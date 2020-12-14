rjkz написав:anduzenko написав:rjkz написав:Причем тут свободный рынок свободным американцам?
Просто рентконтрол есть только в демштатах типа НЙ и Калихворнии.
Чистый популизм для своего электората.
И рентконтрол и рентстайбалайзд - это не социалка.
Социалка - это секшн эйт или по народному 8-я программа.
8-я программа может быть в любом билдинге и даже частном доме (теоретически), если будут выполнены требования 8-й программы, в том числе цена.
Еще социалка - это праджекты, то есть, субсидированные дома, где за смешную плату люди снимают жилье.
Под рентконтрол и рентстайбалайзд, это не одно и то-же, подпадают дома, построенные (ЕМНИП) до 1992 года и если одному лендлорду принадлежит более одного юнита, который он сдает в рент. Это примерно и из ЮТуба, поэтому если инфа несколько отличается, то мопед не мой.
Но не рентконтрол ни рентстайбалайзд не являются социалкой.
Это ограничения частных лендлордов в поднятии цены, то есть, не рыночный механизм, но он экономит нервы теннантам. Потому как в домах без этих ограничений лендлорды порой и поднимают рент довольно радикально, а переезд в НЙ - занятие хлопотное.
Ну и я рентую по очень интересной как на сейчас цене, но она вполне рыночная.
Допускаю, что лендлорд сдал-бы и на %%20 выше. Но это явно не тянет на социалку .
У меня знакомые снимают примерно на 30% ниже чем у меня, но и они не на социалке.
Просто повезло, но это намного ниже рынка.
У нас с вами разные определения рыночной цены.
Дефицит, который надо выхватывать в момент появления? Ничего не напоминает?
Дефицит, который надо выхватывать - это про социализм.
Но это не про социализм.
Это про превыщение спроса над предложением.
Рынок лендлорда.
Что и не удивительно для города, в который стремятся попасть миллионы, десятки миллионов людей со всего мира.
Но городские власти по (возможно) политическим мотивам ввели законодательное регулирование для старой застройки. Почему? Это вопрос не ко мне.Я могу только гадать.
Например, для того, чтобы был стимул сносить старое и строить новое. Это так, предположение. Пальцем в небо.
Вывод такой: если по первому звонку от знающего человечка надо бежать с работы, ломая ноги, чтобы опередить других и выхватить - у них это дефицит, социализм и совок. А у нас это называется - рыночная цена и рынок лендлорда.
Вопросов более не имею.