Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Чет 15 січ, 2026 15:42
_hunter написав:Странный критерий - "варто": если не жалко денег - и есть место для установки - "почему бы и нет". Если денег жалко, а свет особо не нужен (и не лень изредка на заправку заезжать) - "не варто"...
А так-то: на "военной" ветке патриот-бывший моряк - очень нахваливает.
трололо людина адекватна та суперпродумана, його думці я довіряю
2
Додано: Чет 15 січ, 2026 17:00
Faceless написав: Hotab написав:Бетон
лифты (1,5–2 кВт на лифт — копейки)
Підтверджую. На годину таке споживання.
Проте гена 100+ кВт має бути. І більшість часу працювати на 10-20% номіналу. Чи доцільно? І чи вміють так? Чи все ж буде палить паливо марно мінімум на 50% потужності .
Логічніше інвертор і батареї і менш потужний гена для підзарядки якщо не вистачає
У нас так:
"Яку систему реалізуємо:
Інвертор+АКБ живить воду/ліфти/мзк/опалення і на тривалі відключення будемо купувати маленький генератор щоб підтримувати заряд АКБ і не витрачати купу грошей на пальне. Такий собі гібридний будинок.
принцип як у потягів і нових гібридних авто.
Окремо будемо компенсувати витрати на обслуговування генератора першого будинку в період опалювального сезону по гігакалоріям які отримав наш будинок, домовленості вже є."
3
2
2
Додано: Чет 15 січ, 2026 17:03
А какую "думку" ты услышать ожидал? -- с одной стороны записываешь затраты, с другой стороны "выгоды". Получилось больше 0 - "варто". Получилось меньше 0 - "не варто".
Каких-то неожиданных подводных камней - тут нет.
2
Додано: Чет 15 січ, 2026 17:05
_hunter написав: Бетон написав: Бетон написав:
❗️Фактически, мы загружаемся в блэкаут. В отдельных городах (Ирпень, Буча, Гостомель), он уже наступил, — нардеп Колтунович
И что делать?
Думать о преимуществах малоэтажной застройки, где не нужен лифт, есть газ.
многоэтажка со своей крышной котельной — это компактная автономная система.
Сейчас новые жк с крышными котельными.
Ставится один генератор на дом, и он спокойно тянет:
котельную
циркуляционные насосы
автоматику
лифты (1,5–2 кВт на лифт — копейки)
В результате:
тепло есть
вода циркулирует
лифт работает
малоэтажная застройка.
Там тепло подаётся по земле:
длинные теплотрассы
десятки вводов
узлы учёта
задвижки
слабые места на каждом участке
Зачем растягивать это всё по земле? Что оно даст?
>>> Там тепло подаётся по земле:
Ну нет же! - на один "ЖК" строится одна микро-котельная на газу. Или вообще котел в каждую квартиру ставится.
>>> Зачем растягивать это всё по земле? Что оно даст?
Понятие "человейник" - не вчера придумали. Кому-то оно заходит. Кому-то наоборот - "меньше народу - больше кислороду" - нужно иметь возможность погулять по округе не толкаясь...
Если у малоэтажного ЖК одна микро-котельная — это по сути та же схема, что и крышная котельная в высотке.
Насосы и автоматика всё равно зависят от электричества — без генератора не работает ни там, ни там.
Даже с микро-котельной тепло всё равно разводится по земле: больше вводов, больше сетей, больше точек отказа.
Компактная вертикальная система в этом смысле устойчивее.
Лично мне малоэтажки больше нравятся. Но тем не менее
Додано: Чет 15 січ, 2026 17:15
Бетон написав: _hunter написав: Бетон написав:
многоэтажка со своей крышной котельной — это компактная автономная система.
Сейчас новые жк с крышными котельными.
Ставится один генератор на дом, и он спокойно тянет:
котельную
циркуляционные насосы
автоматику
лифты (1,5–2 кВт на лифт — копейки)
В результате:
тепло есть
вода циркулирует
лифт работает
малоэтажная застройка.
Там тепло подаётся по земле:
длинные теплотрассы
десятки вводов
узлы учёта
задвижки
слабые места на каждом участке
Зачем растягивать это всё по земле? Что оно даст?
