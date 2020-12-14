RSS
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 18:43

[quote="5919044:барабашов"]Алчёвск случился 20 лет назад и при экстремальных морозах
Минус 40 в наших широтах бывает раз в жизни
Как и плюс 40 в Мурманске[/quote]
и ? хана хате
Vadim_
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 18:56

  барабашов написав:Алчёвск случился 20 лет назад и при экстремальных морозах
Минус 40 в наших широтах бывает раз в жизни

-20 тогда, это экстремально ?
  барабашов написав:Как и плюс 40 в Мурманске

Вот чего ты Мурманск вспомнил ?
pesikot
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 19:03

  pesikot написав:
  барабашов написав:Алчёвск случился 20 лет назад и при экстремальных морозах
Минус 40 в наших широтах бывает раз в жизни

-20 тогда, это экстремально ?
  барабашов написав:Как и плюс 40 в Мурманске

Вот чего ты Мурманск вспомнил ?

Мончегорск ,военный аэродром, у меня там жил друг , для них ностальгия а нас бомбят их отцы , нет , они
Vadim_
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 19:16

  Хомякоид написав:
  Бетон написав:Более 40% жилых домов Киева и часть Обуховского района остались без света и тепла, — вице-премьер Кулеба.

За перемогу
Все буде Україна


Тепло вимикають там де є теплотраси.
Там де є кришні котельні я так розумію проблем не має бути.
Чи я помиляюсь ?

Все правильно
Як все повернулось?
Тепер багатоповерхівки, де власна котельня кращі за хрущі
Бетон
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 19:26

  pesikot написав:
  барабашов написав:Алчёвск случился 20 лет назад и при экстремальных морозах
Минус 40 в наших широтах бывает раз в жизни

-20 тогда, это экстремально ?
  барабашов написав:Как и плюс 40 в Мурманске

Вот чего ты Мурманск вспомнил ?

какой мурманск?
В Алчёвске тогда было -42
В Днепре -31 и в области под 33
В Чернигове понятно -20
Это ж в Крыму около Ялты город.
барабашов
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 19:31

  барабашов написав:
  pesikot написав:
  барабашов написав:Алчёвск случился 20 лет назад и при экстремальных морозах
Минус 40 в наших широтах бывает раз в жизни

-20 тогда, это экстремально ?
  барабашов написав:Как и плюс 40 в Мурманске

Вот чего ты Мурманск вспомнил ?

какой мурманск?
В Алчёвске тогда было -42
В Днепре -31 и в области под 33
В Чернигове понятно -20
Это ж в Крыму около Ялты город.

ага в Испании там вообще другой климат , зачем деффочек .губастых.отвлекать
Vadim_
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 19:51

  барабашов написав:
  pesikot написав:
  барабашов написав:Алчёвск случился 20 лет назад и при экстремальных морозах
Минус 40 в наших широтах бывает раз в жизни

-20 тогда, это экстремально ?
  барабашов написав:Как и плюс 40 в Мурманске

Вот чего ты Мурманск вспомнил ?

какой мурманск?
В Алчёвске тогда было -42

-20 тогда было в Алчевске

Мурманск вспомнил именно ты

Шуба, принимай лекарства для снижения сахара, а то уже скоро диабетическую кому получишь )
В Турции лечение дорогое
pesikot
