Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 12:59

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хомякоид написав:Дякую, пане Мер. А в нас в частині будинка є опалення, а в другий- немає. Вже другий день намагаємося телефонувати у всі служби, по всім номерам. Реакції ніякої. Футболять. Правда, сказали, що світла немає, то й насос не працює. Але ж в частині дома є. В квартирах вже 7 градусів.

Це з Фейсбуку. Що далі цим людям робити ? Температура падає щогодини.
тебе це яким боком стосується, гастрік?

зи: в будинку моїх батькіа на Лісовому аж три лініі е/е, хоча група одна й та ж сама, а от світло дають почергово, комусь везе більше, комусь менше, але тупоголові щиро ваажають що їхня е/е дістається комусь іншому і треба до когось терміново звертатись і «щось» робити, правда невідомо що саме

і це на четвертому році війни

реально природній відбір у дії
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 12:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?


вул. Виговського, 44
ЖК «Варшавський плюс»
Подільський район
1 кімната | 44 м² | 19-й поверх
Купували за 85 000$ (1 рік тому)
Здали за 28 000 грн/міс


Припускаю що там ще щось доробили за цей рік і вона зараз коштує 100+ , бо зі звичайної однухи за 85 вичавити 28 к грн оренди непросто..
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 13:10

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:

вул. Виговського, 44
ЖК «Варшавський плюс»
Подільський район
1 кімната | 44 м² | 19-й поверх
Купували за 85 000$ (1 рік тому)
Здали за 28 000 грн/міс


Припускаю що там ще щось доробили за цей рік і вона зараз коштує 100+ , бо зі звичайної однухи за 85 вичавити 28 к грн оренди непросто..
а прибуткова оренда - це взагалі дуже і дуже непросто, тому й так мало людей, які на цьому дійсно заробляють, а не «рятують капітал від інфляціі», 28к за новобуд з більш менш інстаграмним ремонтом - це абсолютно нормально, навіть в такій перді як Виноградар

в області такі ж ціни і це нікого не дивує, про ціни квартир з аналогічним наповненням в центрі взагалі мовчу

а от трьоха 126 метрів на Чорновола за 30к - це реальна ржака
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 14:46

  Хомякоид написав:Чим менше поверховість тим комфортніше життя, в Європі це давно вже зрозуміли.

Это миф.
Малоэтажка — это не «комфорт», а растянутая плотность: больше расстояний, больше машин, меньше сервиса.
Ту же площадь просто размазывают по земле — и выдают это за заботу о людях.
Про Европу не надо рассказывать.
Сначала поживите там и попробуйте оплатить лифт, обслуживание и инфраструктуру в доме на 6–7 этажей, где квартир в разы меньше.

В ЯГ у меня 12 этажей. И ремонт лифта по 10 тысяч с квартиры.
Готовы платить такие бабки??
Счёт быстро отрезвляет.
Хотите малоэтажку — отлично.
Только тогда:
машина обязательна, сервисов минимум, спортзал и супермаркет чесать бог знает куда
Лестница вместо лифта — и вперёд, в комфорт.
Этажность не делает жизнь удобной.
Её делают плотность, экономика и инфраструктура.

Я в Варшаве 3 киллометра ехал (2022) пол часа. А за кофе чесать нужно киллометр, потому что умники строят в длину, а не в высоту. Людей нет
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 14:51

  Faceless написав:
kingkongovets написав:
Бетон написав:Он вообще единственный, у кого смелости хватает прямо сказать, как есть
я, до речі, досі так і не зміг зрозуміти що такого смішного в його виразі «міст втомився», або недоречного в пораді за можливості перечекати ці важки часи за межами Києва?

ті хто з цього ржуть або обурюються дороги перекривають як в Софборщазі бо в них світла нема, їм похєр і на війну і на розбомблені тец - видно теж брати по розуму нашого «корінного киянина»
Навіть термін є такий - втома металу

100%
Взагалі нормальний термін з сопромату
Втома мосту - зниження міцності під дією циклічних навантажень
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 14:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Vadim_ написав:
  kingkongovets написав:
dr_bastm написав:Думав писати чи ні, но уточнив, що з першої секунди киянин, а ти прочитати перші два слова не зміг.
Не знаю до чого тут зелені, но моя позиція, якщо що, що вони нічим не кращі. Свою позицію по Кличку аргументував, а ти просто перейшов на особистості, лол.


