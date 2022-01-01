Arbitr Добрий день!
Хочемо пояснити, що готівковий кредит та кредитний ліміт на картці – це два різні продукти, тому збільшити кредитний ліміт за рахунок готівкового кредиту, на жаль, неможливо.
Якщо у Вас вже відкрита кредитна картка, про зміну або збільшення ліміту ми завжди повідомляємо через SMS.
Звертаємо увагу, що суми у запропонованих кредитних пропозиціях можуть змінюватися. Актуальні персональні пропозиції Ви можете перевірити у MyRaif, у розділі "Кредити". Прагнемо, щоб Ви мали доступ до найкомфортніших умов, тому рекомендуємо час від часу переглядати цей розділ.
З повагою та турботою, фахівець Віктор.