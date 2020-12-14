Стосовно генераторів як панацеї, замість електростанцій.
Не вдається наїпати закони термодинаміки і фізики?
Ай-ай-ай))))
Не замінять малі генератори повноцінних електростанцій. Надто дорога електроенергія. ККД дизельного двигуна 25-30%, тобто 2/3 солярки вилітає в трубу.
Плюс швидкий знос підшипників та іншого.
Скільки би не кривлявся популіст-актьоришка на камеру, а тепліше від того не стане. І подарована путіну ЗАЕС - сама назад не повернеться.
Пора будувати нові самостійні електростанції! Під проводом некорумпованих дівок-прошвондовок з торговими дипломами.
За зарплату 15000-20000 грн., під ударами ракет і шахедів. В спеку і в мороз. Це трохи важче, ніж писати програми чи в носі колупатись.
Є бажаючі?