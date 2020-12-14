Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Striker написав:Коли там вже кавалірка Флая подешевшає.
з якою метою цікавитесь?
Часто упоминают ваши кавалирки. Я тут человек новый. Почему они у всех на слуху? "кавалирка"- это маленькая квартира для одинокого мужчины. Что в этом особенного? Вы их много купили? Почему есть традиция высмеивать кого-то , купившего маленькое жилье, типа вас или Успиха?
Ну))) Флаймен накупив неліквіда. Підвали і нахалбуди без документів, навколо Києва. Буча, Ірпінь, Гостомель. І сам там не живе, і в оренду не здає, тому що - це підвали без ремонтів або недобуди на пустищах. Хіба що під склади придатні. Проте площа 30-40 м2, замало для склада.
Флаймен - він економить гроші. Його мрія - зібрати 30 000 доларів і почуватись багатою людиною. Він веде блог, як треба економити. Живе в дерев'яній хаті в селі, на 2500 грн/міс, не перетруждається, м'яса не їсть, вдягається в секонд хенд. Гобсек і Плюшкін - його однодумці)))
Востаннє редагувалось Frant в Суб 24 січ, 2026 20:34, всього редагувалось 2 разів.
так ви ж поцікавтесь шо то за «житло», де саме воно знаходиться і головне - в чому полягає сенс «оточення Києва кавалірками»
зи: там нема ніяких 20-30К як і 30-40 метрів, там каптьорки по 12-15 метрів в дупах приватного сектору
Интересно,спасибо. А где можно почитать блог пана Флаймана?
Хотаб знає. Напишіть приватне повідомлення йому. Тільки, як будете читати блог Флая про економію, дивіться, не впадіть зі стула! "Смешались в кучу коні, люді, дензнаки, книжки Куосакі і залпи тисячі орудій слілісь в протяжний вой! Астанавітесь!"