Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 15:19

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:тут ржали розумники з "піша доступність" ШРТ


а як тут не ржати, якщо в тебе «піша доступність» - це те, скільки людина здатна пройти за один раз пішки, та ще й по хєрпойми яким єбеням?)

піша доступність - це МАКСИМУМ кілометр по плоскачу з гарним покриттям, а не те що ти собі понавигадував)
kingkongovets
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 15:41

  Бетон написав:Трубы рвёт не в квартирах, а на вводе в подвале.
Подвал охлаждается за сутки. Тем более если есть продухи
Люди с обогревателями тут ни при чём

У будівлі Міненерго прорвало каналізацію у підвалі, – повідомляє нардеп
сигнал з небес?
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 15:53

  maniachello написав:
  Бетон написав:Трубы рвёт не в квартирах, а на вводе в подвале.
Подвал охлаждается за сутки. Тем более если есть продухи
Люди с обогревателями тут ни при чём

У будівлі Міненерго прорвало каналізацію у підвалі, – повідомляє нардеп
сигнал з небес?

Тримайте нас в курсі
Faceless
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 16:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

maniachello написав:
  Бетон написав:Трубы рвёт не в квартирах, а на вводе в подвале.
Подвал охлаждается за сутки. Тем более если есть продухи
Люди с обогревателями тут ни при чём

У будівлі Міненерго прорвало каналізацію у підвалі, – повідомляє нардеп
сигнал з небес?
сигнал про те що ти підписаний на говнаря Кучеренка з БЮТ)
kingkongovets
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 16:07

токійський протокол

  kingkongovets написав:
flyman написав:У старому фонді так і є, вікна без скла, добре якщо закрите картонкою.
На горищі, подібне, якщо не гірше.
Але винен Кличко, а не Голова ОСББ чи ЖЕКу.


одразу видно шо ти не киянин)
в старому фонді Києва вже давним давно встановили в місцях загального користування пластикові вікна за рахунок токійського протоколу)

скрізь? чи тільки там де прихватизована комерція?
flyman
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 16:09

поркуа б не па

  BIGor написав:kingkongovets ти пишеш про особисті досягнення Кличка, а можна з досягненнями для міста? Типу скільки станцій метро відкрито за кількість років при владі? Трохи конкретики. А 4-ма мовами зараз нікого не здивуєш.

якщо припустити що як балакає як і мовою, поркуа б не па
flyman
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 16:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:
  kingkongovets написав:
flyman написав:У старому фонді так і є, вікна без скла, добре якщо закрите картонкою.
На горищі, подібне, якщо не гірше.
Але винен Кличко, а не Голова ОСББ чи ЖЕКу.


одразу видно шо ти не киянин)
в старому фонді Києва вже давним давно встановили в місцях загального користування пластикові вікна за рахунок токійського протоколу)

скрізь? чи тільки там де прихватизована комерція?
скрізь, бідося, скрізь і вже давно)
kingkongovets
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 16:17

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:
  BIGor написав:kingkongovets ти пишеш про особисті досягнення Кличка, а можна з досягненнями для міста? Типу скільки станцій метро відкрито за кількість років при владі? Трохи конкретики. А 4-ма мовами зараз нікого не здивуєш.

якщо припустити що як балакає як і мовою, поркуа б не па
а навіщо припускати?
перевір, поспілкуйся з ним німецькою сам, для тебе ж це не проблема, правда?
ти ж не якийсь там боксер з відбитими мізками, ти ж олігарх розумової праці гг
kingkongovets
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 16:23

  kingkongovets написав:
maniachello написав:
  Бетон написав:Трубы рвёт не в квартирах, а на вводе в подвале.
Подвал охлаждается за сутки. Тем более если есть продухи
Люди с обогревателями тут ни при чём

У будівлі Міненерго прорвало каналізацію у підвалі, – повідомляє нардеп
сигнал з небес?
сигнал про те що ти підписаний на говнаря Кучеренка з БЮТ)

я - старовер, не пользуюсь этими Вашими телеграмчиками и прочими соцсетями
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 16:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

maniachello написав:
  kingkongovets написав:
maniachello написав:У будівлі Міненерго прорвало каналізацію у підвалі, – повідомляє нардеп
сигнал з небес?
сигнал про те що ти підписаний на говнаря Кучеренка з БЮТ)

я - старовер, не пользуюсь этими Вашими телеграмчиками и прочими соцсетями
А звідки ви то взяли, з газети "бабусині рецепти"?
Faceless
