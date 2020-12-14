foxluck написав:

Бетон написав: Да, я так вывел тыщ 20 всего. Приват, моно и ещё какой-то банк. С долларовой карты на карту польского банка

Опасно.

Мне уже блокировали счета в 23 году.



Card-to-card НЕ равно банковский перевод.

тип операции: card transfer / incoming card payment

нет назначения платежа, договора, реквизитов отправителя (IBAN, банк) Да, я так вывел тыщ 20 всего. Приват, моно и ещё какой-то банк. С долларовой карты на карту польского банкаОпасно.Мне уже блокировали счета в 23 году.Card-to-card НЕ равно банковский перевод.тип операции: card transfer / incoming card paymentнет назначения платежа, договора, реквизитов отправителя (IBAN, банк)

Не выводи сразу на основной польский банк.Выведи на промежуточную платежку европейскую, некоторые можно открыть вполне легально на свое имя удаленно будучи в Киеве.Потом с платежки уже частями (ну там по 5к Евро например) SEPA переводом на польский банк. Получается SEPA с одного европейского счета на твое имя на другой в польском банке на твое имя.И сохраняешь квитанции от УкрБанков которыми пополнял платежку и выписки из платежки.Вполне можно ими доказать, что деньги твои и все платежи между твоими счетами.И если блоканут что-то, то платежку. На которой застрянет максимум несколько тысяч Евро, не вся сумма. И то потом вернут если покажешь квитанции что своими деньгами из Украины пополнял.