Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 16:25

  Investor_K написав:
  flyman написав:Оналітег всія Україна вангує мінімум х2

А він вже купив?
Звідки відосіки викладає?


Да ріст на носі, треба брати на всю каклєту :D
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 18:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Так Бетон же говорит шо брать и под ремонт то нечего, не то что с готовым ремонтом с плинтусАии и шторами от Эйра.
Все прохавали цимус и хотят тупо денег
Ну не в Запоре ж на Космосе и с Харькове на Салтовке прелести скупать?
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 21:09

  барабашов написав:Так Бетон же говорит шо брать и под ремонт то нечего, не то что с готовым ремонтом с плинтусАии и шторами от Эйра.
Все прохавали цимус и хотят тупо денег
Ну не в Запоре ж на Космосе и с Харькове на Салтовке прелести скупать?

А почему не Харьков?
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 02:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Наверно шоб потом коммуналку рублями как в Симфере и Ялте не платить.
Шутка.
Сами решайте где скупать и по каким ценам.
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 09:10

  Олежан написав:
  Frant написав:
  Олежан написав:доставщиками пиці чи уберистами?

Ким завгодно і куди завгодно, аби був мир і електроенергія. І якесь осмислене керівництво державою, а не нікчемні примітивні популісти, напівграмотні клоуни-дерибанщики, які вміють лише пройопувати території, атомні станції, населення.

у тебе нема в будинку електрики?)

У всієї України - немає періодично електрики.
Ви цього не знали?
Українська псевдоеліта - абсолютно відірвана від життя і живе собі десь там, у хмарах, в маєтках за 4-метровими парканами.
Приземлення буде надзвичайно тяжким :mrgreen:
