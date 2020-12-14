RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12662126631266412665
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 10:54

  rjkz написав:
  anduzenko написав:
  rjkz написав:Причем тут свободный рынок свободным американцам?
Просто рентконтрол есть только в демштатах типа НЙ и Калихворнии.
Чистый популизм для своего электората.
И рентконтрол и рентстайбалайзд - это не социалка.
Социалка - это секшн эйт или по народному 8-я программа.
8-я программа может быть в любом билдинге и даже частном доме (теоретически), если будут выполнены требования 8-й программы, в том числе цена.
Еще социалка - это праджекты, то есть, субсидированные дома, где за смешную плату люди снимают жилье.
Под рентконтрол и рентстайбалайзд, это не одно и то-же, подпадают дома, построенные (ЕМНИП) до 1992 года и если одному лендлорду принадлежит более одного юнита, который он сдает в рент. Это примерно и из ЮТуба, поэтому если инфа несколько отличается, то мопед не мой.
Но не рентконтрол ни рентстайбалайзд не являются социалкой.
Это ограничения частных лендлордов в поднятии цены, то есть, не рыночный механизм, но он экономит нервы теннантам. Потому как в домах без этих ограничений лендлорды порой и поднимают рент довольно радикально, а переезд в НЙ - занятие хлопотное.
Ну и я рентую по очень интересной как на сейчас цене, но она вполне рыночная.
Допускаю, что лендлорд сдал-бы и на %%20 выше. Но это явно не тянет на социалку :lol: .
У меня знакомые снимают примерно на 30% ниже чем у меня, но и они не на социалке.
Просто повезло, но это намного ниже рынка.

У нас с вами разные определения рыночной цены.
Дефицит, который надо выхватывать в момент появления? Ничего не напоминает?


Дефицит, который надо выхватывать - это про социализм.
Но это не про социализм.
Это про превыщение спроса над предложением.
Рынок лендлорда.
Что и не удивительно для города, в который стремятся попасть миллионы, десятки миллионов людей со всего мира.
Но городские власти по (возможно) политическим мотивам ввели законодательное регулирование для старой застройки. Почему? Это вопрос не ко мне.Я могу только гадать.
Например, для того, чтобы был стимул сносить старое и строить новое. Это так, предположение. Пальцем в небо.


Вывод такой: если по первому звонку от знающего человечка надо бежать с работы, ломая ноги, чтобы опередить других и выхватить - у них это дефицит, социализм и совок. А у нас это называется - рыночная цена и рынок лендлорда.
Вопросов более не имею.
anduzenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 323
З нами з: 18.10.17
Подякував: 53 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 11:22

  Faceless написав:
Vadim_ написав:
  rjkz написав:Что есть такое Блюзмобиль?


форум любителей автозвука , где это выражение(про мапед) впервые услышал и больше нигде не встречал
"Мопєд нє мой, я только размєстіл обʼяву"?
Здається цьому виразу більше, ніж Миколі років

незнаю , но это на истоках интернета, 1986, мабуть


встретился с товарищем дества где то в 1986 в селе, на каникулах, и он подарил мне западный журнал,какая полиграфия :shock: я до сих пор в шоке,сейчас так не печатают , там было про оптоволокно , ОПТИКУ!!!!! жалею шо не знаю куда дел :( , была выставка США в Магнитогорске или Челябинске
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4285
З нами з: 23.05.14
Подякував: 634 раз.
Подякували: 515 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12662126631266412665
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25354 17407414
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 00:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6840391
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 86249
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10458)
01.01.2026 10:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.