>>> Там тепло подаётся по земле:
Ну нет же! - на один "ЖК" строится одна микро-котельная на газу. Или вообще котел в каждую квартиру ставится.
>>> Зачем растягивать это всё по земле? Что оно даст?
Понятие "человейник" - не вчера придумали. Кому-то оно заходит. Кому-то наоборот - "меньше народу - больше кислороду" - нужно иметь возможность погулять по округе не толкаясь...
Если у малоэтажного ЖК одна микро-котельная — это по сути та же схема, что и крышная котельная в высотке.
Насосы и автоматика всё равно зависят от электричества — без генератора не работает ни там, ни там.
Даже с микро-котельной тепло всё равно разводится по земле: больше вводов, больше сетей, больше точек отказа.
Компактная вертикальная система в этом смысле устойчивее.
Лично мне малоэтажки больше нравятся. Но тем не менее
>>> без генератора не работает ни там, ни там.
Мы все еще говорим о малоэтажной застройке Европы?
>>> больше вводов, больше сетей, больше точек отказа.
в каждом доме - один ввод. Т.е. тут паритет.
>>> Компактная вертикальная система в этом смысле устойчивее.
Я, кстати, соврал: прошелся по району - нет отдельного здания. Зато в подвале нашел комнату, куда толстая газовая труба входит
Так что и тут паритет.
>>> Лично мне малоэтажки больше нравятся. Но тем не менее
Этот спор не имеет особого смысла: вся Европа за исключением нескольких мегаполисов так живет - были бы тут реальные проблемы - давно бы в человейники попереезжали бы.
Додано: Чет 15 січ, 2026 17:25
Бетон написав:Лично мне малоэтажки больше нравятся. Но тем не менее
люди триндять про малоетажну забудову поки не бачать на неї ціни
тут така ж сама історія як і з паркомісцями
подобається, не подобається, оці всі диванні теорії - то все пусте
був тут такий собі захар - головний хейтер забудовників та того що вони будують - і у підсумку його родина, отримав гроші за спадщину, купила дитині однушку в чоловійнику в дупі Трої у бюджетного забудовника - бо це все, на що в них вистачило грошей, а об думку «експерта» захара тупо витерла ноги
ось так от воно буває в реальному житті
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Чет 15 січ, 2026 18:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 15 січ, 2026 20:37
Хомякоид написав: rjkz написав: Хомякоид написав:
Как раз єтажность очень при чем.
В больших городах дома, часто многоєтажки стоят возле оживленніх трас.
Даже в Германии машині издают шум когда их много.
Часто можна наблюдать на автобане щити которие защищают от звука.
Я жил в многоєтажке возле траси. Шум есть и реально мешает.
Для меня как раз комфортно жить когда машина под домом.
Пример. Біл сегодня в центре на машине.
15 мин. туда и 15 мин. назад. Заплатил 2 евро за парковку.
Если ехать на трамвае. 4.20 евро туда и 4.20 евро назад.
Добирание около часа туда и час назад на трамвае.
В НЙ обычно картина такая.
Скажем, надо куда-то попасть и вернуться обратно.
ОТ - вышел, обычно до ближайшего автобуса идти около 5 минут максимум, доехать, скажем надо за 30 минут. И обратно то-же самое.
Этот-же маршрут на машине займет езды 15 минут и потом 15-30 минут надо кататься искать паркинг. Обратно - таже фигня.
Я как-то взял на пару дней машину.
В полпервого ночи кружил по округе около 40 минут прежде чем еле воткнулся частично перегородив выезд из частного дома. Пришлось в 6 утра вставать, чтобы переставить машину (благо в это время народ уже начинает выезжать на работу и места на какое-то время появляется некоторое количество мест, которое к 9 часамм уже опять заставлено).
Не знаю в Германии проблем с парковкой нет.
Да парковки платніе, но ето капитализм сєр
Конечно Берлин с 3+ млн. населения ето не НЙ с 10 млн.
Тут и парковки платные и все заполнены.
Паркуются прямо на пешеходном переходе и прямо до начала перекрестка.
Единственное что непрекословно соблюдается - нельзя парковаться на гидранте.
Во-первых это реально штрафуется и очень дорого штрафуется.
Во-вторых, если подъедет пожарный трак заправиться, то могут или стекло выбить чтобы проташить шланг или зацепят за колесо тросом и протянут в сторону чтобы не мешал. Ремонт будет внушительным.
