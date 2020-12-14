RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12671126721267312674
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 00:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:Спасибо, что упомянули с маленькой буквы.


В этот раз точно не хотел обидеть, просто не подумал что никнейм так много значит для Вас
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5063
З нами з: 13.06.20
Подякував: 424 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 02:05

  kingkongovets написав:а список його досягнень погугли сам, мене давно задовбало відповідати на це тупе питання, можеш почати з кількості відремонтованих і відбудованих під час його каденціі заново мостів і мостових переходів, заразом погугли скільки в цьому плані зробили його попередники, коли дізнаєшся - розкажу що гуглити далі

Це ти погугли, що поганого було, або не зробленого. А можеш навіть не гуглити. Ти вже сам відповів, "відремонтованих і відбудованих", найкращі мери це будували з нуля, як і дороги, школи, садочки, гігантські тепло, водо, енерго мережі, мости через Дніпро, лінії метро і громадського транспорту.
Вот корисна порада - посидь тихо на лавочці в підметеному парку, для тебе лавочка, це офігіти які досягнення багатомільйонного міста. Але покакай дома, бо громадських туалетів немає.
dr_bastm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 90
З нами з: 05.01.23
Подякував: 8 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 02:24

  dr_bastm написав:
  kingkongovets написав:а список його досягнень погугли сам, мене давно задовбало відповідати на це тупе питання, можеш почати з кількості відремонтованих і відбудованих під час його каденціі заново мостів і мостових переходів, заразом погугли скільки в цьому плані зробили його попередники, коли дізнаєшся - розкажу що гуглити далі

Це ти погугли, що поганого було, або не зробленого. А можеш навіть не гуглити. Ти вже сам відповів, "відремонтованих і відбудованих", найкращі мери це будували з нуля, як і дороги, школи, садочки, гігантські тепло, водо, енерго мережі, мости через Дніпро, лінії метро і громадського транспорту.
Вот корисна порада - посидь тихо на лавочці в підметеному парку, для тебе лавочка, це офігіти які досягнення багатомільйонного міста. Але покакай дома, бо громадських туалетів немає.

г***, розкажи - які мери щось робили для Києва?)
Можеш не відповідати - я і так поняв що ти генетичне сміття із понаєхавших)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1600
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 02:46

3 - лібералізація НБУ

  Господар Вельзевула написав:Вложение в киевскую недвижимость считаю очень надежным вложением, война лишь изначально покачнула цены вниз,теперь вижу невероятную стабильность и даже рост.
В творящемся адском звиздеце как-то ракеты, шахеды, отсутствие света, воды,тепла, слив теплоносителя с труб, бусификации- актив не падает до ноля, как положено,а растет.
Народ адаптировался к военным реалиям и голосует долларом в пользу КРЖН.
Вижу лишь две непонятных переменных впереди, хоть возможно и далеких.
1- обвал гривны то того уровня где ей место
2-открытие границ для мужчин-ухилянтов.
Как отреагирует рынок на эти две вводные?
Имхо, на вторую-никак, те кто не мог выехать те и квартиры не покупали, а вот курс гривны эдак 1 к 200 может пообрушить, по крайней мере при скачке с 12 до 27 цены падали.

3 - лібералізація НБУ із зняттям ліміту в еквіваленті 100К грн та дозвліл SWIFT на трансграничні перекази
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42057
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1624 раз.
Подякували: 2872 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 02:51

Мабуть, не знав.

  Господар Вельзевула написав:
  Frant написав:Йому нічого більше сказати на захист Кличка


Следует заметить,пан Франт,что Кличко лучше своей предсказуемостью, он физиологически не способен так вдохновенно врать, как миньоны зеленого кодла, что делает его куда меньшим злом.
И правильно он пишет-валите нахрен с Киева, мы ничего сделать не сможем.
А что можно сделать когда кацапы насыпают,как с ведра? Только рассредоточится по норам с источниками индивидуального обогрева и криницями.
Это честно,по крайней мере.

Чомусь до 24.02.22 не було чутно від нього закликів. Мабуть, не знав.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42057
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1624 раз.
Подякували: 2872 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 03:09

  flyman написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Frant написав:Йому нічого більше сказати на захист Кличка


Следует заметить,пан Франт,что Кличко лучше своей предсказуемостью, он физиологически не способен так вдохновенно врать, как миньоны зеленого кодла, что делает его куда меньшим злом.
И правильно он пишет-валите нахрен с Киева, мы ничего сделать не сможем.
А что можно сделать когда кацапы насыпают,как с ведра? Только рассредоточится по норам с источниками индивидуального обогрева и криницями.
Это честно,по крайней мере.

Чомусь до 24.02.22 не було чутно від нього закликів. Мабуть, не знав.

Закликів до чого, бомж?)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1600
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 03:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бомжі - вам було х... жити при всіх мерах - знайдіть роботу або якусь мусореу - що ви робите в цій нілці?)
Ваше життєве завдання - просто здохнути не залишивши генетичного сміття після себе - вот і вьо)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1600
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12671126721267312674
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25354 17427145
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 00:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6854761
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 86959
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron