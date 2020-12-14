Додано: Чет 25 гру, 2025 10:48

барабашов написав: По теме - Тетрис продаётся сечас и по каким ценам?

Что с электрикой, или не отключают?

В "хотелках" продают по 5к/м2 примерно. На сколько продается - не знаю, мне продавать не надо.Электрику отключают по графику как и всем. Есть генератор, который запитывает МОПы, насосы, лифты и все такое. Ночью с полуночи до 5 утра его договорились не включать чтобы было тише.Так же на МОПы стоят зарядные станции, но они при выключеном генераторе лифты не тянут, а так - свет и всякую мелочь.В квартире - уже сам себе если надо ставишь зарядную станцию. Я поставил еще несколько лет назад - можно жить.