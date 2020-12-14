RSS
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 18:43

[quote="5919044:барабашов"]Алчёвск случился 20 лет назад и при экстремальных морозах
Минус 40 в наших широтах бывает раз в жизни
Как и плюс 40 в Мурманске[/quote]
и ? хана хате
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 18:56

  барабашов написав:Алчёвск случился 20 лет назад и при экстремальных морозах
Минус 40 в наших широтах бывает раз в жизни

-20 тогда, это экстремально ?
  барабашов написав:Как и плюс 40 в Мурманске

Вот чего ты Мурманск вспомнил ?
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 19:03

  pesikot написав:
  барабашов написав:Алчёвск случился 20 лет назад и при экстремальных морозах
Минус 40 в наших широтах бывает раз в жизни

-20 тогда, это экстремально ?
  барабашов написав:Как и плюс 40 в Мурманске

Вот чего ты Мурманск вспомнил ?

Мончегорск ,военный аэродром, у меня там жил друг , для них ностальгия а нас бомбят их отцы , нет , они
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 19:16

  Хомякоид написав:
  Бетон написав:Более 40% жилых домов Киева и часть Обуховского района остались без света и тепла, — вице-премьер Кулеба.

За перемогу
Все буде Україна


Тепло вимикають там де є теплотраси.
Там де є кришні котельні я так розумію проблем не має бути.
Чи я помиляюсь ?

Все правильно
Як все повернулось?
Тепер багатоповерхівки, де власна котельня кращі за хрущі
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 19:26

  pesikot написав:
  барабашов написав:Алчёвск случился 20 лет назад и при экстремальных морозах
Минус 40 в наших широтах бывает раз в жизни

-20 тогда, это экстремально ?
  барабашов написав:Как и плюс 40 в Мурманске

Вот чего ты Мурманск вспомнил ?

какой мурманск?
В Алчёвске тогда было -42
В Днепре -31 и в области под 33
В Чернигове понятно -20
Это ж в Крыму около Ялты город.
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 19:31

  барабашов написав:
  pesikot написав:
  барабашов написав:Алчёвск случился 20 лет назад и при экстремальных морозах
Минус 40 в наших широтах бывает раз в жизни

-20 тогда, это экстремально ?
  барабашов написав:Как и плюс 40 в Мурманске

Вот чего ты Мурманск вспомнил ?

какой мурманск?
В Алчёвске тогда было -42
В Днепре -31 и в области под 33
В Чернигове понятно -20
Это ж в Крыму около Ялты город.

ага в Испании там вообще другой климат , зачем деффочек .губастых.отвлекать
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 19:51

  барабашов написав:
  pesikot написав:
  барабашов написав:Алчёвск случился 20 лет назад и при экстремальных морозах
Минус 40 в наших широтах бывает раз в жизни

-20 тогда, это экстремально ?
  барабашов написав:Как и плюс 40 в Мурманске

Вот чего ты Мурманск вспомнил ?

какой мурманск?
В Алчёвске тогда было -42

-20 тогда было в Алчевске

Мурманск вспомнил именно ты

Шуба, принимай лекарства для снижения сахара, а то уже скоро диабетическую кому получишь )
В Турции лечение дорогое
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 20:39

  UA написав:
  Бетон написав:Более 40% жилых домов Киева и часть Обуховского района остались без света и тепла, — вице-премьер Кулеба.

За перемогу
Все буде Україна

В новинах інформації обмаль.
ТГ канали, як завжди розганяють без конкретики
Цеж вода в радіаторах опалення може замерзнути
Зливати треба
В новобудовах, де горизонтальна система фіг централізовано зільеш


Может имеет смысл все-таки переходить на какие-то другие схемы отопления?
В НЙ нет ЦО, в каждый дом сам решает как ему обогреваться и нагревать воду - ойл, газ, ЭЭ или хитпамп.
В одном моем киевском доме отопление на пеллетах, то что было минусом когда-то стало плюсом сейчас.
Чтобы не замерзало - паровое отопление. Не замерзнет. Но это имеет смысл только не при ЦО.
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 21:07

  Bobua написав:
  anduzenko написав:краткосрочный депозит без права досрочного снятия параноикам в помощь


Думаєте поможе? 🤔

Бачив колись давно амер.фільм.
У ньому якась пара відморожених фітнес-тренерів і один чорний нотар чомусь вирішили грабонути мільйонера. Амерського мільйонера... І ще й машиною його переїхали... 🤦
Здається, навіть і нерухомість на себе переписували! 😨

І він потім у лікарні намагався достукатись до ФБР, що то його майно...
І якось дуже довго намагався.
І погано виходило, бо він, мабуть, і до того був не надто стриманий та ввічливий до всякого там немільйонерного персоналу...
Цікаво як було би з нашою поліцією чи дбр? 🤔

А грабіжники доволі довгий час з награбованим жили у Штатах і навіть зовсім не ховаючись...

Тому взагалі неясно як короткострокові депо могли би врятувати ситуацію у такому випадку, якби ті падли і паролі від інет-банку вибили би...
Тоді вже краще багаторічні депо.
І ніяких онлайнових овдп, бо всюди є дострок.продаж...
І ніяких акцій...
І ніяких нерухомостей...


Насчет депо в Штатах могу прокомментировать на примере банка Чейз (ДжиПИ Морган ЧЕйхз - самый огромный банк США).
Открыть депо онлайн - 5 минут времени.
Закрыть или продлить депо по окончании - только лично в отделении банка, где надо пройти индентификацию предъявив стейт фотоайди и банковскую карту этого банка - кредитку или дебитку без разницы.
Причем даже если это делает твой персональный менеджер (тут слово менеджер не применяется, говорят - банкер), то протокол будет соблюден - банкер обязан сфоткать айди в момент визита и это будет сохранено системой.
После входа в систему, и идентификации, после отправления запроса на закрытие или продление депозита, на телефон клиента будет прислан код, который он должен собщить банкеру и тогда действие с депо будет разрешено.
И это все в разрешенный день после истечения депо.
Подозреваю, что в случае досрочного снятия, проверки будут еще существенней.
Ну и есть дневные лимиты на переводы.
Например, даже своими счетами, которые залинкены в банке, мало того что дневной лимит на перевод 100куе так еще и деньги эти идут с неделю.
После появления их на счете банка получателя, они засвечиваются в пендинге, но что-то с ними сделать можно только на следующий день.
Мне звонила моя банкер, поздравить с праздниками, на вопрос - почему такой лимит на перевод и почему я неделю ждал своих денег? Говорит - патамушабезопасность. Не знаю как безопасность может оправдать неделю в пути, но потенциальным вымогателям это реально затруднит "работу".
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 21:11

  Investor_K написав:
  Bobua написав:
  anduzenko написав:краткосрочный депозит без права досрочного снятия параноикам в помощь


Думаєте поможе? 🤔

Бачив колись давно амер.фільм.
У ньому якась пара відморожених фітнес-тренерів і один чорний нотар чомусь вирішили грабонути мільйонера. Амерського мільйонера... І ще й машиною його переїхали... 🤦
Здається, навіть і нерухомість на себе переписували! 😨

І він потім у лікарні намагався достукатись до ФБР, що то його майно...
І якось дуже довго намагався.
І погано виходило, бо він, мабуть, і до того був не надто стриманий та ввічливий до всякого там немільйонерного персоналу...
Цікаво як було би з нашою поліцією чи дбр? 🤔

А грабіжники доволі довгий час з награбованим жили у Штатах і навіть зовсім не ховаючись...

Тому взагалі неясно як короткострокові депо могли би врятувати ситуацію у такому випадку, якби ті падли і паролі від інет-банку вибили би...
Тоді вже краще багаторічні депо.
І ніяких онлайнових овдп, бо всюди є дострок.продаж...
І ніяких акцій...
І ніяких нерухомостей...

Депо мають бути без права дострокового повернення. У мене усі такі.


В США можно депо снять досрочно, но со штрафами.
Не в курсе какими, я свои депо всегда закрывал/продлевал после/в мачурити дей.
Вроде, теряются все начисленные %%. Но не гарантирую.