Додано: Чет 15 січ, 2026 20:51
Бетон написав: rjkz написав: Бетон написав:
Это миф.
Малоэтажка — это не «комфорт», а растянутая плотность: больше расстояний, больше машин, меньше сервиса.
Ту же площадь просто размазывают по земле — и выдают это за заботу о людях.
Про Европу не надо рассказывать.
Сначала поживите там и попробуйте оплатить лифт, обслуживание и инфраструктуру в доме на 6–7 этажей, где квартир в разы меньше.
В ЯГ у меня 12 этажей. И ремонт лифта по 10 тысяч с квартиры.
Готовы платить такие бабки??
Счёт быстро отрезвляет.
Хотите малоэтажку — отлично.
Только тогда:
машина обязательна, сервисов минимум, спортзал и супермаркет чесать бог знает куда
Лестница вместо лифта — и вперёд, в комфорт.
Этажность не делает жизнь удобной.
Её делают плотность, экономика и инфраструктура.
Я в Варшаве 3 киллометра ехал (2022) пол часа. А за кофе чесать нужно киллометр, потому что умники строят в длину, а не в высоту. Людей нет
И нахрена свою сову на глобус натягивать?
Нет никакого комфорта в 30 этажных стенах.
Ну раз Вы про Варшаву заговорили, то позволю про НЙ сказать, то что лучше знаю.
За исключением центра Манхеттена, остальная застройка НЙ - это либо частные дома (когда самолет на посадку заходит или взлетает - просто бесконечное простраство частных домов. И это основная застройка бОльшей площади НЙ) либо билдинги в 5-7 этажей.
И что интересно - практически нет пробок.
Почему?
Потому что население равномерно распределено по площади города.
И очень много дорог. Дороги дублируются многократно. Можно условную аварию объехать 10+ вариантами. Потому что блочная (то есть квартальная) застройка, весь город нарезан дорогами на прямоугольники.
И все пространство покрыто мнооожеством бизнесов (так называются маленькие кафешки/магазинчики/мастерские и пр).
И заправок много и аптек. И там в том числе можно купить не только бенз или лекарства, но и молоко (я молоко на заправке обычно покупаю- недалеко от меня, отличное молоко за хорошую цену) и кофе и бутерброд (сэндвич по ихнему).
И вот эта унификация позволяет иметь много рабочих мест одним и комфортно жить другим.
Не, я понимаю, в Киеве не так.
Тут все суперпрофилированно.
Раз кофе, то только в кофейне.
Раз лекарства, тто в аптеке тебе кофе не продадут.
Раз снег убирать, то надо покупать каждый год снегоуборрочную технику, которая работает несколько дней в году и куда-то растворяется к следующей зиме.
Повторюсь, в НЙ снегоуборочная техника - это мусорные траки, на которые в снегопад навешивают снегоуборочное оборудование.
Ну "американцы тупые" (с), они не в курсе, что каждые год можно пилить бюджет на покупке ненужной техники.
Мда, занесло меня немного, соррян.
Повторюсь, намного комфортнее жить в низкой застройке, чем в человейниках.
Единственное что роднит НЙ и Киев - сложности парковки.
Но по сравнению с Киевом тут так организован ОТ, что абсолютно нет желания покупать машину.
Кстааааати!
Насчет размазонности населения по площади.
Хотите еше один огромнейший плюс?
Я может со своей колокольни и своего опыта.
Вот у меня 2-е детей школьного возраста.
И везде где мы жили, детям до школы 5-10 минут.
Каждая школа (кроме хайскул, туда можно откуда угодно ездить) принимает детей из своего дистрикта.
И во первых, ребенка можно легко и удобно отвести в школу когда он маленький и он может относительно безопасно и быстро ходить, когда он подрос.
Такой плотности щкол в Киеве тупо нет.
И на то количество школ, что есть, огромная нагрузка от 30 этажных стен, заселенных тысячами двуногих.
Насчет доступности всего, напрашивается такая картина среднего ньюйоркера.
Проснулся, вышел из дому, купил кофе на заправке, или зашел в угловой Дели или в 100500 маленьких закусочных и позавтракал.
На работе вышел в любом месте и пообедал.
Где-бы ты ни был, в какую сторону ты-бы ни пошел, то в 10-15 минутах ходьбы ты можешь найти все что угодно. Кроме туалета. С этим в НЙ такие-же проблемы как в Киеве. Но, можно зайти в любое кафе (коих несметное количество)и попроситься "помыть руки"
.
Еще раз повторюсь, кроме центра Манхеттена, основная площадь НЙ - это низкоэтажная застройка. Комфортность жизни на порядок выше чем в Киеве.
Всё вот в кучу навалили огромную и разгребай.
Ну причём здесь США.
США — это континент, а не страна в европейском смысле.
между городами — десятки и сотни км
внутри агломераций — десятки км
пешая доступность исторически не была целью
Отсюда:
большие холодильники
большие упаковки
покупки раз в неделю
молоко галлонами
И так далее
Америка исторически малоэтажна.
А НЙ причём? Это один из самых плотных городов мира. Вы же метро видели. Я - нет. Но говорят оно покрывает весь город.
Общественный транспорт? Адски дорогая парковка.
Вы предлагаете застроить Киев 5 этажками?
Или в чём посыл?
Посыл к тому, что прекрасно все организовано и комфортно живется в низкоэтажной застройке.
Метро действительно покрывает практически весь город, а вот автобусы без слова "практически".
И ходят с малыми интервалами кроме выходных и позднего времени суток, тогда можно и 40 минут ждать.
В Киеве достаточно пространства, чтобы не лепить человейники.
Но для этого надо развивать инфраструктуру
, а для этого нужны деньги, которые ..."все уже украдено до нас"(с). И вместо развития инфраструктуры в Киеве штампуют 30 этажные стены.
Честно, я хотя и не умиляюсь старыми домами, но примерно с омели Киев начал ур** и делаться некомфортным.Вам, как понаеху, простительно не знать этого.
Вместо концентрации бизнесов и офисов в центре, стоило все распределить равномерно по всем районам.
Да, в НЙ тоже конценрация бизнеса в центре Манхеттена запредельная.
Но просто множество разных офисных центров и бизнесов "размазано" по всему городу.
Практически нет чисто "спальных" районов. Разве что кроме СТейтен Айленда, это такой таун фактически в составе большого яблока.
Да, все или по крайней мере очень многие хотят рабоатть в Манхеттене.
Но это просто оттого, что там намного выше зарплаты.
Но если есть возможность рабоать не в Манхеттене, то люди с удовольствием это делают.
Додано: Чет 15 січ, 2026 21:02
Бетон написав: rjkz написав: Бетон написав:
❗️Фактически, мы загружаемся в блэкаут. В отдельных городах (Ирпень, Буча, Гостомель), он уже наступил, — нардеп Колтунович
И что делать?
Думать о преимуществах малоэтажной застройки, где не нужен лифт, есть газ.
многоэтажка со своей крышной котельной — это компактная автономная система.
Сейчас новые жк с крышными котельными.
Ставится один генератор на дом, и он спокойно тянет:
котельную
циркуляционные насосы
автоматику
лифты (1,5–2 кВт на лифт — копейки)
В результате:
тепло есть
вода циркулирует
лифт работает
малоэтажная застройка.
Там тепло подаётся по земле:
длинные теплотрассы
десятки вводов
узлы учёта
задвижки
слабые места на каждом участке
Зачем растягивать это всё по земле? Что оно даст?
Это недостаток постсовка.
Я имею ввиду ЦО.
В одном из билдингов, которые я посещаю по роду деятельности, всего 20 квартир.
20 2-х -3-х уровневых квартир.
Стоят газовые бойлеры, которые обеспечивают горячей водой, а теплом - хитпампс. Фактически это кондеры с фунцией обогрева. только зимой они работают и при сильных морозах.
В других домах есть бойлеры, которые потребляют газ и/или мазут (ойл) и дают паровое отопление.
Никто не тянет теплотрассы и нет потерь.
Так что котельные фактически есть в каждом доме.
И в 3-х этажном и в 100 этажном.
Это не вопрос этажности.
Это вопрос возможностей.
Кстати, в одной из моих киевских квартир, дореволюционного фонда, мало этажей и есть газовый котел, который нагревает воду, которая циркулирует по радиаторам отопления.
