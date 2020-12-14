rjkz написав:

Бетон написав: Это миф.

Малоэтажка — это не «комфорт», а растянутая плотность: больше расстояний, больше машин, меньше сервиса.

Ту же площадь просто размазывают по земле — и выдают это за заботу о людях.

Про Европу не надо рассказывать.

Сначала поживите там и попробуйте оплатить лифт, обслуживание и инфраструктуру в доме на 6–7 этажей, где квартир в разы меньше.



В ЯГ у меня 12 этажей. И ремонт лифта по 10 тысяч с квартиры.

Готовы платить такие бабки??

Счёт быстро отрезвляет.

Хотите малоэтажку — отлично.

Только тогда:

машина обязательна, сервисов минимум, спортзал и супермаркет чесать бог знает куда

Лестница вместо лифта — и вперёд, в комфорт.

Этажность не делает жизнь удобной.

Её делают плотность, экономика и инфраструктура.



Я в Варшаве 3 киллометра ехал (2022) пол часа. А за кофе чесать нужно киллометр, потому что умники строят в длину, а не в высоту. Людей нет Это миф.Малоэтажка — это не «комфорт», а растянутая плотность: больше расстояний, больше машин, меньше сервиса.Ту же площадь просто размазывают по земле — и выдают это за заботу о людях.Про Европу не надо рассказывать.Сначала поживите там и попробуйте оплатить лифт, обслуживание и инфраструктуру в доме на 6–7 этажей, где квартир в разы меньше.В ЯГ у меня 12 этажей. И ремонт лифта по 10 тысяч с квартиры.Готовы платить такие бабки??Счёт быстро отрезвляет.Хотите малоэтажку — отлично.Только тогда:машина обязательна, сервисов минимум, спортзал и супермаркет чесать бог знает кудаЛестница вместо лифта — и вперёд, в комфорт.Этажность не делает жизнь удобной.Её делают плотность, экономика и инфраструктура.Я в Варшаве 3 киллометра ехал (2022) пол часа. А за кофе чесать нужно киллометр, потому что умники строят в длину, а не в высоту. Людей нет

И нахрена свою сову на глобус натягивать?Нет никакого комфорта в 30 этажных стенах.Ну раз Вы про Варшаву заговорили, то позволю про НЙ сказать, то что лучше знаю.За исключением центра Манхеттена, остальная застройка НЙ - это либо частные дома (когда самолет на посадку заходит или взлетает - просто бесконечное простраство частных домов. И это основная застройка бОльшей площади НЙ) либо билдинги в 5-7 этажей.И что интересно - практически нет пробок.Почему?Потому что население равномерно распределено по площади города.И очень много дорог. Дороги дублируются многократно. Можно условную аварию объехать 10+ вариантами. Потому что блочная (то есть квартальная) застройка, весь город нарезан дорогами на прямоугольники.И все пространство покрыто мнооожеством бизнесов (так называются маленькие кафешки/магазинчики/мастерские и пр).И заправок много и аптек. И там в том числе можно купить не только бенз или лекарства, но и молоко (я молоко на заправке обычно покупаю- недалеко от меня, отличное молоко за хорошую цену) и кофе и бутерброд (сэндвич по ихнему).И вот эта унификация позволяет иметь много рабочих мест одним и комфортно жить другим.Не, я понимаю, в Киеве не так.Тут все суперпрофилированно.Раз кофе, то только в кофейне.Раз лекарства, тто в аптеке тебе кофе не продадут.Раз снег убирать, то надо покупать каждый год снегоуборрочную технику, которая работает несколько дней в году и куда-то растворяется к следующей зиме.Повторюсь, в НЙ снегоуборочная техника - это мусорные траки, на которые в снегопад навешивают снегоуборочное оборудование.Ну "американцы тупые" (с), они не в курсе, что каждые год можно пилить бюджет на покупке ненужной техники.Мда, занесло меня немного, соррян.Повторюсь, намного комфортнее жить в низкой застройке, чем в человейниках.Единственное что роднит НЙ и Киев - сложности парковки.Но по сравнению с Киевом тут так организован ОТ, что абсолютно нет желания покупать машину.Кстааааати!Насчет размазонности населения по площади.Хотите еше один огромнейший плюс?Я может со своей колокольни и своего опыта.Вот у меня 2-е детей школьного возраста.И везде где мы жили, детям до школы 5-10 минут.Каждая школа (кроме хайскул, туда можно откуда угодно ездить) принимает детей из своего дистрикта.И во первых, ребенка можно легко и удобно отвести в школу когда он маленький и он может относительно безопасно и быстро ходить, когда он подрос.Такой плотности щкол в Киеве тупо нет.И на то количество школ, что есть, огромная нагрузка от 30 этажных стен, заселенных тысячами двуногих.Насчет доступности всего, напрашивается такая картина среднего ньюйоркера.Проснулся, вышел из дому, купил кофе на заправке, или зашел в угловой Дели или в 100500 маленьких закусочных и позавтракал.На работе вышел в любом месте и пообедал.Где-бы ты ни был, в какую сторону ты-бы ни пошел, то в 10-15 минутах ходьбы ты можешь найти все что угодно. Кроме туалета. С этим в НЙ такие-же проблемы как в Киеве. Но, можно зайти в любое кафе (коих несметное количество)и попроситься "помыть руки"Еще раз повторюсь, кроме центра Манхеттена, основная площадь НЙ - это низкоэтажная застройка. Комфортность жизни на порядок выше чем в Киеве.