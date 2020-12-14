|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 25 гру, 2025 20:51
Hotab написав: serg1974 написав:Hotab
Спасибо. А реально подать на 70/30 если сдавать добровольно и без решения общего собрания ? И как собирали, налом ? Для последующей компенсации.
Неслабо квартир у вас. Это по 12 на этаже и три лифта ?
Так, 10-12 квартир на поверх і 3 ліфти.
Загального рішення нема, але гроші зайшли на рахунки осбб , тобто в світлу. І витрати також з паперами. І подають 30/70 дійсно в цьому році, начебто. Щоб отримати в наступному. А от чи встигають, я не вникав.
Мене подальше питання (компенсація від держави, сонячні панелі) цікавить лише відносно, можливо в наступному році прийму рішення по Кампусу. Мені важливо в цю зиму закрити питання ліфтів і води. Навіть більше води . Я без проблем намотую 60-80 поверхів за день, мені навіть по кайфу. А от відсутність води напрягає.
А три года минуло с покупки ?
Додано: Чет 25 гру, 2025 21:12
foxluck написав: Бетон написав:
Да, я так вывел тыщ 20 всего. Приват, моно и ещё какой-то банк. С долларовой карты на карту польского банка
Опасно.
Мне уже блокировали счета в 23 году.
Card-to-card НЕ равно банковский перевод.
тип операции: card transfer / incoming card payment
нет назначения платежа, договора, реквизитов отправителя (IBAN, банк)
Не выводи сразу на основной польский банк.
Выведи на промежуточную платежку европейскую, некоторые можно открыть вполне легально на свое имя удаленно будучи в Киеве.
Потом с платежки уже частями (ну там по 5к Евро например) SEPA переводом на польский банк. Получается SEPA с одного европейского счета на твое имя на другой в польском банке на твое имя.
И сохраняешь квитанции от УкрБанков которыми пополнял платежку и выписки из платежки.
Вполне можно ими доказать, что деньги твои и все платежи между твоими счетами.
И если блоканут что-то, то платежку. На которой застрянет максимум несколько тысяч Евро, не вся сумма. И то потом вернут если покажешь квитанции что своими деньгами из Украины пополнял.
Свої гроші is not good enough. Треба показати джерело доходу.
Схожі теми
