на вашем счете (если слать на свою же карту иа свое имя и сохранять квитанции).
-
foxluck
-
-
- Повідомлень: 572
- З нами з: 04.10.19
- Подякував: 1783 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 25 гру, 2025 11:01
rjkz написав: Hotab написав: Господар Вельзевула написав:
Они еще не сданы в эксплуатацию?
Как там по генераторам, отоплению? То что пишут про НА как бы вообще не впечатляет.
Может самое время строить небольшие халабуды с газом и ТТ котлом, предлагаю вязанку дров в подарок покупателю?
Які ще генератори? Хто буде шукати на них паливо, чергувати біля нього під час роботи, , проводити мейтененси і шукати для цього витратні матеріали?
Інвертори + батареї. Скинулись по 3.5 т грн (60% квартир відгукнулось) і цього достатньо на 1 з трьох ліфтів і насоси для води на 7-10 годин. Так, 1 з трьох ліфтів ( їх загалом по 3 на кожну секцію/підізд ) мало, будуть черги
Але краще ніж ходити
І без гуркоту генератора
Липинка?
Не?
Уже не в фаворе?
Низкая этажность, газофицированная, кирпичные стены.
То есть, подняться и без лифта не проблема, приготовить будет на чем и без люстричества, вода и без повысительного насоса дойдет на последний этаж.
И кирпич все-таки намного лучше в плане тепловой инерции.
Ліпінки на всіх не хвате
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37130
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8283 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Чет 25 гру, 2025 11:05
Бетон написав:
Продать сложно, купить ещё сложнее.
В грейте одна квартира. До весны продажу откладывают. На подоле тётка тоже передумала.
Что они все знают, чего не знаем мы?
Это вы в собственную же ловушку угодили
Тетка ваших же сообдений на форуме начиталась про 2-3 месяца
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4993
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 430 раз.
- Подякували: 210 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 25 гру, 2025 16:51
То що - пора купляти?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11127
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 25 гру, 2025 17:21
foxluck написав: Бетон написав:
Знакомые и соседи по ЖК, в т.ч. бывшая, планируют продавать недвижимость и выводить средства за границу только после восстановления полноценного SWIFT-перевода. До этого момента объекты сдаются в аренду.
Это вы не очень хотите выводить.
Да, SWIFT не работает.
Но есть P2P с комиссией порядка 1%, по 100к гривен в валютном эквиваленте на банк в месяц.
Условно говоря 10 банков = больше 20к баксов в месяц.
Причем в "Европе" это уже будут белые деньги на вашем счете (если слать на свою же карту иа свое имя и сохранять квитанции).
Да, я так вывел тыщ 20 всего. Приват, моно и ещё какой-то банк. С долларовой карты на карту польского банка
Опасно.
Мне уже блокировали счета в 23 году.
Card-to-card НЕ равно банковский перевод.
тип операции: card transfer / incoming card payment
нет назначения платежа, договора, реквизитов отправителя (IBAN, банк)
100 % триггер на:
вопросы
блокировку
запрос объяснений
иногда закрытие счёта (особенно Millennium, как у меня)
А представьте 450 куе вывозить?
Люди просто не хотят рисковать.
Востаннє редагувалось Бетон
в Чет 25 гру, 2025 17:28, всього редагувалось 2 разів.
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5844
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 207 раз.
- Подякували: 474 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
2
2
Додано: Чет 25 гру, 2025 17:22
fox767676 написав: Бетон написав:
Продать сложно, купить ещё сложнее.
В грейте одна квартира. До весны продажу откладывают. На подоле тётка тоже передумала.
Что они все знают, чего не знаем мы?
Это вы в собственную же ловушку угодили
Тетка ваших же сообдений на форуме начиталась про 2-3 месяца
Тётя, если ты меня читаешь.
Не верь.
Всё очень плохо. Продай квартиру. Будь человеком
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5844
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 207 раз.
- Подякували: 474 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
2
2
Додано: Чет 25 гру, 2025 18:45
Зовите того Эскобара который выдал аксиому
Он как все анестезиологи-реаниматологи знает толк в витаминах от которых люди начинают правильно мыслить и принимать правильные моментальные решения
Фокс с Тетриса может поможет(друг детства Дениса с того города цветов)?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5551
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 364 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 25 гру, 2025 19:27
Даражай все ближе, даражай все больше.
А чего радости нет?
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23296
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1783 раз.
- Подякували: 2581 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 25 гру, 2025 19:34
Frant написав:
Даражай все ближе, даражай все больше.
А чего радости нет?
пане дОцент, нет у тебя радости
Думал всё продать, а потом откупить дешевле.
Продал, дешевле не стало
Теперь ты грустишь ...
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12953
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25354
|17390307
|
|
|1380
|6832179
|
|
|3
|85389
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|