Нед 11 січ, 2026 12:59

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хомякоид написав:Дякую, пане Мер. А в нас в частині будинка є опалення, а в другий- немає. Вже другий день намагаємося телефонувати у всі служби, по всім номерам. Реакції ніякої. Футболять. Правда, сказали, що світла немає, то й насос не працює. Але ж в частині дома є. В квартирах вже 7 градусів.

Це з Фейсбуку. Що далі цим людям робити ? Температура падає щогодини.
тебе це яким боком стосується, гастрік?

зи: в будинку моїх батькіа на Лісовому аж три лініі е/е, хоча група одна й та ж сама, а от світло дають почергово, комусь везе більше, комусь менше, але тупоголові щиро ваажають що їхня е/е дістається комусь іншому і треба до когось терміново звертатись і «щось» робити, правда невідомо що саме

і це на четвертому році війни

реально природній відбір у дії
Нед 11 січ, 2026 12:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?


вул. Виговського, 44
ЖК «Варшавський плюс»
Подільський район
1 кімната | 44 м² | 19-й поверх
Купували за 85 000$ (1 рік тому)
Здали за 28 000 грн/міс


Припускаю що там ще щось доробили за цей рік і вона зараз коштує 100+ , бо зі звичайної однухи за 85 вичавити 28 к грн оренди непросто..
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:

вул. Виговського, 44
ЖК «Варшавський плюс»
Подільський район
1 кімната | 44 м² | 19-й поверх
Купували за 85 000$ (1 рік тому)
Здали за 28 000 грн/міс


Припускаю що там ще щось доробили за цей рік і вона зараз коштує 100+ , бо зі звичайної однухи за 85 вичавити 28 к грн оренди непросто..
а прибуткова оренда - це взагалі дуже і дуже непросто, тому й так мало людей, які на цьому дійсно заробляють, а не «рятують капітал від інфляціі», 28к за новобуд з більш менш інстаграмним ремонтом - це абсолютно нормально, навіть в такій перді як Виноградар

в області такі ж ціни і це нікого не дивує, про ціни квартир з аналогічним наповненням в центрі взагалі мовчу

а от трьоха 126 метрів на Чорновола за 30к - це реальна ржака
