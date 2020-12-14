|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Суб 27 гру, 2025 18:43
[quote="5919044:барабашов"]Алчёвск случился 20 лет назад и при экстремальных морозах
Минус 40 в наших широтах бывает раз в жизни
Как и плюс 40 в Мурманске[/quote]
и ? хана хате
-
Додано: Суб 27 гру, 2025 18:56
барабашов написав:
Алчёвск случился 20 лет назад и при экстремальных морозах
Минус 40 в наших широтах бывает раз в жизни
-20 тогда, это экстремально ?
барабашов написав:
Как и плюс 40 в Мурманске
Вот чего ты Мурманск вспомнил ?
Додано: Суб 27 гру, 2025 19:03
pesikot написав: барабашов написав:
Алчёвск случился 20 лет назад и при экстремальных морозах
Минус 40 в наших широтах бывает раз в жизни
-20 тогда, это экстремально ?
барабашов написав:
Как и плюс 40 в Мурманске
Вот чего ты Мурманск вспомнил ?
Мончегорск ,военный аэродром, у меня там жил друг , для них ностальгия а нас бомбят их отцы , нет , они
Додано: Суб 27 гру, 2025 19:16
Хомякоид написав: Бетон написав:
Более 40% жилых домов Киева и часть Обуховского района остались без света и тепла, — вице-премьер Кулеба.
За перемогу
Все буде Україна
Тепло вимикають там де є теплотраси.
Там де є кришні котельні я так розумію проблем не має бути.
Чи я помиляюсь ?
Все правильно
Як все повернулось?
Тепер багатоповерхівки, де власна котельня кращі за хрущі
Додано: Суб 27 гру, 2025 19:26
pesikot написав: барабашов написав:
Алчёвск случился 20 лет назад и при экстремальных морозах
Минус 40 в наших широтах бывает раз в жизни
-20 тогда, это экстремально ?
барабашов написав:
Как и плюс 40 в Мурманске
Вот чего ты Мурманск вспомнил ?
какой мурманск?
В Алчёвске тогда было -42
В Днепре -31 и в области под 33
В Чернигове понятно -20
Это ж в Крыму около Ялты город.
Додано: Суб 27 гру, 2025 19:31
барабашов написав: pesikot написав: барабашов написав:
Алчёвск случился 20 лет назад и при экстремальных морозах
Минус 40 в наших широтах бывает раз в жизни
-20 тогда, это экстремально ?
барабашов написав:
Как и плюс 40 в Мурманске
Вот чего ты Мурманск вспомнил ?
какой мурманск?
В Алчёвске тогда было -42
В Днепре -31 и в области под 33
В Чернигове понятно -20
Это ж в Крыму около Ялты город.
ага в Испании там вообще другой климат , зачем деффочек .губастых.отвлекать
Додано: Суб 27 гру, 2025 19:51
барабашов написав: pesikot написав: барабашов написав:
Алчёвск случился 20 лет назад и при экстремальных морозах
Минус 40 в наших широтах бывает раз в жизни
-20 тогда, это экстремально ?
барабашов написав:
Как и плюс 40 в Мурманске
Вот чего ты Мурманск вспомнил ?
какой мурманск?
В Алчёвске тогда было -42
-20 тогда было в Алчевске
Мурманск вспомнил именно ты
Шуба, принимай лекарства для снижения сахара, а то уже скоро диабетическую кому получишь )
В Турции лечение дорогое
Додано: Суб 27 гру, 2025 20:39
UA написав: Бетон написав:
Более 40% жилых домов Киева и часть Обуховского района остались без света и тепла, — вице-премьер Кулеба.
За перемогу
Все буде Україна
В новинах інформації обмаль.
ТГ канали, як завжди розганяють без конкретики
Цеж вода в радіаторах опалення може замерзнути
Зливати треба
В новобудовах, де горизонтальна система фіг централізовано зільеш
Может имеет смысл все-таки переходить на какие-то другие схемы отопления?
В НЙ нет ЦО, в каждый дом сам решает как ему обогреваться и нагревать воду - ойл, газ, ЭЭ или хитпамп.
В одном моем киевском доме отопление на пеллетах, то что было минусом когда-то стало плюсом сейчас.
Чтобы не замерзало - паровое отопление. Не замерзнет. Но это имеет смысл только не при ЦО.
