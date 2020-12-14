RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12670126711267212673
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 20:55

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

dr_bastm написав:
  kingkongovets написав:давно звернув увагу, що більше всього гонять на Кличка та розповсюджують оці тупорилі меми про нього саме понаїхи та іногородні, які або не мають уявлення про реальний стан речей в місті, або не знають як Київ виглядав до нього

Корінний киянин.
За 12 років Кличко попідмітав вулиці і поклав десь бруківку, вау. Ті реконструкції, це все копійчана фігня. Єдине, що хороше, це те що прибрали хаотичну торгівлю і то не всю. Пів Києва стіни 25 поверхів, інша частина - 25 поверхів але недобудовані. 0 нових станцій метро. Нові комунальні школи і садочки відсутні. Звичайний поганий мер, який собі підняв бабла і щось кинув на фасад.
ти ж сам не киянин?
то не неси маячні, не ганьбись ще дужче, тут і так усім давно зрозуміло що ти примітивний, неосвічений і малоінформований довбень без жодної власної думки, повторюючий брехливі наративи зеленої команди

ще одне підтвердження тези, яку я висловив вище
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12094
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2766 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 21:09

  fox767676 написав:
Господар Вельзевула написав:Вложение в киевскую недвижимость считаю очень надежным вложением, война лишь изначально покачнула цены вниз,теперь вижу невероятную стабильность и даже рост.
В творящемся адском звиздеце как-то ракеты, шахеды, отсутствие света, воды,тепла, слив теплоносителя с труб, бусификации- актив не падает до ноля, как положено,а растет.
Народ адаптировался к военным реалиям и голосует долларом в пользу КРЖН.
Вижу лишь две непонятных переменных впереди, хоть возможно и далеких.
1- обвал гривны то того уровня где ей место
2-открытие границ для мужчин-ухилянтов.
Как отреагирует рынок на эти две вводные?
Имхо, на вторую-никак, те кто не мог выехать те и квартиры не покупали, а вот курс гривны эдак 1 к 200 может пообрушить, по крайней мере при скачке с 12 до 27 цены падали.
Ваш же земляк бетон писал, что резиденты ЯГ жлут нормализации чтобы продать квартиры и нормально, по свифту, отправить выручку за кордон. Это я свои хрущи могу лимитами процедить за полгода- год, а вот в хай сегменте надо основательней решения

Спасибо, что упомянули с маленькой буквы.
Советское и довольно странное понятие "земляк" говорит лишь о месте роддома на карте.
Территория рождения для меня не имеет значения. Я выбираю место, где мне комфортно жить — и завтра это вполне может быть другая страна.

Господар, в недвиге, как в хорошей шутке, главное - нужный момент
Востаннє редагувалось Бетон в Суб 10 січ, 2026 21:11, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5894
З нами з: 17.12.22
Подякував: 213 раз.
Подякували: 481 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 21:29

  Прохожий написав:
  Бетон написав:
  kingkongovets написав:Зображення

дійсно бридко і огидно

[b][b][b]Мне интересно увидеть петрова и разных борзых блогеров и блогерш в реальной встрече с Кличко. Как они будут ссаться себе в штанишки[/b][/b][/b]

думаю что хомяк бы ещё и жидко обделался мгновенно


Думаю первій-последний есть неудачник, так как постоянно переходит на личности.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2749
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3150 раз.
Подякували: 459 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 21:45

  Бетон написав:Господар, в недвиге, как в хорошей шутке, главное - нужный момент


Да, Бетон, согласен.
И не только в недвиге,следует заметить..
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1139
З нами з: 11.09.24
Подякував: 9 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12670126711267212673
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: dr_bastm і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25354 17426879
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 00:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6854608
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 86903
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10520)
10.01.2026 21:55
Sense Bank (15386)
10.01.2026 21:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.