і хто ж так завзято лайкає цю жалюгідну маячню нашого «корінного киянина»?

а такі ж самі «корінні» - флай, вадім та звичайно ж хомякоід)

я ж кажу - не паліться так)

ви бот чі хто? де і коли , посилання?
ти шо, вже забув кому лайкав, алкаш?
збери раму і не ганьбись
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 15:10

  Бетон написав:
  Хомякоид написав:Чим менше поверховість тим комфортніше життя, в Європі це давно вже зрозуміли.

Это миф.
Малоэтажка — это не «комфорт», а растянутая плотность: больше расстояний, больше машин, меньше сервиса.
Ту же площадь просто размазывают по земле — и выдают это за заботу о людях.
Про Европу не надо рассказывать.
Сначала поживите там и попробуйте оплатить лифт, обслуживание и инфраструктуру в доме на 6–7 этажей, где квартир в разы меньше.

В ЯГ у меня 12 этажей. И ремонт лифта по 10 тысяч с квартиры.
Готовы платить такие бабки??
Счёт быстро отрезвляет.
Хотите малоэтажку — отлично.
Только тогда:
машина обязательна, сервисов минимум, спортзал и супермаркет чесать бог знает куда
Лестница вместо лифта — и вперёд, в комфорт.
Этажность не делает жизнь удобной.
Её делают плотность, экономика и инфраструктура.

Я в Варшаве 3 киллометра ехал (2022) пол часа. А за кофе чесать нужно киллометр, потому что умники строят в длину, а не в высоту. Людей нет

Частково погоджуюсь про розмазаність. Але про ліфт - такі собі аргументи. Наприклад київський Вікторі (біля вокзалу) як я памятаю мав 17 квартир на поверсі і 33 поверхи, 2 ліфта. Навантаження на один ліфт - 280 квартир. Я живу в стандартній польській 5-ти поверхівці, 7 квартир на поверх і 1 ліфт - на один ліфт - 35 квартир. І це ще я не кажу про відстані які проходить ліфт в 33-поверхівці, і навантаження для канату на 33 поверхи.
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 17:58

Про Київ і досягнення його управлінців, від корінного киянина Корчинського:

"Київ без тепла і світла: війна війною, але де поділися мільярди Кличка?

Київ — столиця країни з бюджетом близько 80–90 млрд грн на рік. Це приблизно 2 млрд доларів. Місто, яке мало б бути найбільш захищеним у плані енергетики, тепла й води. Але реальність — відключення, аварії, холодні батареї.

Так, росія обстрілює. Це факт.
Але є й інший факт: інші міста в тих самих умовах зробили більше.

Житомир без мільярдів — але з результатом

Житомир — не столиця і не найбагатше місто. Проте за роки війни там:
• запустили газові когенераційні установки (електрика + тепло),
• побудували ТЕЦ на біопаливі,
• встановили сонячні панелі,
• інвестували в енергоефективність (освітлення, водоканал),
• залучили USAID, ЄБРР, Світовий банк.

Результат: менше відключень, більше автономії, швидше відновлення.

А що Київ?

Київ роками мав власні гроші, не кредити й не гранти.
І тут виникають питання, які кияни ставлять дедалі частіше:
• Чому при такому бюджеті не створено розподілену генерацію в масштабах міста?
• Чому комунальні підприємства (їх понад 120) споживають мільярди, але не дають стійкого результату?
• Чому замість системних рішень — вічні “ремонти”, розв’язки, асфальт?

Піар замість системи

Мер Віталій Кличко регулярно публікує фото з допомогою фронту. Це важливо й потрібно.
Але експертні оцінки (які обговорюються в публічному просторі) припускають: на пряму підтримку війська могло піти близько 10% міського бюджету.

І тут постає ще одне запитання:
А де решта 90%?

Мільярди, які не гріють

Кияни бачать:
• гроші в непрозорих КП,
• постійні будівельні проєкти, де важко відстежити ефект,
• відсутність енергетичної стратегії, яка б реально зменшила залежність від централізованих мереж.

Ніхто не заперечує війну.
Але війна — не виправдання управлінській бездіяльності.

Головне питання

Якщо Житомир зміг без мільярдів,
чому Київ із мільярдами — ні?

Або:
• у столиці проблема не в грошах,
• а в пріоритетах, контролі та відповідальності.