Додано: Суб 27 гру, 2025 21:07
Bobua написав: anduzenko написав:
краткосрочный депозит без права досрочного снятия параноикам в помощь
Думаєте поможе? 🤔
Бачив колись давно амер.фільм.
У ньому якась пара відморожених фітнес-тренерів і один чорний нотар чомусь вирішили грабонути мільйонера. Амерського мільйонера... І ще й машиною його переїхали... 🤦
Здається, навіть і нерухомість на себе переписували! 😨
І він потім у лікарні намагався достукатись до ФБР, що то його майно...
І якось дуже довго намагався.
І погано виходило, бо він, мабуть, і до того був не надто стриманий та ввічливий до всякого там немільйонерного персоналу...
Цікаво як було би з нашою поліцією чи дбр? 🤔
А грабіжники доволі довгий час з награбованим жили у Штатах і навіть зовсім не ховаючись...
Тому взагалі неясно як короткострокові депо могли би врятувати ситуацію у такому випадку, якби ті падли і паролі від інет-банку вибили би...
Тоді вже краще багаторічні депо.
І ніяких онлайнових овдп, бо всюди є дострок.продаж...
І ніяких акцій...
І ніяких нерухомостей...
Насчет депо в Штатах могу прокомментировать на примере банка Чейз (ДжиПИ Морган ЧЕйхз - самый огромный банк США).
Открыть депо онлайн - 5 минут времени.
Закрыть или продлить депо по окончании - только лично в отделении банка, где надо пройти индентификацию предъявив стейт фотоайди и банковскую карту этого банка - кредитку или дебитку без разницы.
Причем даже если это делает твой персональный менеджер (тут слово менеджер не применяется, говорят - банкер), то протокол будет соблюден - банкер обязан сфоткать айди в момент визита и это будет сохранено системой.
После входа в систему, и идентификации, после отправления запроса на закрытие или продление депозита, на телефон клиента будет прислан код, который он должен собщить банкеру и тогда действие с депо будет разрешено.
И это все в разрешенный день после истечения депо.
Подозреваю, что в случае досрочного снятия, проверки будут еще существенней.
Ну и есть дневные лимиты на переводы.
Например, даже своими счетами, которые залинкены в банке, мало того что дневной лимит на перевод 100куе так еще и деньги эти идут с неделю.
После появления их на счете банка получателя, они засвечиваются в пендинге, но что-то с ними сделать можно только на следующий день.
Мне звонила моя банкер, поздравить с праздниками, на вопрос - почему такой лимит на перевод и почему я неделю ждал своих денег? Говорит - патамушабезопасность. Не знаю как безопасность может оправдать неделю в пути, но потенциальным вымогателям это реально затруднит "работу".
Додано: Суб 27 гру, 2025 21:11
Investor_K написав: Bobua написав: anduzenko написав:
краткосрочный депозит без права досрочного снятия параноикам в помощь
Думаєте поможе? 🤔
Бачив колись давно амер.фільм.
У ньому якась пара відморожених фітнес-тренерів і один чорний нотар чомусь вирішили грабонути мільйонера. Амерського мільйонера... І ще й машиною його переїхали... 🤦
Здається, навіть і нерухомість на себе переписували! 😨
І він потім у лікарні намагався достукатись до ФБР, що то його майно...
І якось дуже довго намагався.
І погано виходило, бо він, мабуть, і до того був не надто стриманий та ввічливий до всякого там немільйонерного персоналу...
Цікаво як було би з нашою поліцією чи дбр? 🤔
А грабіжники доволі довгий час з награбованим жили у Штатах і навіть зовсім не ховаючись...
Тому взагалі неясно як короткострокові депо могли би врятувати ситуацію у такому випадку, якби ті падли і паролі від інет-банку вибили би...
Тоді вже краще багаторічні депо.
І ніяких онлайнових овдп, бо всюди є дострок.продаж...
І ніяких акцій...
І ніяких нерухомостей...
Депо мають бути без права дострокового повернення. У мене усі такі.
В США можно депо снять досрочно, но со штрафами.
Не в курсе какими, я свои депо всегда закрывал/продлевал после/в мачурити дей.
Вроде, теряются все начисленные %%. Но не гарантирую.