Существуют, наверняка Вы в курсе, двухконтурные газовые бойлеры, которые и отопление тянут и горячую воду. И выглядит такой бойлер практически как обычная газовая колонка.
Я в свое время намеревался в том доме выкинуть тот котел и повесить на стену маленький, аккуратный.
Только вот беда - газофицировать можно только дома с этажностью, не превышающей 10 этажей.
Человейники в пролете.
Додано: Чет 15 січ, 2026 21:10
pesikot написав: Бетон написав: rjkz написав:
И нахрена свою сову на глобус натягивать?
Нет никакого комфорта в 30 этажных стенах.
Ну раз Вы про Варшаву заговорили, то позволю про НЙ сказать, то что лучше знаю.
За исключением центра Манхеттена, остальная застройка НЙ - это либо частные дома (когда самолет на посадку заходит или взлетает - просто бесконечное простраство частных домов. И это основная застройка бОльшей площади НЙ) либо билдинги в 5-7 этажей.
И что интересно - практически нет пробок.
Почему?
Потому что население равномерно распределено по площади города.
И очень много дорог. Дороги дублируются многократно. Можно условную аварию объехать 10+ вариантами. Потому что блочная (то есть квартальная) застройка, весь город нарезан дорогами на прямоугольники.
И все пространство покрыто мнооожеством бизнесов (так называются маленькие кафешки/магазинчики/мастерские и пр).
И заправок много и аптек. И там в том числе можно купить не только бенз или лекарства, но и молоко (я молоко на заправке обычно покупаю- недалеко от меня, отличное молоко за хорошую цену) и кофе и бутерброд (сэндвич по ихнему).
И вот эта унификация позволяет иметь много рабочих мест одним и комфортно жить другим.
Не, я понимаю, в Киеве не так.
Тут все суперпрофилированно.
Раз кофе, то только в кофейне.
Раз лекарства, тто в аптеке тебе кофе не продадут.
Раз снег убирать, то надо покупать каждый год снегоуборрочную технику, которая работает несколько дней в году и куда-то растворяется к следующей зиме.
Повторюсь, в НЙ снегоуборочная техника - это мусорные траки, на которые в снегопад навешивают снегоуборочное оборудование.
Ну "американцы тупые" (с), они не в курсе, что каждые год можно пилить бюджет на покупке ненужной техники.
Мда, занесло меня немного, соррян.
Повторюсь, намного комфортнее жить в низкой застройке, чем в человейниках.
Единственное что роднит НЙ и Киев - сложности парковки.
Но по сравнению с Киевом тут так организован ОТ, что абсолютно нет желания покупать машину.
Кстааааати!
Насчет размазонности населения по площади.
Хотите еше один огромнейший плюс?
Я может со своей колокольни и своего опыта.
Вот у меня 2-е детей школьного возраста.
И везде где мы жили, детям до школы 5-10 минут.
Каждая школа (кроме хайскул, туда можно откуда угодно ездить) принимает детей из своего дистрикта.
И во первых, ребенка можно легко и удобно отвести в школу когда он маленький и он может относительно безопасно и быстро ходить, когда он подрос.
Такой плотности щкол в Киеве тупо нет.
И на то количество школ, что есть, огромная нагрузка от 30 этажных стен, заселенных тысячами двуногих.
Насчет доступности всего, напрашивается такая картина среднего ньюйоркера.
Проснулся, вышел из дому, купил кофе на заправке, или зашел в угловой Дели или в 100500 маленьких закусочных и позавтракал.
На работе вышел в любом месте и пообедал.
Где-бы ты ни был, в какую сторону ты-бы ни пошел, то в 10-15 минутах ходьбы ты можешь найти все что угодно. Кроме туалета. С этим в НЙ такие-же проблемы как в Киеве. Но, можно зайти в любое кафе (коих несметное количество)и попроситься "помыть руки"
.
Еще раз повторюсь, кроме центра Манхеттена, основная площадь НЙ - это низкоэтажная застройка. Комфортность жизни на порядок выше чем в Киеве.
Всё вот в кучу навалили огромную и разгребай.
Ну причём здесь США.
США — это континент, а не страна в европейском смысле.
США континент ?
Не позорься так
А "Крым - это полуостров, который с четырех сторон омывается океаном".
Чего, Трампу можно, а Бетону нельзя?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
