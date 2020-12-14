|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 11 січ, 2026 19:53
Frant написав:
Как ситуация с собственными баллистическими ракетами у самостийных казнокрадов? У миндичей, шуфричей и зеленских? Уже, или ещё?
Ведь ситуация предельно простая: либо ракеты, либо петлюровскмй вагончик с территорией. Я уверен, что самостийная Ылита выбрала именно вагончик с территорией, и давно.
Когда на Россию уезжаешь ? )
Или ты уже там ?
pesikot
Повідомлень: 13094
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
Профіль
Додано: Нед 11 січ, 2026 19:56
Frant написав:
Как ситуация с собственными баллистическими ракетами у самостийных казнокрадов? У миндичей, шуфричей и зеленских? Уже, или ещё?
Ведь ситуация предельно простая: либо ракеты, либо петлюровскмй вагончик с территорией. Я уверен, что самостийная Ылита выбрала именно вагончик с территорией, и давно.
fox767676
Повідомлень: 5067
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 424 раз.
- Подякували: 213 раз.
Профіль
Додано: Нед 11 січ, 2026 20:02
Бетон написав: Хомякоид написав:
Чим менше поверховість тим комфортніше життя, в Європі це давно вже зрозуміли.
Это миф.
Малоэтажка — это не «комфорт», а растянутая плотность: больше расстояний, больше машин, меньше сервиса.
Ту же площадь просто размазывают по земле — и выдают это за заботу о людях.
Про Европу не надо рассказывать.
Сначала поживите там и попробуйте оплатить лифт, обслуживание и инфраструктуру в доме на 6–7 этажей, где квартир в разы меньше.
В ЯГ у меня 12 этажей. И ремонт лифта по 10 тысяч с квартиры.
Готовы платить такие бабки??
Счёт быстро отрезвляет.
Хотите малоэтажку — отлично.
Только тогда:
машина обязательна, сервисов минимум, спортзал и супермаркет чесать бог знает куда
Лестница вместо лифта — и вперёд, в комфорт.
Этажность не делает жизнь удобной.
Её делают плотность, экономика и инфраструктура.
Я в Варшаве 3 киллометра ехал (2022) пол часа. А за кофе чесать нужно киллометр, потому что умники строят в длину, а не в высоту. Людей нет
8-14 оптимально для массовой застройки миллионика
такая этажность советских Хрещатика, Леси Украинки, Голосевского проспекта и современных КАН
fox767676
Повідомлень: 5067
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 424 раз.
- Подякували: 213 раз.
Профіль
Додано: Нед 11 січ, 2026 20:07
pesikot написав: Frant написав:
Как ситуация с собственными баллистическими ракетами у самостийных казнокрадов? У миндичей, шуфричей и зеленских? Уже, или ещё?
Ведь ситуация предельно простая: либо ракеты, либо петлюровскмй вагончик с территорией. Я уверен, что самостийная Ылита выбрала именно вагончик с территорией, и давно.
Когда на Россию уезжаешь ? )
Или ты уже там ?
При тех методах управления, которые используют крепкие бесхозяйственники уже 35 лет, нет смысла уезжать.
Песикот, ты уже купил билет в петлюровском вагончике?
Или думаешь зайцем прокатиться, за польский кордон?
Я нагадую, що пан зеленський з міндичем і шуфричем три місяці назад обіцяв, що кожну добу буде вироблятись декілька власних ракет "Фламінго". Де вони????
І де пан міндич, який розробляв ці ракети? Кіношник без інженерної освіти розробляє ракети, а дівки з торговими дипломами - міністри енергетики, будують захист ТЕЦ???!
Іпать, держава!
Frant
Повідомлень: 23299
З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1786 раз.
- Подякували: 2584 раз.
Профіль
