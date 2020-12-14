RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12644126451264612647
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 10:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав:По теме - Тетрис продаётся сечас и по каким ценам?
Что с электрикой, или не отключают?

В "хотелках" продают по 5к/м2 примерно. На сколько продается - не знаю, мне продавать не надо.
Электрику отключают по графику как и всем. Есть генератор, который запитывает МОПы, насосы, лифты и все такое. Ночью с полуночи до 5 утра его договорились не включать чтобы было тише.
Так же на МОПы стоят зарядные станции, но они при выключеном генераторе лифты не тянут, а так - свет и всякую мелочь.

В квартире - уже сам себе если надо ставишь зарядную станцию. Я поставил еще несколько лет назад - можно жить.
foxluck
 
Повідомлень: 572
З нами з: 04.10.19
Подякував: 1783 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 10:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:Знакомые и соседи по ЖК, в т.ч. бывшая, планируют продавать недвижимость и выводить средства за границу только после восстановления полноценного SWIFT-перевода. До этого момента объекты сдаются в аренду.

Это вы не очень хотите выводить.
Да, SWIFT не работает.
Но есть P2P с комиссией порядка 1%, по 100к гривен в валютном эквиваленте на банк в месяц.
Условно говоря 10 банков = больше 20к баксов в месяц.
Причем в "Европе" это уже будут белые деньги на вашем счете (если слать на свою же карту иа свое имя и сохранять квитанции).
foxluck
 
Повідомлень: 572
З нами з: 04.10.19
Подякував: 1783 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 11:01

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

rjkz написав:
  Hotab написав:
  Господар Вельзевула написав:Они еще не сданы в эксплуатацию?
Как там по генераторам, отоплению? То что пишут про НА как бы вообще не впечатляет.
Может самое время строить небольшие халабуды с газом и ТТ котлом, предлагаю вязанку дров в подарок покупателю?

Які ще генератори? Хто буде шукати на них паливо, чергувати біля нього під час роботи, , проводити мейтененси і шукати для цього витратні матеріали?
Інвертори + батареї. Скинулись по 3.5 т грн (60% квартир відгукнулось) і цього достатньо на 1 з трьох ліфтів і насоси для води на 7-10 годин. Так, 1 з трьох ліфтів ( їх загалом по 3 на кожну секцію/підізд ) мало, будуть черги
Але краще ніж ходити
І без гуркоту генератора


Липинка?
Не?
Уже не в фаворе?
Низкая этажность, газофицированная, кирпичные стены.
То есть, подняться и без лифта не проблема, приготовить будет на чем и без люстричества, вода и без повысительного насоса дойдет на последний этаж.
И кирпич все-таки намного лучше в плане тепловой инерции.
Ліпінки на всіх не хвате
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37130
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8283 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 11:05

  Бетон написав:Продать сложно, купить ещё сложнее.
В грейте одна квартира. До весны продажу откладывают. На подоле тётка тоже передумала.
Что они все знают, чего не знаем мы?


Это вы в собственную же ловушку угодили :D
Тетка ваших же сообдений на форуме начиталась про 2-3 месяца
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4993
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 16:51

То що - пора купляти?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11127
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 17:21

  foxluck написав:
  Бетон написав:Знакомые и соседи по ЖК, в т.ч. бывшая, планируют продавать недвижимость и выводить средства за границу только после восстановления полноценного SWIFT-перевода. До этого момента объекты сдаются в аренду.

Это вы не очень хотите выводить.
Да, SWIFT не работает.
Но есть P2P с комиссией порядка 1%, по 100к гривен в валютном эквиваленте на банк в месяц.
Условно говоря 10 банков = больше 20к баксов в месяц.
Причем в "Европе" это уже будут белые деньги на вашем счете (если слать на свою же карту иа свое имя и сохранять квитанции).

Да, я так вывел тыщ 20 всего. Приват, моно и ещё какой-то банк. С долларовой карты на карту польского банка
Опасно.
Мне уже блокировали счета в 23 году.

Card-to-card НЕ равно банковский перевод.
тип операции: card transfer / incoming card payment
нет назначения платежа, договора, реквизитов отправителя (IBAN, банк)

100 % триггер на:
вопросы
блокировку
запрос объяснений
иногда закрытие счёта (особенно Millennium, как у меня)


А представьте 450 куе вывозить?

Люди просто не хотят рисковать.
Востаннє редагувалось Бетон в Чет 25 гру, 2025 17:28, всього редагувалось 2 разів.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5844
З нами з: 17.12.22
Подякував: 207 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 17:22

  fox767676 написав:
  Бетон написав:Продать сложно, купить ещё сложнее.
В грейте одна квартира. До весны продажу откладывают. На подоле тётка тоже передумала.
Что они все знают, чего не знаем мы?


Это вы в собственную же ловушку угодили :D
Тетка ваших же сообдений на форуме начиталась про 2-3 месяца

Тётя, если ты меня читаешь.
Не верь.
Всё очень плохо. Продай квартиру. Будь человеком
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5844
З нами з: 17.12.22
Подякував: 207 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 18:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Зовите того Эскобара который выдал аксиому
Он как все анестезиологи-реаниматологи знает толк в витаминах от которых люди начинают правильно мыслить и принимать правильные моментальные решения
Фокс с Тетриса может поможет(друг детства Дениса с того города цветов)?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5551
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 19:27

Даражай все ближе, даражай все больше.
А чего радости нет?
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23296
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1783 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 19:34

  Frant написав:Даражай все ближе, даражай все больше.
А чего радости нет?

пане дОцент, нет у тебя радости

Думал всё продать, а потом откупить дешевле.
Продал, дешевле не стало

Теперь ты грустишь ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12953
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 12644126451264612647
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25354 17390307
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 00:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6832179
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 85389
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10409)
25.12.2025 19:16
Revolut (115)
25.12.2025 19:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.