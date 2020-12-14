|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 січ, 2026 21:26
Бетон написав: rjkz написав: Бетон написав:
❗️Фактически, мы загружаемся в блэкаут. В отдельных городах (Ирпень, Буча, Гостомель), он уже наступил, — нардеп Колтунович
И что делать?
Думать о преимуществах малоэтажной застройки, где не нужен лифт, есть газ.
многоэтажка со своей крышной котельной — это компактная автономная система.
Сейчас новые жк с крышными котельными.
Ставится один генератор на дом, и он спокойно тянет:
котельную
циркуляционные насосы
автоматику
лифты (1,5–2 кВт на лифт — копейки)
В результате:
тепло есть
вода циркулирует
лифт работает
малоэтажная застройка.
Там тепло подаётся по земле:
длинные теплотрассы
десятки вводов
узлы учёта
задвижки
слабые места на каждом участке
Зачем растягивать это всё по земле? Что оно даст?
Длинніе теплотрасі ето удел совка в самом ур** виде.
В Германии жил в трех домах.
9 етажка. Котел в подвале.
3 етажка. Котел-колонка в квартире.
5 етажка. Котельная во дворе. Обеспечивает 3 пятиєтажки. Растояние между домами 50 метров.
Такого что бі теплотраса грела землю или зимой откудато с люков шел пар никогда не видел.
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 2755
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 3160 раз.
- Подякували: 460 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 15 січ, 2026 21:45
rjkz написав: pesikot написав: Бетон написав:
Всё вот в кучу навалили огромную и разгребай.
Ну причём здесь США.
США — это континент, а не страна в европейском смысле.
США континент ?
Не позорься так
А "Крым - это полуостров, который с четырех сторон омывается океаном".
Чего, Трампу можно, а Бетону нельзя?
Так Бетон активно топит за Трампа ...
Братья по неразуму ...
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13115
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Чет 15 січ, 2026 22:16
pesikot написав: rjkz написав: pesikot написав:
США континент ?
Не позорься так
А "Крым - это полуостров, который с четырех сторон омывается океаном".
Чего, Трампу можно, а Бетону нельзя?
Так Бетон активно топит за Трампа ...
Братья по неразуму ...
У меня из 100% 1% надежды, что все это шоу имеет благую конечную цель.
Даже есть предположение развития этой многоходовки, в которую вписывается бОльшее из происходящего.И Венесуэлла и Иран и даже Гренландия.
Если этот 1% окажется правдой, то Трамп заслуженно получит Нобелевку.
Другое дело, что такая шахматная партия, которая возможно не случайно разыгрывается, слишком уж сложна как для только получения Нобелевки.
Но на остальные 99% все этто печально смотрится.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18185
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8834 раз.
- Подякували: 5579 раз.
-
-
Профіль
-
-
13
8
7
Додано: Чет 15 січ, 2026 22:38
rjkz написав: pesikot написав: pesikot написав:
США континент ?
Не позорься так
А "Крым - это полуостров, который с четырех сторон омывается океаном".
Чего, Трампу можно, а Бетон
Так Бетон активно топит за Трампа ...
Братья по неразуму ...
У меня из 100% 1% надежды, что все это шоу имеет благую конечную цель.
Даже есть предположение развития этой многоходовки, в которую вписывается бОльшее из происходящего.И Венесуэлла и Иран и даже Гренландия.
Если этот 1% окажется правдой, то Трамп заслуженно получит Нобелевку.
Другое дело, что такая шахматная партия, которая возможно не случайно разыгрывается, слишком уж сложна как для только получения Нобелевки.
Но на остальные 99% все этто печально смотрится.
Оно же не читает контекст. Оно ищет где прицепиться.
Там же ясно написано про континентальный масштаб и уклад жизни.
Смысл был именно в этом, а не в географии.
Огромные расстояния:
между городами — сотни км
внутри агломераций — десятки км
Великие фигуры почти всегда выглядят грубо, неприятно и опасно.
Зачем это объяснять ботам?
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5919
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 217 раз.
- Подякували: 485 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
2
2
Додано: Чет 15 січ, 2026 22:48
Интересно, а что киевские власти планируют делать с сотнями 25-этажных недостроев??? Похоже, плодить новые недострои?
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23297
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1786 раз.
- Подякували: 2581 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25354
|17443400
|
|
|1380
|6862114
|
|
|3
|87455
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|