Висновок

Київ сьогодні — це місто, де:
• фронту допомагають для фото,
• енергетику не реформували,
• комунальні структури проїдають бюджет,
• а киянам кажуть: “Терпіть, бо війна”.

Війна — це правда.
Але корупція й неефективність — це теж правда, від якої батареї теплішими не стають."
  BIGor написав:
  Бетон написав:
  Хомякоид написав:Чим менше поверховість тим комфортніше життя, в Європі це давно вже зрозуміли.

Это миф.
Малоэтажка — это не «комфорт», а растянутая плотность: больше расстояний, больше машин, меньше сервиса.
Ту же площадь просто размазывают по земле — и выдают это за заботу о людях.
Про Европу не надо рассказывать.
Сначала поживите там и попробуйте оплатить лифт, обслуживание и инфраструктуру в доме на 6–7 этажей, где квартир в разы меньше.

В ЯГ у меня 12 этажей. И ремонт лифта по 10 тысяч с квартиры.
Готовы платить такие бабки??
Счёт быстро отрезвляет.
Хотите малоэтажку — отлично.
Только тогда:
машина обязательна, сервисов минимум, спортзал и супермаркет чесать бог знает куда
Лестница вместо лифта — и вперёд, в комфорт.
Этажность не делает жизнь удобной.
Её делают плотность, экономика и инфраструктура.

Я в Варшаве 3 киллометра ехал (2022) пол часа. А за кофе чесать нужно киллометр, потому что умники строят в длину, а не в высоту. Людей нет

Частково погоджуюсь про розмазаність. Але про ліфт - такі собі аргументи. Наприклад київський Вікторі (біля вокзалу) як я памятаю мав 17 квартир на поверсі і 33 поверхи, 2 ліфта. Навантаження на один ліфт - 280 квартир. Я живу в стандартній польській 5-ти поверхівці, 7 квартир на поверх і 1 ліфт - на один ліфт - 35 квартир. І це ще я не кажу про відстані які проходить ліфт в 33-поверхівці, і навантаження для канату на 33 поверхи.

покупая квартиру в Виктори нужно включить голову
у меня есть квартира в 24х этажке, 115 квартир и ЧЕТЫРЕ лифта)
а вот если у вас сломается этот ОДИН то что?
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 19:17

  Бетон написав:
  Хомякоид написав:Чим менше поверховість тим комфортніше життя, в Європі це давно вже зрозуміли.

Это миф.
Малоэтажка — это не «комфорт», а растянутая плотность: больше расстояний, больше машин, меньше сервиса.
Ту же площадь просто размазывают по земле — и выдают это за заботу о людях.
Про Европу не надо рассказывать.
Сначала поживите там и попробуйте оплатить лифт, обслуживание и инфраструктуру в доме на 6–7 этажей, где квартир в разы меньше.

В ЯГ у меня 12 этажей. И ремонт лифта по 10 тысяч с квартиры.
Готовы платить такие бабки??
Счёт быстро отрезвляет.
Хотите малоэтажку — отлично.
Только тогда:
машина обязательна, сервисов минимум, спортзал и супермаркет чесать бог знает куда
Лестница вместо лифта — и вперёд, в комфорт.
Этажность не делает жизнь удобной.
Её делают плотность, экономика и инфраструктура.

Я в Варшаве 3 киллометра ехал (2022) пол часа. А за кофе чесать нужно киллометр, потому что умники строят в длину, а не в высоту. Людей нет


Нифига не согласен.
Видел документалку, на немецком кажеться, они сілалась на иследования научніе.
При прочих равніх, чем ниже застройка, тем ниже уровень криминалитета, тем лучше у людей самочуствие, ниже уровень шума что вляет на здоровье.
Я жил в Германии в 3, 5 и 9 етажке. В 9 єтажке біл лифт. Не заметил каких то там невероятніх платежей за комуналь.
Понял что нужен свой дом.
Да без машині в частном доме практически никак. Но в Германии кругом автобані.
Как правило 10-20 минут и ті на автобане а там хоть двести лети.

Если ситуация что 3 км. за 30 мин. ето для Германии екстрим. Может біть только если попасть на аварию.
Я езжу много и плотно по Германии. Здесь такого нет.
Последний раз 1.5 месяца в Берлине в командировке. Ездил спокойно. Не центр. Пригород. Район аеропорта.
