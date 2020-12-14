|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 січ, 2026 16:25
Investor_K написав: flyman написав:
Оналітег всія Україна вангує мінімум х2
А він вже купив?
Звідки відосіки викладає?
Да ріст на носі, треба брати на всю каклєту
Хомякоид
Додано: Сер 07 січ, 2026 18:07
Так Бетон же говорит шо брать и под ремонт то нечего, не то что с готовым ремонтом с плинтусАии и шторами от Эйра.
Все прохавали цимус и хотят тупо денег
Ну не в Запоре ж на Космосе и с Харькове на Салтовке прелести скупать?
барабашов
Додано: Сер 07 січ, 2026 21:09
барабашов написав:
Так Бетон же говорит шо брать и под ремонт то нечего, не то что с готовым ремонтом с плинтусАии и шторами от Эйра.
Все прохавали цимус и хотят тупо денег
Ну не в Запоре ж на Космосе и с Харькове на Салтовке прелести скупать?
А почему не Харьков?
Investor_K
Додано: Чет 08 січ, 2026 02:12
Наверно шоб потом коммуналку рублями как в Симфере и Ялте не платить.
Шутка.
Сами решайте где скупать и по каким ценам.
барабашов
Додано: Чет 08 січ, 2026 09:10
Олежан написав: Frant написав: Олежан написав:
доставщиками пиці чи уберистами?
Ким завгодно і куди завгодно, аби був мир і електроенергія. І якесь осмислене керівництво державою, а не нікчемні примітивні популісти, напівграмотні клоуни-дерибанщики, які вміють лише пройопувати території, атомні станції, населення.
у тебе нема в будинку електрики?)
У всієї України - немає періодично електрики.
Ви цього не знали?
Українська псевдоеліта - абсолютно відірвана від життя і живе собі десь там, у хмарах, в маєтках за 4-метровими парканами.
Приземлення буде надзвичайно тяжким
Frant
