|
|
ПриватБанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 січ, 2026 23:08
Подскажите, когда крайний срок продажи ОВГЗ в привате? Пятница или понедельник перед средой погашения?
-
asti
-
-
- Повідомлень: 4595
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 763 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор